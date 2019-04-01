Специальный помощник спикера иранского парламента: Израильские бомбежки Сирии угрожают авторитету России

Который раз я прилетаю в любимый Тегеран, а он по-прежнему встречает меня, как гостя. Дорогого, долгожданного, но все же гостя. А на гостей в восточных странах, как известно, не принято вываливать внутренние проблемы. Им надо улыбаться и подавать на стол все самое вкусное и дорогое.

Огромный, блестящий, переполненный автомобилями и мотоциклами Тегеран никогда не признается, что ему тяжело. Что за возможность оставаться верным себе и не вставать на колени он платит очень высокую цену. Оттого роскошь персидского гостеприимства меня уже не так радует, как раньше.

Я понимаю, что семье моего друга Хасана с каждым годом все труднее накрывать подобные столы. Баранина, мастерски приготовленная матерью Хасана, подорожала в три раза с тех пор, как я впервые попал к ним в дом 3 года назад. Тогда зарплата главы семейства в пересчете на доллары составляла почти $1200 в месяц (неплохо даже для Москвы). Сегодня - это что-то около $400. И оснований надеяться на то, что в следующем году все наладится, увы, нет.

«МЫ ПРИВЫКЛИ»

Так говорит специальный помощник спикера иранского парламента по международным делам Хусейн Амир Абдоллахиян. После долгих уговоров он все-таки согласился уделить мне полчаса для беседы, в которую я всеми силами постарался впихнуть и многострадальную Сирию, и российско-иранские отношения, и, конечно же, санкции.

- Соединенные Штаты уже более 40 лет пытаются уничтожить нашу экономику (с момента Исламской революции в 1979 году - Ред.). И, поверьте, мы научились жить в изоляции. Мы научились изобретать, строить, выращивать, воевать без помощи так называемых цивилизованных стран. Это укрепило нас настолько, что даже в самих США поняли бессмысленность происходящего. В конце концов, при Обаме до американцев начало доходить, что антииранские санкции не способны ослабить нашу страну. А расходы самих США при этом растут - кампания по сдерживанию Исламской республики была насколько бессмысленна, настолько же и расточительна. Я напомню, что, например, в 90-е санкционное давление оказывалось на несколько некрупных государств. А сегодня Вашингтон пытается давить на огромное количество стран, в числе которых мировая держава - Россия, и даже европейские союзники. Многие в мире устали от американского террора. Стал оформляться антиамериканский блок. Впервые появились глобальные международные форматы, в которых США нет места (Астанинская группа по Сирии, в которую входят Россия, Турция и Иран - Ред.).

- А как же новые санкции? Дональд Трамп всерьез закручивает гайки…

- Власть имущие в США - это в основном торгаши, набивающие себе цену. Мало кто знает, что во время президентства Буша младшего, когда действовали сильнейшие антииранские санкции и большинство инвесторов под давлением Штатов перестали вкладывать деньги в иранскую экономику (особенно в области энергетики), семья американского лидера неофициально предложила Тегерану свои услуги в области инвестирования. У Бушей, как оказалось, есть множество компаний в третьих странах, через которые они намеревались работать с Ираном. Как вы знаете, Дональд Трамп - крупнейший в мире бизнесмен. И я вас уверяю, скоро вы услышите о том, что он последовал примеру Буша. Трамп прагматик, он понимает, что санкции, которые мы за 40 лет научились ювелирно обходить, просто неэффективны.

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ

- А как именно вы эти санкции обходите? И почему по этой части у Ирана нет тесного взаимодействия с Россией? Мы ведь тоже обложены санкциями со всех сторон.

- Наши российские коллеги часто упрекают нас за то, что мы постоянно смотрим на Запад. На самом деле, у нас мало опыта в экономическом сотрудничестве с Россией. Во время СССР между нашими странами были натянутые отношения, и наши предприниматели работали в основном с Западом и Японией. До сих пор, несмотря на то, что СССР давно нет, преодолеть определенные стереотипы не удалось. Многие иранцы и сегодня, когда рассуждают о России, опираются на устаревшие клише. До сих пор существует недоверие. При этом многие политики, включая меня, считают, что Россия при Путине - это другая Россия. Это близкая нам страна - прежде всего по духу. И я уверен, что сейчас наступил исторический момент, когда наши государства могут полностью доверять друг другу.

- А какие совместные проекты между Россией и Ираном вы бы выделили в первую очередь?

- У наших стран есть неплохие связи в области энергетики. Я бы также выделил такую сферу, как транспорт. Россия - огромная страна, и у нее имеются колоссальные логистические возможности. Прежде всего, нас интересуют выходы на Европу.

Кроме экономики, есть еще и политика. Я много раз, встречаясь с моим другом - специальным представителем президента России по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым, говорил, что мы можем повторить сирийский сценарий в Йемене.

- А что на это ответил Богданов?

- В целом он согласен с этим предложением. Но пока Москва намерена поставить точку в сирийской истории.

ИЗРАИЛЬ ХОЧЕТ ПОССОРИТЬ ИРАН И РОССИЮ

- Раз уж мы начали говорить о Сирии, то там последнее время обстановка накаляется, несмотря на разгром боевиков. Израиль стал регулярно наносить авиаудары по иранским и проиранским силам. Как вы считаете, может ли на этом фоне начаться новая война?

- На наш взгляд, Израиль делает все, чтобы поссорить Иран и Россию. Когда я работал в МИДе, через своих друзей в спецслужбах я много раз передавал России сообщение о том, что борьба с террористами в Сирии очень выгодна Москве. В Кремле прислушались к нашим советам, и Россия вернулась на Ближний Восток. О России снова заговорили, как о мировой державе, в боеспособности которой никто не сомневается. Мы считаем, что удары израильских ВВС не столько угрожают нам, сколько престижу России. Ведь в Сирии стоят мощные российские ПВО, которые, тем не менее, вынуждены молчать во время израильских налетов. Получается, что официально борьба ведется против нас, а страдает авторитет России. Таким образом, своей подлой игрой Израиль хочет, чтобы Москва начала давить на нас, чтобы мы отступили. Но мы не отступим. Этого конфликта и добиваются в Тель-Авиве.

А новой войны в ближайшей перспективе не будет. У Израиля недостаточно сил для этого.

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