2019-04-01T14:11:54+03:00
В мире

Специальный помощник спикера иранского парламента: Израильские бомбежки Сирии угрожают авторитету России

Политик обсудил с «КП» американские санкции, российско-иранские отношения и обстановку в Сирии, где наши страны вместе борются с террористами [эксклюзив kp.ru]
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Специальный помощник спикера иранского парламента по международным делам Хусейн Амир Абдоллахиян ответил на вопросы нашего корреспондентаСпециальный помощник спикера иранского парламента по международным делам Хусейн Амир Абдоллахиян ответил на вопросы нашего корреспондентаФото: Аббас ДЖУМА
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Который раз я прилетаю в любимый Тегеран, а он по-прежнему встречает меня, как гостя. Дорогого, долгожданного, но все же гостя. А на гостей в восточных странах, как известно, не принято вываливать внутренние проблемы. Им надо улыбаться и подавать на стол все самое вкусное и дорогое.

Огромный, блестящий, переполненный автомобилями и мотоциклами Тегеран никогда не признается, что ему тяжело. Что за возможность оставаться верным себе и не вставать на колени он платит очень высокую цену. Оттого роскошь персидского гостеприимства меня уже не так радует, как раньше.

Я понимаю, что семье моего друга Хасана с каждым годом все труднее накрывать подобные столы. Баранина, мастерски приготовленная матерью Хасана, подорожала в три раза с тех пор, как я впервые попал к ним в дом 3 года назад. Тогда зарплата главы семейства в пересчете на доллары составляла почти $1200 в месяц (неплохо даже для Москвы). Сегодня - это что-то около $400. И оснований надеяться на то, что в следующем году все наладится, увы, нет.

«МЫ ПРИВЫКЛИ»

Так говорит специальный помощник спикера иранского парламента по международным делам Хусейн Амир Абдоллахиян. После долгих уговоров он все-таки согласился уделить мне полчаса для беседы, в которую я всеми силами постарался впихнуть и многострадальную Сирию, и российско-иранские отношения, и, конечно же, санкции.

- Соединенные Штаты уже более 40 лет пытаются уничтожить нашу экономику (с момента Исламской революции в 1979 году - Ред.). И, поверьте, мы научились жить в изоляции. Мы научились изобретать, строить, выращивать, воевать без помощи так называемых цивилизованных стран. Это укрепило нас настолько, что даже в самих США поняли бессмысленность происходящего. В конце концов, при Обаме до американцев начало доходить, что антииранские санкции не способны ослабить нашу страну. А расходы самих США при этом растут - кампания по сдерживанию Исламской республики была насколько бессмысленна, настолько же и расточительна. Я напомню, что, например, в 90-е санкционное давление оказывалось на несколько некрупных государств. А сегодня Вашингтон пытается давить на огромное количество стран, в числе которых мировая держава - Россия, и даже европейские союзники. Многие в мире устали от американского террора. Стал оформляться антиамериканский блок. Впервые появились глобальные международные форматы, в которых США нет места (Астанинская группа по Сирии, в которую входят Россия, Турция и Иран - Ред.).

- А как же новые санкции? Дональд Трамп всерьез закручивает гайки…

- Власть имущие в США - это в основном торгаши, набивающие себе цену. Мало кто знает, что во время президентства Буша младшего, когда действовали сильнейшие антииранские санкции и большинство инвесторов под давлением Штатов перестали вкладывать деньги в иранскую экономику (особенно в области энергетики), семья американского лидера неофициально предложила Тегерану свои услуги в области инвестирования. У Бушей, как оказалось, есть множество компаний в третьих странах, через которые они намеревались работать с Ираном. Как вы знаете, Дональд Трамп - крупнейший в мире бизнесмен. И я вас уверяю, скоро вы услышите о том, что он последовал примеру Буша. Трамп прагматик, он понимает, что санкции, которые мы за 40 лет научились ювелирно обходить, просто неэффективны.

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ

- А как именно вы эти санкции обходите? И почему по этой части у Ирана нет тесного взаимодействия с Россией? Мы ведь тоже обложены санкциями со всех сторон.

- Наши российские коллеги часто упрекают нас за то, что мы постоянно смотрим на Запад. На самом деле, у нас мало опыта в экономическом сотрудничестве с Россией. Во время СССР между нашими странами были натянутые отношения, и наши предприниматели работали в основном с Западом и Японией. До сих пор, несмотря на то, что СССР давно нет, преодолеть определенные стереотипы не удалось. Многие иранцы и сегодня, когда рассуждают о России, опираются на устаревшие клише. До сих пор существует недоверие. При этом многие политики, включая меня, считают, что Россия при Путине - это другая Россия. Это близкая нам страна - прежде всего по духу. И я уверен, что сейчас наступил исторический момент, когда наши государства могут полностью доверять друг другу.

- А какие совместные проекты между Россией и Ираном вы бы выделили в первую очередь?

- У наших стран есть неплохие связи в области энергетики. Я бы также выделил такую сферу, как транспорт. Россия - огромная страна, и у нее имеются колоссальные логистические возможности. Прежде всего, нас интересуют выходы на Европу.

Кроме экономики, есть еще и политика. Я много раз, встречаясь с моим другом - специальным представителем президента России по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым, говорил, что мы можем повторить сирийский сценарий в Йемене.

- А что на это ответил Богданов?

- В целом он согласен с этим предложением. Но пока Москва намерена поставить точку в сирийской истории.

ИЗРАИЛЬ ХОЧЕТ ПОССОРИТЬ ИРАН И РОССИЮ

- Раз уж мы начали говорить о Сирии, то там последнее время обстановка накаляется, несмотря на разгром боевиков. Израиль стал регулярно наносить авиаудары по иранским и проиранским силам. Как вы считаете, может ли на этом фоне начаться новая война?

- На наш взгляд, Израиль делает все, чтобы поссорить Иран и Россию. Когда я работал в МИДе, через своих друзей в спецслужбах я много раз передавал России сообщение о том, что борьба с террористами в Сирии очень выгодна Москве. В Кремле прислушались к нашим советам, и Россия вернулась на Ближний Восток. О России снова заговорили, как о мировой державе, в боеспособности которой никто не сомневается. Мы считаем, что удары израильских ВВС не столько угрожают нам, сколько престижу России. Ведь в Сирии стоят мощные российские ПВО, которые, тем не менее, вынуждены молчать во время израильских налетов. Получается, что официально борьба ведется против нас, а страдает авторитет России. Таким образом, своей подлой игрой Израиль хочет, чтобы Москва начала давить на нас, чтобы мы отступили. Но мы не отступим. Этого конфликта и добиваются в Тель-Авиве.

А новой войны в ближайшей перспективе не будет. У Израиля недостаточно сил для этого.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Нетаньяху назвал Иран главным врагом

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ИСТОЧНИК KP.RU

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