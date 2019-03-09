Глюк’oZa исполнила эротичный танец в обтягивающем платье с разрезом

Певица Глюк’oZa исполнила откровенный танец на праздничном мероприятии в Государственном Кремлевском дворце. За кулисами артистка показала эротичную импровизацию под песню Филиппа Киркорова.

В Кремле состоялся праздничный концерт для женщин, в котором приняли участие многие российские знаменитости. Ради милых дам Филипп Киркоров даже прервал свой гастрольный тур. Звуки песни поп-короля были хорошо слышны за кулисами, и Наталья Чистякова-Ионова решилась на откровенную импровизацию.

chistyakova_ionova "Как прекрасно быть женщиной!", - подписала видео Глюк oZa

На видеозаписи артистка плавно двигается под песню Филиппа Киркорова "Не верю я". Для торжественного концерта звезда надела длинное красное платье с разрезом. "Как прекрасно быть женщиной!", - написала она.

Ближе к концу ролика она в танце крадется к музыканту Александру Маршалу, берет его за руки, пытается обнять и приглашает присоединиться к ее танцу. У певца в последнее время появились проблемы со зрением, но эффектную певицу в алом платье с разрезом до трусов он заприметил издалека. Артист был в темных очках. Исполнитель не удержался от поцелуя и пары комплиментов в адрес коллеги по сцене.

Пользователи не смогли пройти мимо эротичного танца Глюк'oZы и назвали ее образ вульгарным: "В последнее время у вас все более вульгарные фото и видео!", "Пошлятина!", "Танец не соответствует окружающей обстановке".

Подписчики также обратили внимание и на реакцию экс-участника группы "Парк Горького". По их мнению, Александр Маршал явно растерялся. "Старичок затушевался сразу! Испугался", "Маршал испугался! Слишком вульгарно!", "Аж смутила беднягу Маршала", - делились своими мыслями фолловеры.

chistyakova_ionova Киркоров подержался за сладкое

Впрочем, Наталье все нипочем. Чуть ранее она опубликовала фото, на котором предстала в окружении Филиппа Киркорова и Николая Баскова. И если натуральный блондин скромно пристроился у оголенной ноги исполнительницы, положив ей руку на талию, то Киркоров проявил смелость. Его рука оказалась аккурат между ног певицы.