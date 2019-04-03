Ну вы, блин, даете, Михалыч: Умер Алексей Булдаков

Актерская судьба прихотлива. Бывает так, что половину жизни ты проводишь в безвестности и вдруг на зрелого тебя - обрушивается слава. И не просто слава, а любовь, истинная, народная. Так произошло с 45-летним Петром Вельяминовым, о котором узнали после фильма «Тени исчезают в полдень», так было с Леонидом Броневым, вдруг родившемся в 45, после роли Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны». Так было с 43-летним Петром Глебовым, сыгравшим роль Григория Мелехова в «Тихом Доне»...

А в наше время так было с генералом Михалычем. До 44 лет Алексей Булдаков играл в провинциальных казахстанских театрах, снимался во второстепенных ролях в кино. Но после «Особенностей национальной охоты» все изменилось. Харизматичный генерал, так похожий на генерала Лебедя, только лучше, человечнее - стал народным любимцем, а цитаты его, произнесенные с характерной интонацией, вошли в золотой фонд отечественных цитат.

Ну, за встречу!

Ну, за истинных женщин! А их, уверяю вас, и у нас да и во всём мире, очень много!

Ну, за солидное мужское молчание!

И, конечно, «Ну вы, блин, даете», - эта фраза, произнесенная булдаковским голосом, после известия о скоропостижной смерти актера, так и звенит в ушах.

Алексей Булдаков родился на Алтае в очень простой семье. Из пяти человек детей актером стал только он. Кажется удивительным, что артист не заканчивал престижные московские или петербургские вузы. Семья переехала в Казахстан, Алексей Иванович, отработав на Павлодарском тракторном заводе, пришел в Молодежную актерскую студию при Драматическом театре имени Чехова в Павлодаре, а в 1969 году попал в труппу этого же театра.

Булдакова в театре называли самородком. Он отлично двигался, хорошо пел. Визитной карточкой актера был его знаменитый хрипловатый голос, низкий баритон. Он пародировал Брежнева и очень похоже пел Высоцкого. (Это сыграло с ним злую шутку. Когда во время столичных гастролей актер попробовал было толкнуться в московский театр - ему отказали со словами: "зачем нам второй Высоцкий").

Звездный час пробил в 1995, когда на экраны вышли "Особенности национальной охоты". В фильме играло много неплохих артистов, но генерал Михалыч затмил их всех. Он сумел создал типаж в сложное время, когда актеры потеряли нюх на реальность и, казалось, совсем перестали играть типажи.

Свою жанровую конфету он смог сделать буквально из ничего.

Конечно, в этом месте мне могут возразить, сказав, что он играл генерала Лебедя, на которого был так похож. (Рассказывают, что сам генерал был фанатом актера и однажды, пересматривая видео расплакался от того, как точно актер смог уловить его внутреннюю суть). Это так и не так. Политик был мрачноватым человеком, а актер утеплил его, сделав лучше, человечнее.И уж конечно не было у Лебедя таких богатых интонаций.

Своей ролью Булдаков здорово поддержал зрителей. Он выступал как реальный миротворец, агент порядка, что в стране наступившего хаоса было важно.

Наряду с его ролями в разных "Особенностях", вспоминается клип "Погода в доме". Хороший домашний клип, советское застолье, но российский офицер показан не тупым солдафоном "как надену портупею, так тупею и тупею", а любящим мужчиной.

Герой обнимает Долину перед началом застолья, где-то за стенкой.

"Лариса, спой", - кричат гости.

Она выходит и поет для него.

"Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта".

И широкое лицо Булдакова на весь экран.

Как-то совершенно очевидно казалось, что именно такой генерал может сделать дома хорошую погоду.

Правы те, кто скажут, что актер стал заложником своей роли. Но спад популярности Булдакова произошел вовсе не потому, что умер Лебедь. Просто ушел типаж советского офицера, воплощенного Булдаковым. Нынешние военные совсем, совсем другие...

На посту народного героя Булдакова сменил Сергей Бодров из «Брата».

«Жаль мне тех, кто умирает дома,

Счастье тем, кто умирает в поле,

Припадая к ветру молодому

Головой, закинутой от боли, - писал Давид Самойлов, описывая счастливую военную смерть. Если так, то главный генерал российского кино умер счастливо. В Монголии, в командировке, внезапно, от оторвавшегося тромба. Ему было 68, ровно столько, сколько прожил его отец, шофер Иван Семенович Булдаков...

Ну, за вас, Алексей Иванович. За генерала. За истинно народного. Не чокаясь.

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