"Умер во сне": актеры скорбят по Алексею Булдакову

Народный артист России Алексей Булдаков умер 3 апреля в возрасте 68 лет в Монголии. В Улан-Батор исполнитель главной роли в фильме "Особенности национальной охоты" приехал на празднование дня рождения друзей. Актер умер во сне.

По предварительным данным, причиной смерти артиста стала "острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца", сообщили в Союзе кинематографистов России. Там отметили, что тело Алексея Булдакова доставят в Москву 4 апреля. Друзья и коллеги шокированы смертью коллеги.

Анна Ковальчук

"Мы снимались вместе. Он был веселый. По человеку видно, что он очень любил жизнь, природу, все, что жизнь давала. Очень добрый был. С ним рядом было очень душевно всегда и тепло. Он так по-отцовски успокаивал... Я прямо четко это помню", - прокомментировал радио "Комсомольская правда" новость о смерти Алексея Булдакова актриса Анна Ковальчук. Они снимались в мини-сериале "И была война".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701020" frameborder="0"></iframe> Умер Алексей Булдаков.«Ну вы, блин, даёте»... Не стало «генерала Иволгина» из «Особенностей национальной охоты». Актёр Алексей Булдаков умер в 68 лет

Михаил Пореченков

"А-ах, елки-палки... Леша... Японский городовой. Ну, что я могу сказать... Замечательный артист, прекрасный, который сыграл в огромном количестве замечательных ролей. Мы с ним вместе работали. И в общении прекрасный. Мои соболезнования родным, близким, всем друзьям, кто его знал… Много уходит сейчас у нас народу. Большая жалость", - прокомментировал радио "Комсомольская правда" новость о смерти Алексея Булдакова актер Михаил Пореченков. Они снимались в фильме "Особенности национальной охоты в зимний период".

Михаил Ефремов

"О, боже. Это очень печально. Это горе, конечно. Я только от вас узнал. Я соболезную… Да всей стране. Это наш общий генерал. Очень жалко", - заявил заслуженный артист России радиостанции "Говорит Москва".

Вилле Хаапасало

"Боже мой…Е-мое! Хороший мужик, мы очень подружились и потом встречались… Для меня это шок, просто огромный шок. Я даже не знаю, что сейчас сказать-то…Добрый, юморной человек. Всегда вот как-то… Помню, я был молодым актером, когда мы познакомились. Он мне все помогал там, я какие-то вопросы ему задавал, потому что не знал… У него же было чуть больше опыта, чем у меня", - прокомментировал радио "Комсомольская правда" новость о смерти Алексея Булдакова актер Вилле Хаапасало. Они снимались в фильме "Особенности национальной охоты".

Семен Стругачев

"Мы с ним были близкие друзья. Это один из немногих, кто до конца оставался моим близким другом, мы общались, встречались, проводили вместе время, и концерты. Мечтали сняться в «20 лет спустя». Буквально недавно говорили: ну, пока все живы, надо снять продолжение. Ну вот и началось… Это большая утрата. Причем, человек-то не болел, не пил последнее время, вел здоровый образ жизни…Он во сне умер, в шесть утра сегодня его обнаружили... Поехал подарки покупать жене и заснул вчера и не проснулся. Смерть есть смерть. Она хозяйка этой жизни", - прокомментировал радио "Комсомольская правда" новость о смерти Алексея Булдакова актер Семен Стругачев. Они снимались в фильмах "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки".

s_makhovikov Одно из последних фото Алексея Булдакова

Сергей Маховиков

"Совсем недавно... Светлая память...", - написал актер сериалов "Громовы" и "Платина".

Владимир Грамматиков

"Я имел счастье работать с Алексеем Булдаковым на фильме «Сибирочка». Я экранизировал роман Лидии Чарской и предложил ему деда героини, лесника. Был счастлив, когда он согласился, потому что тогда был успех его генеральских ролей, и я знал, как здорово он может сыграть такого доброго лесного русского человека, что он и делал. Наслаждение с ним работать. Человек глубокий и очень жизненный", - рассказал режиссер сайту МК.RU.

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