"Собрала свои вещи и уехала!": Волочкова выгнала мать из дома

Анастасия Волочкова дала откровенное интервью Ксении Собчак. Скандальная балерина заявила, что ее мать из зависти настраивает против нее дочку.

Гостьей шоу "Осторожно, Собчак!" стала балерина Анастасия Волочкова. Пикантности встрече прибавило то обстоятельство, что когда-то блондинки общались, а потом разругались.

Спустя много лет заклятые подружки решили зарыть топор войны. Именно поэтому Анастасия и пригласила Ксению к себе в особняк на Новой Риге. Беседа проходила в непринужденной обстановке. Дамы были настроены благодушно к друг другу. В какой-то момент Волочкова решила излить Собчак душу.

avteatr Волочкова выгнала мать из дома

По утверждению танцовщицы, ее мать Тамара Владимировна сама хотела стать балериной, но мечте не суждено было исполниться. В итоге женщина, по словам Насти, завидует ей и даже настраивает против нее 13-летнюю дочь Ариадну.

Волочкова рассказала Собчак, как фирменный шпагат помогает ей в сексе.

"Я потом поняла, что меня человек растил не как дочь, не как балерину, а как проект. У моей мамы есть чувство зависти по отношению ко мне, потому что она хотела стать балериной, но не стала. У нее не сложилась карьера", - поведала светская львица.

Переломным моментом в отношениях стали слова Тамары Владимировны. "Мама стояла возле лестницы и говорила мне, что сделает все, чтобы мои отношения с дочерью были хуже, чем наши с ней отношения", - поделилась Волочкова в интервью Ксении Собчак. Услышав такое, Настя выгнала мать из своего дома, сказав ей: "Собрала свои вещи и уехала!".

volochkova_art На зависть многим злопыхателям

В вину матери Анастасия поставила и разрыв с влиятельным любовником, миллиардером Сулейманом Керимовым. "Этого я не могу ей простить", - сказала, как отрезала Волочкова, и расплакалась.

Меж тем отношения Волочковой с дочерью Ариадной складываются удачно. У девочки сейчас переходный возраст, иногда она ведет себя достаточно дерзко, но Анастасия справляется. "Я не стала повторять ошибок моей мамаши, которая постоянно вмешивалась в мою жизнь, лезла все время. Мы общаемся, но так, она живет отдельно, в Питере на гонорары. Она сама себя обеспечивает", - призналась артистка.

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