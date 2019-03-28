Адвокат матери девочки-маугли рассказала о диагнозе женщины

В Москве продолжается расследование по делу 47-летней Ирины Гаращенко - москвичку обвиняют в покушении на убийство собственной дочери. Маленькой Лиде (имя изменено) всего 5 лет. 10 марта соседи по многоэтажке на Ленинградском шоссе, слышавшие плач ребенка, вызвали полицейских. Те вместе с сотрудниками МЧС вскрыли дверь и обнаружили полураздетую девочку в трехкомнатной квартире, заваленной мусором. Матери ребенка в квартире не было. Ее задержали позже. Известно, что Ирина Гаращенко воспитывает девочку одна, отец ребенка ушел сразу после рождения девочки, а родители Ирины давно умерли.

Как уже сообщала «Комсомольская Правда», прокурор рассказал в суде, что женщины не было дома трое суток - это время она провела у любовника, отставного военного. Еды и воды в доме не было. Именно поэтому действия москвички в следствии квалифицировали как «покушение на убийство».

В свою очередь защита Ирины Гаращенко пытается представить версию, что вся эта ситуация - провокация, которую устроили «черные риэлторы», чтобы завладеть трешкой в хорошем районе.

В эфире программы Андрея Малахова адвокат Светлана Соломатина заявила, что в 2017 году на ее подзащитную напали «черные риэлторы» с ножом.

«Ей была причинена тяжелая травма, - сказала Соломатина. - После этого возникли проблемы со слухом, был задет зрительный нерв. Врачи, которые проводили первичное обследование, предупредили, что отсроченные последствия травмы - опухоль головного мозга».

Корреспондент «КП» попытался уточнить у адвоката подробности текущего состояния здоровья Гаращенко.

- Без комментариев, - ответила женщина и положила трубку.

Несколько дней назад Ирину в камере в «женском» СИЗО «Печатники» посещали правозащитники.

- Женщина рассказывала нам про эпизод, когда на нее напали соседи, - рассказал «КП» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников. - Якобы ее ударили по голове рукояткой ножа. Жаловалась, что у нее барабанная перепонка лопнула. Мы обратили внимание медперсонала СИЗО на состояние здоровья женщины... Про «черных риэлторов»? Нет, про это она ничего не говорила.

В понедельник в Головинском суде будет решаться вопрос о лишении Ирины Гаращенко родительских прав.

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