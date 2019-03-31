2019-03-31T15:10:44+03:00
Выборы президента Украины 2019

Украинцы выбирают президента из почти метра кандидатов

Хроника избирательной перемоги на Незалежной [видео]
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Бюллетень стал одним из рекордсменов по своим размерам. Его длина составила 85 смБюллетень стал одним из рекордсменов по своим размерам. Его длина составила 85 смФото: REUTERS
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В воскресенье на Украине проходят выборы президента. Поскольку событий было много, представляем краткую выжимку наиболее выдающихся перемог из случившегося.

А ТЫ КТО ТАКОЙ?

Все кандидаты и значимые персонажи украинской современности в ответ на вопрос: «За кого голосовали?» - отвечали коротко и односложно: «За Украину!» Порошенко, Яценюк, Луценко, Омелян, Кучма, Тимошенко и другие. Некоторые добавляли, что «за победу над агрессором». А вот Зеленский сказал, что отдал свой голос «очень достойному человеку». Интересно, кому же?

Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

- А У ВАС УСИК ОТКЛЕИЛСЯ.

- ЭТО НЕ УСИК, А ГВОЗДИК!

Кандидат Зеленский после голосования объявил, что в случае победы начнет совершать поездки по городам Украины. Но цены на билеты на гастрольные спектакли не озвучил. Наверное, в случае поражения они будут выше - надо же вернуть потраченное.

А кандидат Порошенко после голосования, перед которым напомнил, что со следующего дня перестает действовать Договор о дружбе с Россией, заявил, что утром поздравил с очередной победой известного украинского боксера Александра Усика и подчеркнул, что это перемога Украины. Бой накануне действительно был. И украинец в нем победил техническим нокаутом. Только вот это был не Усик, а другой известный боксер - Александр Гвоздик.

ЭТО ВАМ НЕ КРЫМСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ

Помните, как много было криков про то, что референдум в Крыму проводился якобы под дулами автоматов? Так вот, по сравнению с тем, что творилось в воскресенье на Украине, охрана общественного порядка в Крыму во время референдума выглядит демонстрацией пацифистов. Еще в субботу на улицах крупных городов появились вооруженные патрули Нацгвардии и спецназа СБУ, в том числе и местная «Альфа», и бронетехника. Все основные магистрали и объекты инфраструктуры Одессы, Харькова, Николаева, не говоря уже про сам Киев были взяты ими под охрану и патрулирование. В полной выкладке и с оружием наперевес.

Зеленский сказал, что отдал свой голос «очень достойному человеку». Интересно, кому же? Фото: REUTERS

Зеленский сказал, что отдал свой голос «очень достойному человеку». Интересно, кому же?Фото: REUTERS

ИГРЫ С БУМАЖКАМИ

Избирательный бюллетень - документ строгой отчетности. По закону его нельзя передавать в другие руки, фотографировать при заполнении или показывать, какой выбор был сделан. Однако, на Украине это не смущало ни обычных избирателей, ни самих политиков.

Так, например, посол Великобритании сфотографировалась, держа в руках развернутый бюллетень.

Олег Ляшко запечатлел на камеру, за кого проголосовал. С бюллетенями сфоткался и Житомирский губернатор (глава ОГА).

Олег Ляшко продемонстрировал бюллетень на камеру Фото: скрин с видео

Олег Ляшко продемонстрировал бюллетень на камеруФото: скрин с видео

А вот сам Порошенко доверил опустить бюллетень своему внуку, но мальчик запутался в этом листе, выронил его, а потом наступил, когда поднимал. Получил ли бюллетень повреждения, не сообщается.

Внук Порошенко едва не уничтожил бюллетень дедушки, потоптавшись на нем.

Совсем иная картина сложилась в Ровенской области, где глава местного избиркома поставила напротив кандидата в президенты Александра Мороза штамп «выбыл». Все 1293 бюллетеня на участке оказались испорченными и не пригодными для голосования. А в Житомирской области избирателям верили на слово и выдавали бюллетени, не требуя предъявить паспорта или иные удостоверения личности.

Сам же бюллетень стал одним из рекордсменов по своим размерам. Его длина составила 85 см. А вот если бы 5 кандидатов не сняли свои кандидатуры, то могла бы стать просто «метром с кепкой».

Посол Великобритании сфотографировалась, держа в руках развернутый бюллетень Фото: twitter.com

Посол Великобритании сфотографировалась, держа в руках развернутый бюллетеньФото: twitter.com

ЧЬЯ НАДО РУКА

В целом ряде случае конфликты на местах гасились применением физической силы. На контролируемой Украиной территории Донецкой области члены избиркома избили своего же коллегу, который захотел зафиксировать избирательный процесс на видеокамеру. Камеру тоже сломали. Не нарушай!

В Одессе избиратель пожаловался, что его избил глава местного избиркома. А в Ровно потенциального избирателя просто вывели. Он пришел на участок, чтобы его из Украины забрали пришельцы на своем НЛО. НЛО не нашел, но голосовать отказался. В Черниговской области мужчина на избирательном участке метнул в сторону кабинок для голосования литровую бутылку с «коктейлем Молотова». Никто не пострадал.

В целом ряде случае конфликты на местах гасились применением физической силы. Фото Анастасии Матвеевой

В целом ряде случае конфликты на местах гасились применением физической силы. Фото Анастасии Матвеевой

ЗРАДА ВРЕМЕНИ

Не все в порядке оказалось и с соблюдением временного регламента. Общественная организация ОПОРА подвела предварительные итоги нарушений при начале голосования. По ее данным, 16,6% избирательных участков открылись раньше положенного, а более чем на 17% участков раньше срока началось голосование. Часть участков не открылась в положенное время, а на некоторые не допустили наблюдателей. Почти 5,5% участковых избирательных комиссий не вели, как это положено, протоколов утренних заседаний.

Может быть, злую шутку здесь сыграл перевод стрелок часов, которые осуществила Украина в ночь на воскресенье. Жить по одному времени с Москвой, наверное, для многих избиркомов оказалось невыносимо.

Однако, в целом, явка на выборах пока достаточно высока. К 13 часам по Москве она превысила 16,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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