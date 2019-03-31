2019-03-31T12:20:59+03:00
Выборы президента Украины 2019

Голосование Владимира Зеленского на выборах президента Украины 2019: актер высказался в поддержку "достойного" человека

Голосование Владимира Зеленского на выборах президента Украины 2019 прошло в Киеве
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В воскресенье, 31 марта, на Украине стартовали президентские выборыВ воскресенье, 31 марта, на Украине стартовали президентские выборыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На одном из киевских избирательных участков состоялось голосование Владимира Зеленского на выборах президента Украины 2019.

Кандидат на пост главы государства заявил журналистам о том, что в это воскресенье, 31 марта, он находится в приподнятом и "бодром" настроении. При этом рассказывать, за кого он отдал свой голос, комик отказался, подчеркнув лишь, что это "очень достойный" человек.

Владимир Зеленский на избирательном участке.

"Начинается новая жизнь. Начинается жизнь без коррупции, взяток. Жизнь в новой стране - стране грез. Мы думаем, что все будет нормально и мы победим, но решают все украинцы", - цитирует TCH Зеленского.

Владимир Зеленский голосует на выборах президента Украины.

Сайт kp.ru писал о том, что первым среди кандидатов на пост президента Украины свой голос отдал член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, а следом за ним на избирательный участок пришла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. "КП" ведет онлайн-трансляцию с места событий.

Президентские выборы в Киеве в самом разгаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Вячеслав Никонов: Порошенко говорит, что на выборах «борется с Путиным». Но большинство украинцев не считают Россию врагом
Об этом глава Комитета Госдумы по образованию и науке, президент Фонда «Политика» рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Киев своими глазами: Украина вернулась в лихие 90-е, но песни поет по-русски
31 марта на Украине будут выбирать нового президента. Спецкор «Комсомольской правды» рискнула отправиться в Киев (журналистов из России сюда теперь стараются не пускать), чтобы лично увидеть — как живут и на что надеются украинцы
Анна Герман: Для нас главное, чтобы выборы состоялись, а война не вышла за пределы хотя бы Донбасса
Известный в Европе политик, экс-депутат Верховной Рады Украины, бывший пресс-секретарь президента Виктора Януковича - в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Новости 24
В ЦИК заявили, что выборы президента Украины проходят в штатном режиме
Глава Тувы рассказал о фирменном шашлыке Путина с секретным маринадом
ВСУ открыли интенсивный огонь по Горловке в день выборов на Украине
В Индии потерпел крушение МиГ-27
Комитет избирателей Украины уличил Ляшко в нарушении при голосовании
В Канаде разбился небольшой самолет: пилоту удалось выжить
Премьер-министр Украины Гройсман заработал около 350 тысяч долларов в 2018 году
Пхеньян потребовал расследовать атаку на посольство КНДР в Мадриде
В автомастерской на северо-востоке Венесуэлы прогремел взрыв: двое погибли
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией в день голосования на Украине
Жертвами пожара на заводе в Китае стали семь человек
В России в ноябре 2019 года введут электронные ПТС
В МВД поступили первые сообщения о нарушениях на выборах президента Украины
Голосование Юрия Бойко на выборах президента Украины 2019: политик первым из основных претендентов на пост главы государства отдал свой голос на избирательном участке
Медведчук призвал власти Украины к урегулированию ситуации в Донбассе
Голосование Виталия Кличко на выборах президента Украины 2019: мэр Киева приехал на участок на велосипеде