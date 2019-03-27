Сашу Савельеву поздравляют с рождением сына

Певица Саша Савельева родила сына. Официальной информации этому сообщению нет. Супруг артистки Кирилл Сафонов также хранит молчание.

Саша Савельева, по слухам, некоторое время назад родила своего первенца. Однако афишировать счастливое событие певица не спешит.

Инсайдеры сообщили, что 35-летняя артистка родила сына в столичном перинатальном центре "Мать и дитя". По словам анонимных источников, ребенок весит два килограмма, поэтому малыша пока поместили в отделение реанимации.

Александра Савельева с мужем Кириллом.Фото: Евгения ГУСЕВА

Поклонники стали поздравлять артистку со счастливым событием и выказали в ее адрес слова поддержки: "Да все будет хорошо, целых 2 кг", "Здоровья малышу, все будет хорошо, наберет вес. И наименьшим весом выхаживают детей", "Такие еще крепче растут", "Поздравляем здоровья маме и малышу", "Дай, боженька, здоровья и силы вашему малышу".

Свою беременность солистка группы "Фабрика" официально не подтверждала. Несколько дней назад в интернете промелькнула информация о том, что Александра уехала рожать сначала в Италию, а потом якобы в Израиль. Однако, как и разговоры о беременности, Савельева данные слухи проигнорировала.

Солистка группы "Фабрика" тщательно оберегает свою личную жизнь, а на все расспросы о беременности отвечала коротко: "Даже обсуждать не буду". Саша Савельева уже восемь лет счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Знаменитости поженились тайно.

zvezdi_2016_19 В соцсети сообщили о рождении ребенка у Саши Савельевой

Как писал сайт kp.ru, Савельевой удавалось скрывать беременность больше половины срока. Для выступлений на сцене она выбирала просторные наряды. Однако выдало красавицу видео одного из выступлений. Солистка группы "Фабрика" предстала в свободной белой тунике, украшенной цветами и рюшами. Они не смогли скрыть живот артистки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беременная Саша Савельева улетела из России

Компанию знаменитости составил ее любимый муж Кирилл Сафонов (подробности)

"Слезы выкатываются огромными каплями": крик души беременной Саши Савельевой

Певица опубликовала неоднозначное сообщение (подробнее)

Беременная Саша Савельева попала в больницу

Причины такой закрытости молодой мамы вполне объяснимы (подробности)