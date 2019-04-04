Сергей Станкевич - о предстоящих дебатах на Украине: Порошенко на стадионе в Киеве может попасть в свой же капкан, который он поставил на Зеленского

Об этом известный политик, эксперт Фонда имени Собчака рассказал нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио "Комсомольская правда"

Сергей Станкевич, политик, эксперт Фонда имени Собчака - о предстоящих дебатах на Украине: «Порошенко на стадионе в Киеве может попасть в свой же капкан, который он поставил на Зеленского» 00:00 00:00

- Сергей Борисович, итак - Зеленский принял вызов Порошенко на предвыборные дебаты, и даже предложил место будущей дуэли - стадион "Олимпийский" в Киеве. Порошенко дал согласие. Но, по сути, дуэль финалистов президентских выборов уже началась...

- Да, можно и так сказать. Только дуэль эта пока - разминочная.

Каждый из её участников с самого начала стремился поймать своего соперника в ловушку. Порошенко может отыграть проигранные практически 15 % голосов только одним способом – устроив какой-то публичный, очень серьезный провал своему сопернику. Этот провал он мог бы устроить на дебатах телевизионных, на подготовленной своей площадке, к тому же - контролируемой. И попытаться выставить на всеобщее обозрение основную слабость своего оппонента – это его некомпетентность, отсутствие какого-либо опыта, знаний в сфере государственного управления и неумение вести жесткую прямую полемику.

Все это он хотел выставить на публику и попытаться восторжествовать публично.

- Когда первый раз предлагал дебаты?

- Да. Вот такая ловушка была с его стороны расставлена. Зеленскому многие предлагали публично, в том числе его советники, не идти вообще ни на какие дебаты. Дескать, не о чем разговаривать с уходящим президентом, зачем полемизировать с прошлым, мол, у нас наш партнер по диалогу – это украинский избиратель. И не надо вообще ходить, не надо подставляться.

- Но почему Зеленского этот вариант не устроил?

- Если бы он не пошел на дебаты, он бы очень сильно "просел".

Отказ можно было бы всячески "обыграть". На это и был расчет у команды Порошенко. Или Зеленский придет и провалится, или он откажется, и тогда, дескать, мы подадим его отказ как трусость, неготовность.

Отказ ударил бы, в первую очередь, по молодежной аудитории, по основному контингенту сторонников Зеленского. Молодежь отказа могла бы и не простить. Они жаждут столкновения, батла.

Зеленский на "капкан" Порошенко ответил встречной ловушкой: да, я прихожу, вызывайте. По праву вызываемого, я имею возможность выбрать место "дуэли". И поэтому таким местом будет национальный стадион, вмещающий 70 тысяч зрителей.

- Порошенко, судя по всему, это не очень понравилось...

- Это очень серьезный контрудар со стороны Зеленского. Эта обстановка непривычна для Порошенко.

Она дает возможность Зеленскому устроить обвальное поражение Порошенко, если он будет адресоваться в его присутствии народу Украины. Говорить: вот рядом со мной прошлое, вы можете с ним проститься. А я адресуюсь вам.

Это будет сильнейший финальный удар, который может вывести Зеленского на планку поддержки выше 60 %.

Это будет беспрецедентный случай в полемике двух кандидатов в президенты - именно на стадионе. Вся Украина будет у телевизоров.

- И не только Украина...

- Думаю, что и Россия, и другие соседние страны будут с великим интересом смотреть за этим поединком.

- Вы за кого?

- Лично мои симпатии на стороне Зеленского. Но одновременно - на стороне молодого поколения украинцев, которые настроены на нормальное, мирное развитие, на хорошую, здоровую, частную, семейную, общественную гражданскую жизнь. Для меня это поколение, в известной мере, символизирует Владимир Зеленский.

- Мои симпатии на стороне всего украинского народа. В ваших выводах, я это чувствую, сквозит и такое: если этот батл состоится… А что - дебатов может и не быть?

- Есть некоторые сомнения. Хотя Порошенко вроде бы и согласился. Еще остается много времени до их встречи.

Могут случиться неожиданности. Нет уверенности, что не были заготовлены на этот случай сценарии, связанные с переходом к чрезвычайному положению.

Если второй тур будет отложен по каким-то причинам, допустим, на полгода, то страна может сорваться в непредсказуемую турбулентность.

- Какие могут быть чрезвычайные события?

- Или столкновения, или, не дай Бог, теракты в центре страны. Или обострение на донецком фронте. Или какая-то провокация в Керченском проливе.

По ощущению, Украина находится на очень важном повороте в своей судьбе – к широко понимаемой нормализации. От чрезвычайщины революционной к - нормализации.

- А почему бы не подключиться международной общественности, не предостеречь Порошенко от каких-то чрезвычайных действий?

- Уверен, что это происходит. По неформальным, непубличным каналам наверняка его предостерегают минимум все европейские серьезные партнеры и структуры о том, что нельзя допустить силовых срывов или административного грубого насилия над волеизъявлением граждан.

Надеюсь, он этим предостережениям внемлет.

- Возможно, во время дебатов соперники будут настроены по-разному. Один – на серьезный лад, второй – на какое-то шоу, игру. И какой в этом случае может быть результат?

- Никуда не денешься от того, что в публичной политике элемент шоу, театрализации, драматизации неизбежно присутствует. Хочешь адресоваться не узкому кругу единомышленников, а миллионам, - ты обязан быть в чем-то и артистом. Ты обязан быть ярким, убедительным драматически.

И здесь Зеленский будет в своей среде. Ему надо адресоваться именно к формирующейся нации. Нужно говорить о будущем. Об Украине его мечты. Это будет правильная тональность. Не манипулируя цифрами, которые никто проверить не может, а говорить с народом на языке правильных символов, правильных призывов, правильного целеполагания для страны.

- Я освещал практически всю предвыборную президентскую кампанию Бориса Ельцина в 1996 году. На моих глазах он плясал на стадионе в Ростове-на-Дону...

- Я не участвовал в этой избирательной кампании. Я был против того, чтобы Ельцин вообще выдвигался на второй срок. За эту позицию и пострадал потом.

- ...под Красноярском, деревне, Ельцин пел песню «Ой, рябина кудрявая». Он в какой-то степени был артистом. Это же ему помогло.

- Это, я считаю, не очень удачный пример театрализации выборов. Не стоило ему, человеку с уже достаточно ослабленным здоровьем, таким образом себе перенапрягать.

И после выборов 1996 года как раз все основные ошибки и провалы и случились. И залоговые аукционы, и расцвет российской олигархии. Много вещей, которые можно было бы избежать, если бы транзит власти произошел уже в середине 90-х годов. Это был бы правильный путь.

- Но вернёмся к Зеленскому...

- А что касается Зеленского, то у него иная ситуация. Есть очевидное отторжение того курса, который в течение пяти лет навязывал стране Порошенко. Это был курс ненависти, войны и катастрофы.

Отторжение этого курса оказалось почти всеобщим. Из 25 регионов Украины практически все отвергли Порошенко, кроме двух областей. Порошенко оказался президентом двух областей – Львовской и Тернопольской.

Такое единение украинцев в неприятии курса ненависти, войны и катастрофы – это очевидный факт.

Зеленскому важно показать альтернативу. Не вдаваться глубоко в мелочную полемику с автором этого провалившегося курса, а показать убедительную альтернативу.

- Уже рассказывают анекдоты, что президент Украины Зеленский поздравил нового президента России в 2024 году - кавээнщика... (Звучит, к примеру, фамилия Михаила Галустяна.)

- Насколько я знаю, позиция России сейчас другая. Мы не поздравляем, мы не оцениваем, мы не вмешиваемся, ждем результатов второго тура.

А что касается анекдотов... Дело в том, что такого рода прямые аналогии вряд ли уместны. Аналогия может быть в другом.

Российская партийно-политическая система тоже, на мой взгляд, устарела. Она растолстела и обрюзгла, она нечувствительна к сигналам, исходящим из общества, к актуальным запросам. Все попытки перевести нашу экономику из режима вечного ремонта в режим устойчивого развития не случайно уходят в песок. Потому что система управления такова – архаична.

Я надеюсь, что здесь перемены произойдут уже в ближайшее время. И для этого не обязательно ждать 2024 года.

Все-таки лучше реформы вместо революции. Но реформы должны быть своевременными и адекватными.

- Чем ещё эти украинские выборы поучительны для нас?

- Поучительность в том, что, если общество видит, что партийно-политическая система не реагирует на его запросы, - общество отвергает такую систему и устраивает электоральный бунт. Невозможно вечно отсиживаться, гасить эти сигналы, не учитывать их.

Уверен, что этот урок будет услышан. Только всеми ли? Увидим в ближайшее время.

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