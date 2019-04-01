Саша Савельева и Кирилл Сафонов высказались после сообщений о родах певицы

Актер Кирилл Сафонов высказался после сообщений о родах своей жены - певицы Саши Савельевой. По некоторым данным, несколько дней назад бывшая солистка группы "Фабрика" родила сына.

"Личные границы. Как вы к ним относитесь? Считаете ли вы, что добрые намерения дают право на вторжение? Очень нравится выражение: «Догнать, и причинить добро». А вам? Когда еще размышлять над такими вопросами, если не в Великий пост. Всем добра", - написал сообщение в своем блоге Кирилл Сафонов.

Судя по дате, артист опубликовал эти строки 29 марта. А 27 марта появилась информация о том, что Саша Савельева впервые стала мамой.

Сама Саша тоже опубликовала фото - причем в тот же день, что и Кирилл. "Сохраняю тепло. Дорого", - подписала она снимок.

kirill_safonov Кирилл Сафонов порассуждал о личных границах

Инсайдеры сообщали, что 35-летняя артистка родила сына в столичном перинатальном центре "Мать и дитя". По словам анонимных источников, ребенок весит два килограмма, поэтому малыша пока поместили в отделение реанимации. Официального подтверждения этой информации нет. Супруг артистки Кирилл Сафонов по поводу появления младенца на свет хранит молчание. Сама Саша афишировать счастливое событие тоже не спешит.

Меж тем, поклонники стали поздравлять артистку, а друзья и коллеги поддержали солистку группы "Фабрика". Друзья семьи не сомневаются: в ближайшее время Саша Савельева и ее первенец окажутся дома.

sasha_savelieva Сохраняю тепло. Дорого

"Самое главное, что ребенок жив, и я уверена, что у него все будет хорошо. Главное, чтобы Саша сейчас тоже не переживала, потому эмоциональная составляющая ребенка зависит полностью от эмоционального состояния матери", - успокоила артистку мама троих сыновей, актриса Мария Кожевникова. В эфире передачи "Ты не поверишь!" она призвала певицу и ее мужа не паниковать.

Поддержала и успокоила Сашу и счастливая мама дочки актриса Анна Снаткина. Вместе с Кириллом Сафоновым она снималась в сериале "Татьянин день". "Я знаю, у Кирилла есть взрослая дочь. Быть вновь молодым отцом - это счастье".

35-летняя Савельева до последнего скрывала свое интересное положение. В декрет Саша ушла на восьмом месяце беременности, а до этого прятала округлившийся живот под объемными туниками и свитерами.