2019-04-04T13:31:15+03:00
Звезды

"Собрала свои вещи и уехала!": Волочкова выгнала мать из дома

Балерина расплакалась во время шоу "Осторожно, Собчак!"
Ольга ЛИБГАРДТ
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Гостьей шоу "Осторожно, Собчак!" стала балерина Анастасия ВолочковаГостьей шоу "Осторожно, Собчак!" стала балерина Анастасия ВолочковаФото: Из личного архива
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Анастасия Волочкова дала откровенное интервью Ксении Собчак. Скандальная балерина заявила, что ее мать из зависти настраивает против нее дочку.

Гостьей шоу "Осторожно, Собчак!" стала балерина Анастасия Волочкова. Пикантности встрече прибавило то обстоятельство, что когда-то блондинки общались, а потом разругались.

Спустя много лет заклятые подружки решили зарыть топор войны. Именно поэтому Анастасия и пригласила Ксению к себе в особняк на Новой Риге. Беседа проходила в непринужденной обстановке. Дамы были настроены благодушно к друг другу. В какой-то момент Волочкова решила излить Собчак душу.

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Волочкова выгнала мать из дома
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По утверждению танцовщицы, ее мать Тамара Владимировна сама хотела стать балериной, но мечте не суждено было исполниться. В итоге женщина, по словам Насти, завидует ей и даже настраивает против нее 13-летнюю дочь Ариадну.

Волочкова рассказала Собчак, как фирменный шпагат помогает ей в сексе.

"Я потом поняла, что меня человек растил не как дочь, не как балерину, а как проект. У моей мамы есть чувство зависти по отношению ко мне, потому что она хотела стать балериной, но не стала. У нее не сложилась карьера", - поведала светская львица.

Переломным моментом в отношениях стали слова Тамары Владимировны. "Мама стояла возле лестницы и говорила мне, что сделает все, чтобы мои отношения с дочерью были хуже, чем наши с ней отношения", - поделилась Волочкова в интервью Ксении Собчак. Услышав такое, Настя выгнала мать из своего дома, сказав ей: "Собрала свои вещи и уехала!".

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На зависть многим злопыхателям
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В вину матери Анастасия поставила и разрыв с влиятельным любовником, миллиардером Сулейманом Керимовым. "Этого я не могу ей простить", - сказала, как отрезала Волочкова, и расплакалась.

Меж тем отношения Волочковой с дочерью Ариадной складываются удачно. У девочки сейчас переходный возраст, иногда она ведет себя достаточно дерзко, но Анастасия справляется. "Я не стала повторять ошибок моей мамаши, которая постоянно вмешивалась в мою жизнь, лезла все время. Мы общаемся, но так, она живет отдельно, в Питере на гонорары. Она сама себя обеспечивает", - призналась артистка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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