Макаревич разразился гневной тирадой в адрес подруги Виктора Цоя

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич разразился гневной тирадой в адрес певицы Джоанны Стингрей, которая много лет дружила с лидером группы "Кино" Виктором Цоем. Поводом стала книга исполнительницы "Стингрей в стране чудес", посвященная ее отношениям с советскими рокерами.

"Еще бывает так: читаешь какую- нибудь «документальную» книгу о событиях, непосредственно в которых не участвовал, и в общем принимаешь все за чистую монету. Потом вдруг натыкаешься на эпизод с твоим участием, и по количеству ахинеи и вранья на одной странице понимаешь, что и все остальное в книге, видимо, такой же степени достоверности", - написал Андрей Макаревич в своем Facebook.

Музыкант уточнил что речь идет "о книге одной американской дамы про питерский рок-клуб 80-х". "Пару дней назад презентована в Москве с большой помпой. Я понимаю, что девичья память может подводить, но люди-то еще живы! Напиши, позвони, спроси! Или идея важнее?", - негодует певец.

joanna.stingray 1989 Los Angeles - Yuri Kasparyan, Stingray & Victor Tsoi - happy times! #joannastingray #russianrock

А в конце своего сообщения Макаревич и вовсе поставил крест на Стингрей: "В общем, ставим крестик на девушке. Надеюсь, кто-нибудь ей это переведет. У меня общаться нет ни малейшего желания. Пропало", - резюмировал обиженный исполнитель хитов "Марионетки" и "Пока горит свеча".

И хотя в своей публикации артист не указывает, о каком именно произведении идет речь, в комментариях к посту все окончательно прояснилось. В конце марта в России презентация книги была только у Стингрей.

Пользователи соцсети также начали гадать, какой именно эпизод вызвал бурную реакцию у Макаревича. Один из них предположил, что речь может идти об эпизоде с концертом группы "Машина времени", на котором, по словам писательницы, публика "вежливо" аплодировала. В ответ на комментарий Макаревич рассказал: "Мы сами там висели на волоске. Зарабатывали в подполье тогда не меньше, а больше, чем на «официальной» сцене, мы пошли туда не за деньгами, а за аудиторией".

mashinavremeniofficial Макаревич назвал "ахинеей и враньем" книгу о советских рокерах

Некоторые пользователи отметили, что у каждого участника тех или иных событий может быть свое видение их правдивости и в целом книга оказалась интересной, а вымысел вполне допустим. "Это ж сказка, Андрей Вадимович, в стране чудес", - написала одна из подписчиц.

Не оставил без внимания очередной выпад Макаревича член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "Макаревича обидеть может каждый. Вот и Джоана Стингрей, похоже, попала в круг этих лиц. Она, вероятно, страдает провалами в памяти. Что-то там невразумительное написала про Виктора Цоя, Андрея Вадимовича в неправильном свете представила. Послушаешь его, так все вокруг либо идиоты, либо зомби, либо врут. Но, разумеется, Макаревич всегда в белом. Удивительное качество. А может его уже давно нужно представить к лику святых? Мы тут грешные, все время что-то странное говорим, а он нам проповеди читает, укоряет нас, неразумных. Эх, не в музыканты ему нужно было идти, а в проповедники. Судя по всему, это его призвание. Может, еще поменяет профессию?", - с иронией заявил "КП" эксперт.