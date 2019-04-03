Прощайте, генерал Иволгин: Умерла звезда фильма «Особенности национальной охоты»

Как только слышишь фамилию Булдаков, в памяти сразу всплывает самый знаменитый его образ: сигара, защитная одежда, рюмка и очередной тост - «Ну, за…». За природу, погоду - не важно. Алексей Иванович был настолько убедителен в роли генерала Иволгина (он же Михалыч), что на долгие годы стал настоящим национальным героем. Без этого «Ну, за…» и других иронично-философских фразочек не обходилась в нашей стране ни одна пьянка. Да и до сих пор не обходится, - тосты стали своеобразным опознавательным знаком для «своих» – тех, кто в 90-е влюбился в генерала-философа, способного решить любую проблему.

Иволгин впервые появился в картине Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» - главном, наверное, отечественном комедийном хите 90-х. Потом еще были другие «Особенности»: «национальной рыбалки», «национальной охоты в зимний период», «национальной политики»… А еще – комедия «Операция «С Новым годом!» Все понимали, что у героя есть реальный прототип - генерал Александр Лебедь, набиравший в середине 90-х популярность (Булдаков был даже внешне на него немного похож). Лебедь, кстати, признавался, что, хоть и воспринял этот фильм как издевку над собой, в одном месте чуть не расплакался - настолько было похоже. Правда, была одна неточность - на момент съемок Лебедь уже несколько лет был в «завязке». А Иволгина без стакана представить было нельзя.

Актер в роли генарала Иволгина.

Перед этим образом, архетипом крепкого русского мужика, меркли все другие работы Булдакова. После «Особенностей» его приглашали в основном на роли брутальных военных. Полковник, генерал, следователь, майор, снова полковник – и так по кругу. Это, конечно, несколько раздражало Алексея Ивановича. Да, появилась узнаваемость, стали предлагать много ролей. Но однотипных - а многое другое, интересное, проходило мимо. Увы, «Михалыч» завел его в творческий тупик.

За роль Иволгина ему присудили высшую кинопремию страны - «Нику». Но еще удивительнее, что Академия безопасности и правопорядка присвоила актеру звание генерал-лейтенанта. Даже справили два мундира - повседневный и парадный, выдали удостоверение… Наверное, Алексей Иванович в тот момент вспоминал молодость, годы безденежья и отсутствия жилья. Артист с горечью признавался, что полжизни практически бомжевал, – но как раз это и научило его не бояться трудностей.

Конечно, появляясь на людях, Булдаков провоцировал поклонников на то, чтобы предложить ему рюмашку: люди видели перед собой не человека, не артиста, а персонажа. «Ко мне часто подходят поклонники с просьбой выпить. Такое ощущение, что я жутчайший алкоголик!» Никаким алкоголиком он, конечно, не был. Хотя признавался, что порой мог пить около недели подряд. А потом так же спокойно и заканчивал. Но иногда доходило до безобразия - организаторы гастролей встречали его с рюмашкой прямо у трапа…

Актер с женой Людмилой в 2011 году.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Жаловался еще на то, что организм сдает. В интервью «Комсомолке» еще 15 лет назад рассказывал: «Задумываться-то о здоровье я начал. Но только жизнь наша актерская не позволяет за ним следить. Какое там! Самолет, съемка, поезд, встреча... Приезжаешь домой измочаленный. Я в конце концов не выдержал: года два назад давление так подскочило, что меня на «Скорой» увезли. Жена говорит: «Ты иногда хоть в паспорт поглядывай!» Самой страшной своей проблемой актер считал стрессы. От них, однако, было одно прекрасное средство, которое оценил бы и Иволгин - русская баня, желательно с веником из крапивы.

Алексей Булдаков скончался на 69 году жизни.Фото: Борис КУДРЯВОВ

В 2015-м году Алексей Иванович почувствовал себя плохо. Врачи сразу поставили диагноз: рак. Тогда российским врачам удалось спасти артиста. Болезнь отступила, но ей на смену пришли другие. И вот - такое несчастье. Его друг, президент фестиваля кино и театра «Амурская осень», секретарь Союза кинематографистов России Сергей Новожилов, озвучил печальную новость: «Умер Леша Булдаков — оторвался тромб. Сказать нечего, шок, царство небесное».

Как стало известно «КП», в момент смерти артист был на гастролях в Монголии, в Улан Баторе, где еще и праздновал день рождения друзей. И ночью, в гостинице, умер. Буквально за несколько дней до своей смерти он был специальным гостем фестиваля «Байкальская рыбалка». Выступал как раз в образе Михалыча. Еще 30-го марта он был в прекрасном расположении духа, отлично себя чувствовал…

Булдаков говорил, что главный секрет продолжительности жизни мужчины - это его семья. «Все зависит от того, какие отношения с женой, какая погода в доме. (Он снялся с Ларисой Долиной в клипе «Погода в доме», страшно популярном в 90-е. - Ред.) Мужчинам нашим очень нелегко сейчас. Я много езжу. Вижу, как они переживают, что не складывается у них. То работы нет, то зарплаты. А жена, вместо того, чтобы поддержать, пилит. Вот они и пьют. Потому что понимают, что не нужны».

Долгие годы Алексея Ивановича поддерживала верная спутница жизни, Людмила Андреевна. Они поженились в 1993-м, и с тех пор не расставались. С первой супругой, Людмилой Кормуниной, актер разошелся через несколько лет - теща решила, что Булдаков охотится за ее недвижимостью, и начала «разводить» молодых. У артиста остался сын, Иван, которые последние годы жил на Мальте вместе со своей мамой - с ней Булдаков не был расписан, и имя ее скрывал.

В одном интервью Булдаков говорил: «Как-то раз я прочел один замечательный афоризм: «Все великие строят себе постамент, а памятник ставит время». Вот поставит мне время памятник, значит я чего-то заслужил. А не поставит - уйду. Тихо, просто, спокойно».

26 марта ему только исполнилось 68 лет. И мы даже не сомневаемся, что в ближайшее время в России прозвучит много поминальных тостов: «Ну, за Михалыча!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701020" frameborder="0"></iframe> Умер Алексей Булдаков.«Ну вы, блин, даёте»... Не стало «генерала Иволгина» из «Особенностей национальной охоты». Актёр Алексей Булдаков умер в 68 лет

Главные цитаты генерала Иволгина

- Ну, чтоб в сторону не вильнуло!

- Вы ещё подеритесь, горячие финские парни…

- И требуется нам иногда самая малость, чтобы не потерять почву под ногами, ощущение родины, мира: тихая речка, лесное маленькое озеро и немудреная снасть.

- Водка — это уникальнейшее изобретение нашего народа. Это не просто крепкий напиток в кругу других. Это национальность, я бы сказал, народность. Это то, что нас всех объединяет и сдерживает от окончательного распада, и, естественно, если употреблять этот напиток с соответствующей культурой и разумностью.

- Ну, вы, блин, даёте!

- Ну — за солидное мужское молчание!

- Все болезни — от бескультурья. Вода — это колыбель разумной жизни. Я просто возвращаюсь к истокам бытия, получая от этого несказанное удовольствие…

- Тост на охоте должен быть краткий, как команда, как выстрел, иначе времени на отдых не останется.

- Пельмень всему голова.

- Друзья! Падает тот, кто бежит. Кто лежит, тот не падает. За бегущих!

Ну — я так и понял, что он немой. Ну бывает, что делать… Для женщин это плохо, да… Потому что для женщин, можно сказать, трагедия… У них всё общение на словах построено.

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

«Хороший был мужик, добрый, юморной»

Финский актер Вилле Хаапасало, звезда российских фильмов "Особенности национальной рыбалки" и "Особенности национальной охоты" прокомментировал Радио "Комсомольская правда" смерть актера.

- Хороший был мужик, мы с ним очень подружились. Для меня это шок. Огромный шок. Это был добрый, юморной человек. Помню, я был молодым актером, когда мы познакомились, он мне все помогал там, я какие-то вопросы ему задавал, потому что не знал. У него же было чуть больше опыта, чем у меня, поэтому он помогал.

Актер Михаил Пореченков сказал:

- У него создано образов – замечательных, хороших… Мы с ним вместе работали. И в общении прекрасный. Мои соболезнования родным, близким, всем друзьям, кто его знал… Много уходит сейчас у нас народу. Большая жалость.

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