2019-04-04T19:13:54+03:00
Звезды

Бритни Спирс неделю назад увезли в психиатрическую клинику из-за отца

Певицу поддержали ее родная сестра и жених-манекенщик
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица Бритни Спирс.Певица Бритни Спирс.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу неделю назад. 37-летней поп-звезде понадобилась помощь врачей из-за ее отца. Певицу в столь трудный для нее час поддерживают молодой человек и сестра.

Возлюбленный Бритни Спирс оказывает ей поддержку. Манекенщик младше артистки на 12 лет, но это не мешает молодым людям строить свое счастье. Дело у влюбленных даже шло к свадьбе.

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Жених-манекенщик младше артистки на 12 лет
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Сэм Асгари разместил трогательное сообщение в своем блоге в честь невесты: "Это не слабость, это признак абсолютной силы. Люди должны быть вдохновлены этим, по крайней мере, я точно". Речь идет о том, что певица набралась смелости и обратилась к психиатрам сама неделю назад, пишет toofab.com. Бритни пробудет в клинике как минимум месяц.

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Молодой возлюбленный Бритни Спирс оказывает ей поддержку
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К слову, фото Сэма копирует послание, которое несколько часов назад оставила сама Брини в ответ на сообщения о своей госпитализации. "Нам всем нужно время для себя", - написала исполнительница. Это был ее первый пост за почти три месяца.

Спирс очень сильно переживает за здоровье отца. В ноябре у 66-летнего Джейми Спирса случился разрыв толстой кишки, он чуть не умер. Родителю звезды сделали вторую операцию, но это не особо помогло. У мужчины возникли осложнения. Именно Джейми попросил Бритни лечь в клинику.

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Младшая сестра опубликовала трогательное фото с Бритни Спирс
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Пожелания здоровья и лучи надежды отправила Бритни и ее младшая сестра Джейми Линн. Актриса мини-сериалов и кантри-певица опубликовала в своем блоге совместное фото с Бритни. На снимке поп-звезда выходит из школьного автобуса с маленькой Джейми. "Да, она ехала со мной домой на автобусе после моего первого дня в школе, потому что она лучшая из лучших", - подписала снимок Линн.

Поклонники Бритни Спирс также высказывают ей слова любви и поддержки. По их словам, певица должна находиться у психиатров так долго, сколько того потребует лечение.

Психическое здоровье знаменитости пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году. У пары в браке родилось двое сыновей, которые живут с отцом по решению суда. Бритни находится под наблюдением психиатров с 2008 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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