Друг сожителя, ради которого мать девочки-маугли бросила ребенка: Мы ни о чем не подозревали. Она была идеальная баба, чистюля и скромница

Сейчас пятилетняя Лида (имя изменено) находится в центре реабилитации. Позади две недели в детской больнице и кошмар, в котором девочка жила в собственном доме. Напомним, ее нашли 10 марта в заваленной мусором трехкомнатной квартире на Ленинградском шоссе. В центре Лида пробудет как минимум до 10 мая. К этому времени завершится предварительное следствие по уголовному делу против ее матери - 47-летней Ирины Гаращенко (обвинение ей предъявлено по статье «покушение на убийство несовершеннолетней»), и для девочки подыщут новую семью.

«ПРОПАДАЛА ТРОЕ СУТОК»

Вчера Головинский районный суд Москвы разбирал иск о лишении Ирины Гаращенко родительских прав. Но решение отложили до 22 апреля.

Уже сейчас оформить опеку над девочкой готова родная тетя Татьяна Гаращенко. Старшая сестра Ирины уже собрала все необходимые документы, однако с решением органы опеки не спешат. Да и сама Татьяна не скрывает, что раньше Лиду не видела и с родной сестрой перестала общаться еще 8 лет назад.

Ирина Гаращенко сейчас находится в СИЗО, вину свою не признает. Более того, постоянно меняет показания.

Сначала Ирина уверяла, что мусор в ее квартире - это всего лишь вещи, которые она начала собирать, готовясь к переезду. Потом во всех своих бедах гражданка Гаращенко обвинила "черных риелторов", якобы это они завезли в ее квартиру мусор, чтобы упечь ее за решетку и завладеть жилплощадью.

Однако сейчас уже точно известно, что дома Ирина не была с 7 марта. Такова официальная версия следствия, которую на одном из судебных заседаний озвучил представитель прокуратуры. Трое суток горе-мамаша отмечала женский день в квартире своего сожителя, 53-летнего военного пенсионера Дмитрия Николаенко. С ним она жила последние полгода и лишь изредка навещала дочку, чтобы покормить. Нам удалось пообщаться с лучшим другом Николаенко, который не раз бывал в гостях у парочки.

«ОКНА ДАЖЕ ЗИМОЙ МЫЛА»

- Они сошлись в сентябре прошло года. Познакомились в компании общих друзей. Через несколько недель Ира переехала к Диме. Он хвалил ее не переставая. И надо сказать, до всего этого кошмара, то есть до тех пор, пока ее и дочку по телевизору не показали, я тоже считал ее просто идеальной бабой. Она хозяйка была просто отменная и характер ангельский: тихая, добрая, отзывчивая. Я часто бывал у них в гостях. И могу сказать, что такой чистоты в его холостяцкой берлоге давненько не было. Она там полный порядок навела. Все по своим местам разложено, полы блестели так, что мне совестно было крошку со стола уронить. Ирка окна даже зимой мыла. Помню, что он ее ругал, говорил, что простудится. Но она с тряпкой просто не расставалась: чистоголик какой-то. А еще готовила. Как ни придешь, а у них полный комплект: супчик, котлетки, компот.

- Застолья в доме часто были? Ирина компанейский человек?

- Мы с Димой могли рюмочку-другую пропустить в праздники, да и просто в выходные дни. Но не злоупотребляли, все в рамках разумного и под хорошую закуску. Ирина на стол быстро собирала, но с нами никогда не сидела. Мы поначалу звали, а потом просто поняли, что это не ее. Она вообще не пила и в мужские разговоры не лезла. Сидела тихонько на кухне и только успевала чистые тарелочки приносить. Говорю же вам, современная золушка какая-то.

- А про дочку она рассказывала?

- Я про девчонку от Димы узнал. Он говорил, что она сейчас у Ириной сестры в Царицыно. Но она обещала ее забрать, Дима вообще хотел ее растить, как свою. У него сын, но он уже вырос давно. Ира обещала их познакомить, и девочку забрать, но так это и не сделала.

«У НЕЕ РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ КАКОЕ-ТО»

- Как Дмитрий отреагировал, когда увидел в каком состоянии девочка?

- Он в шоке был, как и мы все. Поверить долго не мог, говорил что Ирку кто-то оклеветал. Даже запил. Но потом собрался с силами и решил, что будет ей помогать. Не бросит он свою женщину, не такой он человек. Ждет, когда ее отпустят, или в больницу положат. А на днях вообще сказал, что готов девочку под опеку взять. Но, наверное, ему никто не даст. А по поводу Иры мы думаем, что у нее раздвоение личности. Тут она весьма благополучно играла роль идеальной хозяюшки, а с дочкой превращалась в грязнулю и весь хлам в квартиру тащила. Подлечить ее надо, но не за решетку же сажать.

В рамках уголовного дела Ирине действительно назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Ее результаты будут готовы в начале мая. Установлено, что ранее на учете в психдиспансере женщина не стояла. Если ее признают вменяемой, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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