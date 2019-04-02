Сергей Степашин: Когда я руководил Счетной палатой, Порошенко просил помочь ему с выпуском конфет «Аленка». Но его выбор - шоколад «Бандера»

- Сергей Вадимович, в свое время вы очень много ездили по Украине и как глава МВД, и как вице-премьер. И потом - как премьер-министр...

- Даже в 1999-м проводили заседание российско-украинской комиссии с Леонидом Даниловичем Кучмой. (Был тогда президентом. - А.Г.) Ездил в Севастополь. Прекрасные контакты были. Сейчас не верится в то, что там происходит.

- Какие-то надежды появляются по поводу Украины после воскресного голосования на президентских выборах?

- Я не думаю, что произойдут серьезные изменения по отношению к России, вне зависимости от того, кто выиграет.

Мне симпатично, что представитель оппозиции Бойко набрал почти 11,5 %. Скорее всего, будет хорошая фракция в Верховной Раде.зел

Нужно уже заглядывать на несколько лет вперед. Выборы показали, что Украина вновь раскололась. Нам нужно быть в этой ситуации дипломатичными и жесткими по защите прав русских людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700824" frameborder="0"></iframe> Сергей Степашин: «Когда я руководил Счетной палатой, ко мне вдруг приехал Порошенко».Александр ГАМОВ

- Если Зеленский победит, мы можем выйти на мир в Донбассе?

- Очень многое зависит от украинской стороны.

Помните, когда Порошенко стал президентом, его поздравили. Путин и Порошенко встречались много раз в рамках минского формата, и до этого. Говорили друг с другом на «ты». Шел конструктивный диалог.

А потом у Порошенко сбилась крыша. Он допускает ошибку, пытаясь сыграть в ярого националиста, которым он не является. Я думаю, если бы бандеровцы пришли к власти, они бы первыми с ним рассчитались.

- Вы с Порошенко были неплохо знакомы...

- Одна из встреч была в 2013 году. Я тогда возглавлял Счетную палату. И как раз болел - лечил спину в ЦКБ.

Один товарищ попросил меня встретиться с Порошенко. Ну, тот приехал ко мне в больницу. Он тогда был министром в правительстве Януковича. Очень тепло отзывался о Януковиче. Говорил, что они работают в команде.

А то, как он говорил тогда о России, даже наши политики так хорошо не говорят о нашей замечательной стране.

У Порошенко же хороший бизнес был в нашей стране. Ратовал за свои конфетные дела. Хотя я и не занимался конфетами. Видимо, он рассчитывал, что смогу его с кем-то свести.

- А о чем конкретно тогда говорили?

- Обсуждали конфеты «Аленушка». Он говорит: дайте нам «Аленушку» в Украину. Сейчас бы он от «Аленушки» отказался. Там, наверное, Шухевич и Бандера должен быть - на конфетах, на шоколаде. Вот выбор Порошенко.

- Чем все это тогда закончилось? История с конфетами...

- Не знаю... Дальше уже был Крым. И потом мы увидели совершенно нового Порошенко.

- Ему конфетная акция у нас не удалась?

- С «Аленушкой» - точно нет.

Хотя - в Липецке он работал. Прекрасная конфетная фабрика у него была. Получал хорошую прибыль. И Коломойский тоже "банчок" (в смысле - банк.- А. Г.) имел крепкий у нас в стране. Ребята хорошо заработали здесь, у нас... Чего-то подзабыли они потом про это.

- Порошенко вам передачку какую-то принес тогда в больницу?

- Нет. Передачку я бы не взял. Разве что сало в шоколаде. (смеется) Но его тогда еще не было.

С тех пор мы не виделись.

А до 2014 года - да, я на Украине бывал много раз. Мы замечательно работали с их Счетной палатой, проводили много совместных проверок. Особенно по газовой тематике.

Я ведь встречался и с Ющенко, когда он был президентом. Приезжал в качестве председателя Счетной палаты. Мы говорили конструктивно.

Никто так гадко не говорил потом о России, как Порошенко. Этого грязного потока слов мы не слышим ни от кого. Интересно, как он собирается ликвидировать 15-процентный разрыв с Зеленским во втором туре?

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