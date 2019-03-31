Голосование Владимира Зеленского на выборах президента Украины 2019: актер высказался в поддержку "достойного" человека

На одном из киевских избирательных участков состоялось голосование Владимира Зеленского на выборах президента Украины 2019.

Кандидат на пост главы государства заявил журналистам о том, что в это воскресенье, 31 марта, он находится в приподнятом и "бодром" настроении. При этом рассказывать, за кого он отдал свой голос, комик отказался, подчеркнув лишь, что это "очень достойный" человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700354" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский на избирательном участке.

"Начинается новая жизнь. Начинается жизнь без коррупции, взяток. Жизнь в новой стране - стране грез. Мы думаем, что все будет нормально и мы победим, но решают все украинцы", - цитирует TCH Зеленского.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700351" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский голосует на выборах президента Украины.

Сайт kp.ru писал о том, что первым среди кандидатов на пост президента Украины свой голос отдал член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, а следом за ним на избирательный участок пришла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. "КП" ведет онлайн-трансляцию с места событий.