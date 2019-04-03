Тайны замусоренных квартир: Почему в них находят детей-маугли

Последнее время часто мелькают новости вроде «в захламленной квартире найден ребенок-маугли». Последний случай потряс: в Москве в типичной многоэтажке обнаружили 5-летнюю девочку – они жила вместе с мамой в трехкомнатной квартире по колено забитой гниющим мусором… Девочка не говорила, а в ее шею вросло украшение для волос или резинка. Причем 47-летняя мама прилично одевалась, не создавала впечатление душевнобольного человека... Как такое можно объяснить?

Об этом, а также о том, как отличить «синдром накопительства советского человека» от патологии, что может сказать о женщине содержимое ее сумочки или порядок на рабочем столе - мы поговорили с врачом-психиатром Викторией Читловой (см. Справка «КП»).

«ШИЗОФРЕНИЯ, КАК И БЫЛО СКАЗАНО»*

- Виктория Валентиновна, синдром накопительства или как у нас его называют «синдром Плюшкина» говорит, что человек психически болен - раз эта женщина довела ребенка до такого состояния?

- «Синдром Плюшкина» - такой термин есть только у нас в стране благодаря Николю Гоголю. Надо понимать: это не болезнь, а синдром (совокупность симптомов), который может встречаться при разных психических отклонениях. Зарубежом синдром накопительства называют «хординг». В современной классификации (а ориентир для всех психиатров мира— американская классификация психических заболеваний, DSM-5) хординг указан в отдельной рубрике - как диагноз.

Если же говорить о тех случаях, о которых обычно пишут журналисты, когда накопительство выглядит совсем уж некрасиво и вычурно, то чаще всего речь идет о шизофрении. Либо об органических поражениях головного мозга: это могут быть опухоли, кровоизлияния, процессы, связанные со старением.

Давайте подробнее поговорим о шизофрении. При ней бывают бред, галлюцинации, нелогичное поведение, убеждения, противоречащие реальности. А еще при шизофрении происходят изменения в мозге. Нарушение мышления.

УТРАЧИВАЮТСЯ РОДИТЕЛЬСКИЕ ЧУВСТВА

- Что это значит?

- Человек разучивается отличать главное от второстепенного. Происходят волевые нарушения, то есть у него теряются ориентиры: что важно, что не важно. Эмоциональные нарушения: кто важен, а кто не важен.

Например, ребенок. Ты его любишь, растишь, испытываешь привязанность, родительские чувства. А при шизофрении эти чувства могут утрачиваться.

Мы, например, когда собираемся постирать, удерживаем последовательность действий в голове. А у пациентов с поражением головного мозга из-за шизофрении или другого заболевания мозга этот процесс разрывается. Он может не закончить начатое дело.

Синдром «Плюшкина» может принять гротесковые черты. Человек собирает, но не успевает собранное систематизировать. Происходят нарушения в зонах памяти.

Взял вещь, положил куда-то внимание переключилось, забыл, что делал. Потом принес другую вещь – история повторилась. И постепенно жилище обрастает горами вещей. Плюс у человека отсутствуют волевые усилия: у него нет сил это разгребать, вспоминать, зачем все это надо.

- При этом они страдают, если что-то из их хлама выкидываешь?

- Да. У них доминирует идея: а вдруг это пригодится?

Психологи связывают синдром Плюшкина со «стрессовой провокацией» (например, нередко синдром развивается после утраты). Они говорят так: «Человек замещает пустоту, которую занимало нечто-то или кто-то». Безусловно, это связано с тревогой, и с элементами зависимости изначально в структуре личности.

- Такой момент: эта 47-летняя женщина ребенка держала впроголодь, но при этом у своего жениха все время наводила порядок, чистила, готовила...

- Здесь ситуация про вариант с патологией шизофренического спектра. Эмоциональные нарушения налицо - дочка заброшена, дом захламлен.

Для пациентов такого круга очень характерно увеличение черт зависимости - этим можно объяснить поведение женщины с мужчиной - ей нужно получить его "покровительство", заслужить внимание, чтобы он остался с ней. Подсознательно пациенты с шизофреническим процессом чувствуют, что скоро они не смогут себе помогать самостоятельно - и ищут людей для помощи. Грубо говоря, на этом этапе развития болезненного процесса в мозге женщина еще может делать что-то с целью, структурировать свою деятельность. А вот на другую часть жизни (свой ребенок и дом) энергии, эмоций и воли не хватает.

О том, сколько людей с «синдромом Плюшкина» живут среди нас и опасны ли они, мы поговорили с известным врачом-психиатромФото: Иван МАКЕЕВ

ЕСЛИ ДОМ НАПИЧКАН ЖИВОТНЫМИ

- Вспомнился другой случай: недавно семью из Балашихи лишили родительских прав на четверых детей. Потому что они вместе с детьми в это самой квартире еще 20 собак держали. Такое «собирательство» животных – это тоже «синдром Плюшкина»?

- Да, это варианты «синдрома Плюшкина». Здесь разные виды хординга. Иногда он выражается в накоплении мусора, захламлении. Может быть в форме собирательства животных. Здесь прослеживаются те же особенности: нарушение мышления, невозможность анализировать, что важно, а что второстепенно. Наверняка в этом доме тоже было замусорено.

- То есть тоже либо поражение мозга, либо шизофрения?

- Да. Но, конечно, должна быть проведена психиатрическая экспертиза.

- Хм. А нормальный человек вообще станет держать дома много собак или кошек? Больше двух-трех?

- А почему нет? Журналисты, как я заметила, стараются все расписать по категориям, навесить ярлыки. Но с психикой это сделать непросто. Давайте мыслить шире.

Патология – это то, что отличается от нормы и здравого смысла. Важные характеристики, которые дает ВОЗ патологии: «когда проявления заболевания мешают самому человека или окружающим». Если человек, который держит много животных дома ухожен, трудоустроен, если его кошечки обучены и ходят в лоток, собачки выгуливаются и тп, если хозяин интегрирован в социум, а звери никому не мешают — это скорее говорит о психическом здоровье человека.

А вот если животные гадят и все это течет по стенам соседям снизу, если постоянно запах, крики, животные погибают или пожирают друг-друга, а хозяйка ходит нечесаная, без работы и имеет огромную задолженность по коммунальным услугам и копается в мусорке, - конечно, это не норма. Это патология.

Есть данные, что с возрастом подобная история становится чаще — и преобладает у слабого пола. Например, овдовевшая 70-80 летняя женщина, имеющая нарушения по возрасту, генетические особенности. И у нее может развиться синдром накопительства, связанный с кошками или с мусором.

ТАКАЯ КВАРТИРА ЕСТЬ В КАЖДОМ ДВОРЕ?

- Насколько распространен «синдром Плюшкина»? Можно ли сказать, что в любой большой многоэтажке есть квартира, где копится мусор?

- В западных странах выявляемость хординга - от 2 % до 5% населения. Но это исключительно потому, что зарубежом его стали гораздо больше изучать - и намного лучше работают социальные службы. Население из того же телевизора узнает, что есть такое расстройство, что к людям с хордингом надо относится с понимание, сочувствием. И относятся к этому явлению спокойнее.

По моим ощущениям в России хординг не более, чем у 1%, максимум 1,5 % населения. Это достаточно редкое состояние в том виде, в каком его обычно описывают журналисты.

РОДОМ ИЗ СССР ИЛИ ВСЕ МЫ НЕМНОЖЕЧКО ПЛЮШКИНЫ

- На самом деле мы все обладаем похожими симптомами накопительства,- рассуждает Виктория Читлова. - Поколение выросшее в советские времена привыкло скапливать дома вещи. Это было трендом, это поощрялось. Много мебели, посуды, книг — на всякий случай.

Заходишь в любую советую квартиру: а там нагромождение хлама. Причем хозяева совершенно вроде нормальные.

- Ой, да! Мы сами с этим боремся, у многих родители не могут избавиться от тяги собирать какие-то вещи...

- Вот и выходит, что "синдром Плюшкина" - это на самом деле целый спектр: от относительной нормы, и лечить ее не надо, до серьезных изменений, которые видны соседям и соцслужбе…

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

ЧТО МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ О ВАС СУМОЧКА И РАБОЧИЙ СТОЛ?

- Давайте отвлечёмся. Возьмем такой пример. Загляните в дамскую сумочку. Это классический и замечательный пример того, как мыслит женщина. А мыслит она гораздо тревожнее, чем мужчина. Даже если заглянуть в мозг — сейчас модно изучать связность импульсов, как выглядят нейронные сети в голове. У женщин они гуще, чем у мужчин — при похожих мыслях.

Женщина видит много нюансов: это в ней природой заложено, она должна заботится о следующем поколении. Если бы мы мыслили так же категориально и масштабно, как это делают обычно мужчины, мы бы не смогли уловить тонкости в изменениях состояния ребенка, например. Или создать уют дома. Но в итоге эта тревожность работает и за нас, и против нас…

- То есть диагнозы можно ставить уже по содержимому сумочек?

- Разумеется, нет! Некая захламлённость женской сумочки – это норма. Но кое-что сказать можно. Или возьмем рабочий стол.

- Например, у нас в отделе три стола. На одном вообще ничего нет, чисто. Второй стол: небольшая стопка бумаг, цветы, есть минимум мелочей. И третий стол почти полностью заставлен.

- В целом, там, где очень много всего лежит, часто можно говорить о более тревожной личности. Но! Это стол творческого человека, которого скорее посетит какая-то конструктивная мысль.

Стол, где вещей меньше или совсем ничего нет. Возможно, человек заботится о своем статусе и виде своего рабочего места. У него есть цели и мотивации: чтобы сотрудники видели аккуратность. Это говорит о внимании человека к деталям: и ориентировке на социальные рамки. Но все это также может говорить о другой стороне тревожности. Просто есть люди, которые позволяют себе хаотично мыслить — и их это устраивает. А есть люди, которые боятся хаоса - и склонны все по пунктам и по полочкам раскладывать. Но это все круг тревожностей.

- Господи, а как выглядит тогда стол здорового человека?

- Мы сейчас не говорим о нездоровье! Это варианты тревожности в структуре нормальной личности. Потому что у каждого человека есть свои характеристики. Это не значит, что это отклонение от нормы. Наоборот, это механизмы и инструменты, чтобы успешно справляться с жизнью.

Не дай бог прочитав эту статью и заглянув в сумочку, включив ипохондрический механизм, вы друг посчитали себя начинающим хордером. Это совершенно не одно и тоже.

ЗВЕЗДНЫЙ ВАРИАНТ: ШОПОГОЛИЗМ

- А шопоголизм – это тоже вариант «синдрома Плюшкина»?

- Некоторые исследователи тоже относят шопоголизм к хордингу. Но тут надо смотреть, в каком виде это происходит. Если человек скупает все, что видит, и тащит в дом — ну конечно, это хординг. Если он заинтересован какой-то темой, коллекционированием — то это другое. Если это любитель книг и он собирает библиотеку, сортирует, то это вариант нормы.

- Квартиры некоторых звезд буквально завалены одеждой, которую они покупают и не носят...

- Немножко психологии. Обладание вещью, которую мы желаем (это такое инфантильное желание, родом из детства), нас здорово успокаивает. Если она у меня есть, значит я спокоен. Следующая мысль: и потом я смогу ее когда-нибудь использовать. Если человек публичный, то необходимость в разнообразных нарядах оправдана. Приобретая одежду, он приобретает спокойствие, уверенность в себе. Он будет свободен в выборе, что ему надеть. Что здорово снижает тревогу. Это же люди творческие. У них мысль «вдруг на мне не те сережки» - уже волнение, что они не так выглядят, как хотелось бы. Накопление в этом плане несет мощнейшее транквилизирующее, то есть успокаивающее свойство.

- Может правда так лучше: купить лишнюю маечку, чем лекарства пить или глушить тревогу алкоголем...

- (Смеется) Лучше всего, я вам скажу, заниматься своей психологией! Понять, почему это тебя успокаивает. И почему ты не занимаешься собой, чтобы стать менее тревожным. Почему не прокачать так намазываемую «душевную мышцу»! Чтобы подобные мелочи в жизни тебя не расстраивали.

- А вы расскажете, как? Хочется прокачаться!

- В следующий раз — обязательно расскажу.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Если близкий человек тащит мусор домой

- Если кто-то из родных и знакомых начинает тащить домой мусор — что делать?

- В первую очередь аккуратно выяснить: есть ли у накопительства цель. Если цели нет, накопительство бессистемное, человек огораживается, весь в себе, у него теряются социальные связи, становится неряшливым — это уже вотчина психиатра.

- А ты попробуй его уговорить к психиатру пойти! Человек уверен, что у него все хорошо и он здоров!

- Надо понимать: такого человека бессмысленно наказывать, изолировать, штрафовать. Таким людям надо помогать.

На Западе есть специально обученные менеджеры по организации пространства. Такой менеджер сам приходит к человеку с хордингом. Подсказывает, как переставить вещи, чтобы можно было дойти до плиты, освободить путь к туалету, к постели.

Последнее время в России повышен к «мусорным квартирам». Подобная волна на Западе была лет 10-15 назад. Как специалист я рада, что это к этому поднялся интерес. Возможно, это поможет что-то изменить в нашем восприятии и системе соцслужб и здравоохранения.

Справка «КП»

Виктория Читлова — к.м.н., врач-психиатр, психотерапевт. Старший научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», доцент кафедры психиатрии и психосоматики Сеченовского Университета. Автор и ведущая популярной передачи о психике «Пси-лекторий» на mediametrics.ru

* Цитата из романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова.

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