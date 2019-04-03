«Спартак» - ЦСКА: свиные головы, навоз и драки

Москвичи, запирайте окна и двери 6 апреля. Страна, включай телевизор. В 19.00 главная игра всего российского футбола «Спартак» - ЦСКА. Нет более пропитанного ненавистью и интригой матча в России. И во время него всегда искрит и на поле, и на трибунах.

Откуда ненависть?

«Спартак» - ЦСКА - главное дерби России. Две команды, фанаты которых искренне ненавидят друг друга. Матчи, в которых часто игрокам за победу выплачиваются повышенные премиальные. Встречи, после которых по несколько месяцев футболисты троллят друг друга... Но так было не всегда. И нелегко разобраться, откуда взялась такая принципиальность.

Версия «Спартака». «В союзном чемпионате такого не было, - вспоминает Сергей Николаевич К., у которого стаж болельщика «Спартака» приближается к 60 годам. - Больше всего мы не любили «Динамо». Сначала московское, потом - киевское. И там больше было идеологии. «Динамо» - это «мусора», милиция, МВД. А у нас братья Старостины сидели, и вообще «Спартак» в нашем понимании был символом свободы. А Киев мы не любили за «конский» футбол. Матчи с ЦСКА стали принципиальными только в начале 2000-х. Когда все остальные соперники закончились».

У ЦСКА немного другая версия. Красно-белые цвета для них были приличным раздражителем всегда. Но окончательно спартаковцы оформились в самых принципиальных врагов в 1990-е. Тогда «Спартак» штамповал одно чемпионство за другим и, по мнению армейцев, пользовался огромным административным ресурсом. Главный тренер красно-белых Олег Романцев занимал тот же пост в сборной, и фанаты всех его соперников были почти уверены, что он перетаскивал к себе в клуб игроков, обещая им места в национальной команде.

«Веллитон - конченый подонок!»

Спартаковцы орали трибунам ЦСКА: «Гинер все купил!», те гнобили противоположные сектора лозунгом «10 лет без побед». Но окончательно ненависть двух клубов оформилась 28 августа 2011 года. В этот день нападающий «Спартака» Веллитон без надежды добраться до мяча врезался во вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева и нанес тому тяжелую травму.

- Веллитон - конченый подонок! Некоторые наши болельщики обещают устроить Веллитону возмездие, - сорвался гендиректор армейцев Роман Бабаев. - Мы будем подавать заявление в прокуратуру!

- Давайте я тогда скажу, чтобы кого-нибудь сожгли! - ответил тогдашний тренер «Спартака» Валерий Карпин.

И тогда «Спартак» пошел в суд и отсудил 1 рубль компенсации.

Веллитон остался в живых и сейчас играет где-то в ОАЭ. А фанаты продолжают враждовать. И чаще - за пределами стадионов.

Как-то на мосту, ведущему к «Лужникам», вывесили шесть окровавленных свиных голов. Фото: Денис ТЫРИН/РИА Новости

Фанатские войны

Нет людей с большей фантазией, чем фанат, у которого много свободного времени. Год назад перед дерби болельщики «Спартака» рисовали граффити с названием города и фразой «... ненавидит ЦСКА» - всего в акции участвовали 70 городов. А как-то раз спартаковцы прямо по ходу матча, перебравшись через трехметровое ограждение, тайком проникли на трибуну армейцев, украли у них баннер, а потом торжественно сожгли у себя на секторе - среди ультрас это страшное оскорбление.

Армейцы тоже не остаются в долгу. Однажды на мосту, который возвышается по дороге от метро к стадиону «Лужники», вывесили шесть окровавленных свиных голов. А были и боевые акции. Футбольные ультрас перед каждым из топ-матчей готовят «перформанс» - чаще всего рисуют огромные баннеры. Дело дорогое и долгое - плакаты огромны и сделаны из специальной ткани. В 2009 году фанаты ЦСКА узнали место, где спартачи готовят свой баннер, ворвались на площадку и сожгли его. Красно-белые, впрочем, мобилизовали все силы и за одну ночь восстановили полотнища - пришлось даже подгонять машины и рисовать при свете фар.

А в 2012 году за день до дерби дверь в офис главного фанатского объединения «Спартака» «Фратрия» оказалась завалена конским навозом. Намек был ясен.

Эпоха стрелок позади?

Но это все более-менее миролюбивые акции. Гораздо страшнее, когда «фанатские фирмы» забивают стрелки и начинаются побоища. Легендой в этих кругах стало столкновение в 1995 году - на Старом Арбате сошлись 200 бойцов от «Спартака» и ЦСКА. Считается, что эта драка и положила начало эпохе фанатских войн. В 1990-х чаще в них побеждали красно-белые. Но в 2000-х красно-синие тоже стали немалой силой.

Потом масштаб стал спадать. Последняя из таких сходок состоялась в сентябре 2018-го.

В день 6 апреля в Москве у сотрудников МВД будет особый режим.

Почему «свиньи» и «кони»?

Драки и акции - это крайняя форма противостояния. Большинство болельщиков обходятся обычными подколками, называя соперников «свиньями» и «конями». Когда-то давно такое обращение могло спровоцировать серьезные фанатские разборки. Но сейчас когда-то оскорбительные прозвища даже ультрас превратили в безобидных тотемных животных. На трибунах «Спартака» можно встретить серьезных мужиков с плюшевыми свинками в руках в качестве талисманов. А фанаты даже свой специальный приз лучшему игроку сезона назвали «Золотой кабан». У ЦСКА же Конь - неизменный атрибут всех мероприятий, перед каждым матчем он появляется на поле.

За всем этим как-то забылось, почему «Спартак» - «свиньи», а ЦСКА - «кони». Между тем существует несколько забавных легенд. Сначала у спартаковцев появилось прозвище «мясо», и было это где-то в конце 1970?х. Их враги прекрасно помнили, что клуб был создан «Промкооперацией», но придуманное первым прозвище «торгаши» не прижилось. А вот «мясо» зашло в народ и потом переродилось в «свинину».

Зато ЦСКА «конюшней» был всегда, с самого рождения. На Песчаной улице, где сейчас стоит арена, раньше располагались конюшни. А когда у ЦСКА была база в Архангельском, корпус с футболистами размещался в самой настоящей конюшне, само собой, перестроенной.

БАЛАНС СИЛ

Плюсы и минусы обеих команд

«Спартак». Красно-белые играют дома, в целом у них более сбалансированный состав, а для главного тренера Олега Кононова этот матч очень важен: победа в нем укрепляет его не такие уж прочные позиции в клубе. У «Спартака» самая мощная атака в лиге и неплохая оборона. Но травмирован лидер Роман Зобнин, часть фанатов воюют с руководством клуба и настроены резко против капитана команды Дениса Глушакова, требуя его ухода.

ЦСКА. Армейцы умеют собираться в нужный момент. Виктору Гончаренко после исхода ветеранов удалось быстро выстроить боеспособную команду, которая борется за высокие места. Но каков запас прочности этого состава, возможно, не знает и он сам. В его распоряжении, по сути, всего один форвард Федор Чалов, и пусть он даже лучший бомбардир лиги, этого мало.

ПОКЛОННИКИ

Болеют за «Спартак»

Самые известные красно-белые:

- Михаил Ефремов

- Евгений Кафельников

- Сергей Лавров

- Денис Мацуев

- Дмитрий Назаров

Болеют за ЦСКА

Самые известные красно-синие:

- Михаил Грушевский

- Сергей Жуков

- Сергей Иванов

- Константин Кинчев

- Олег Меньшиков

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