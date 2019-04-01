2019-04-01T21:09:39+03:00
Звезды

Новый мужчина Марии Порошиной: актрису «окольцевал» друг

Звезда сериала «Всегда говори всегда» носит старую «обручалку»
Ирина ВИКТОРОВА
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Мария Порошина не сняла "обручалку" после развода - осенью актриса продолжала носить кольцо.Мария Порошина не сняла "обручалку" после развода - осенью актриса продолжала носить кольцо.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Недавно 45-летняя Мария Порошина вновь стала появляться на мероприятиях с кольцом на безымянном пальце правой руки. Многие тут же решили, что избранник актрисы тот самый таинственный иностранец, о котором говорили Порошина и ее мать.

Напомним, что незадолго до родов 5-го ребенка Мария Порошина объявила, что беременна не от друга и коллеги по антрепризе Ярослава Бойко, а от мужчины, который живет заграницей: «Материнское счастье разделяю с отцом будущего наследника на две страны - он живёт за пределами России...»

Мама звезды Наталья Красноярская сообщала, что мол избранник дочки испанец... Красивая версия про зарубежного «принца» была озвучена ради того, чтобы отвлечь прессу от выяснений - от кого беременна Порошина. Мария родила сына в январе, мальчика назвали Андрей.

Мария Порошина в марте пришла на премьеру фильма "Балканский рубеж" со "старой обручалкой". Фото: кадр НТВ.

Мария Порошина в марте пришла на премьеру фильма "Балканский рубеж" со "старой обручалкой". Фото: кадр НТВ.

«Маша родила не от испанца, иначе был бы Андрес! - смеется знакомая семьи. - Она не может себе позволить не работать: хотя никогда никому не жалуется, но обеспечивает детей только сама. Обручальное кольцо Маша носила всегда, чтобы не было пересудов. Снимала лишь на поздних сроках беременности. А сейчас появляется с кольцом на «том самом пальце», видимо, чтобы напротив были разговоры. Маша не вышла замуж. Но в ее жизнь есть мужчина - он русский, на сей раз не актер...»

Порошина представляет нового спутника «другом», при этом актриса по-прежнему живет в собственном доме с детьми и их нянями.

Напомним, что у Марии Порошиной пятеро детей: 22-летняя Полина (от актера Гоши Куценко), 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена, 3-летняя Глафира и сын Андрей, которому скоро 3 месяца.

Мария Порошина с дочками, новорожденным сыном и мамой на выписке в Перинатальном медицинском центре. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мария Порошина с дочками, новорожденным сыном и мамой на выписке в Перинатальном медицинском центре.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поднимать старшую дочь актрисе помогал Гоша Куценко. Серафиму, Аграфену и Глафиру Порошина родила в браке с актером Ильей Древновым. Имя отца младшего ребенка Порошина скрывает. Актриса подала на развод с Ильей Древновым после 17 лет брака не сразу, а лишь через 2 месяца после того, как узнала о пятой беременности. Мария снималась и гастролировала со спектаклями всю беременность, сделав перерыв лишь на два месяца до и после родов.

А пару недель назад Древнов попытался подать иск в суд к Порошиной на установление отцовства. Но в исковом заявлении Илья Древнов не указал: сомневается он в своем отцовстве кого-то из дочерей или же решил выяснить от кого Мария родила сына. Поэтому иск актера к экс-супруге завернули. Пока Илья Древнов собирается с мыслями и формулирует претензии к многодетной матери, Мария много работает, чтобы обеспечить Серафиме, Аграфене, Глафире и Андрею счастливое детство.

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41-летний Илья Древнов теперь мало востребован в кино и театре. В апреле у него один спектакль в «Современнике», а также два выхода на сцену в антрепризе «Идеальная жена» - в этой постановке Древнов задействован с экс-супругой Марией Порошиной. Порошина действительно была ему идеальной женой: актеры прожили в браке 17 лет и стали родителями трех дочерей. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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