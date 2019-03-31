Голосование Владимира Зеленского на выборах президента Украины 2019: актер высказался в поддержку "достойного" человека
На одном из киевских избирательных участков состоялось голосование Владимира Зеленского на выборах президента Украины 2019.
Кандидат на пост главы государства заявил журналистам о том, что в это воскресенье, 31 марта, он находится в приподнятом и "бодром" настроении. При этом рассказывать, за кого он отдал свой голос, комик отказался, подчеркнув лишь, что это "очень достойный" человек.
Владимир Зеленский на избирательном участке.
"Начинается новая жизнь. Начинается жизнь без коррупции, взяток. Жизнь в новой стране - стране грез. Мы думаем, что все будет нормально и мы победим, но решают все украинцы", - цитирует TCH Зеленского.
Владимир Зеленский голосует на выборах президента Украины.
Сайт kp.ru писал о том, что первым среди кандидатов на пост президента Украины свой голос отдал член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, а следом за ним на избирательный участок пришла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. "КП" ведет онлайн-трансляцию с места событий.
Президентские выборы в Киеве в самом разгаре.
ИСТОЧНИК KP.RU
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