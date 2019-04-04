2019-04-04T21:29:16+03:00
Звезды

Раздетая Вера Брежнева идеальной фигурой затмила подругу-модель

37-летняя певица в черных трусиках и колготках выглядит бесподобно
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вера Брежнева.Вера Брежнева.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Вера Брежнева опубликовала довольно смелое видео. Певица и ее подруга-модель Елена Перминова предстали в лифчиках, трусах, черных колготках и туфлях на шпильках. Иногда девушки заворачивались в плащи.

"Весна шепчет", - подписала видео Вера Брежнева. Бывшая участница группы "ВИА Гра" и многодетная мама Елена Перминова позировали в объятиях друг друга. Яркие блондинки то жарко обнимались, то принимали откровенные позы.

ververaververa
Весна шепчет
44970 отметок «Нравится»505 комментариевInstagram

Брежнева всегда старается продемонстрировать своим поклонникам безупречное чувство стиля. Ни для кого также не секрет, что 37-летняя исполнительница красотой затмит любую фотомодель. Певица знает, как выгодно подчеркнуть свою точеную фигуру и при этом выглядеть по-королевски роскошно.

Лена Перминова также разместила в своем блоге видео, на которой она и Вера стоят в боди, явив поклонникам длинные ноги.

lenaperminovalenaperminova
Много классных моментов осталось за кадром
31867 отметок «Нравится»455 комментариевInstagram

Поклонники при виде красивых девушек совсем лишились покоя. Они горячо откликнулись на видео и засыпали подруг восторженными комментариями. Причем не у всех хватило слов, чтобы передать нахлынувшие чувства. Особенно фанатов впечатлили кадры, на которых Брежнева и Перминова раздеты.

"Ухтыышки", "Wow, девочки!.. Это просто огненная съемка", "Какие ноги", "На это можно смотреть вечно", "Сногсшибательные красотки", "Просто космические!..Обожаю!", "Велик и могуч русский язык. Но не хватает слов, чтобы выразить, как ты шикарно тут получилась!", "Куколки", "Девочки, вы божественны", "Прекрасные", "Слов нет, одни слюни", "Классные", "Этой красотой можно любоваться вечно", "Изумительно хороши", - не унимаются фолловеры.

Особенно тяжело пришлось мужчинам. Они откровенно страдали: "Вот я лопух... Не успел...", "Хочется нюююю", "Вы, как всегда, очаровательны", "Виагра!", "Доктора мне... Сердце же не железное", "Ну вы разошлись", "Буду честен и краток. Вера прекраснее всех", "Девушка-бомба!", "Вы сногсшибательны".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вера Брежнева: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Второе за сутки крупное ДТП произошло в подмосковном Домодедово
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Командующий ливийской армией приказал наступать на Триполи
Тимошенко пообещала подумать над предложением стать ведущей дебатов Зеленского и Порошенко
Госдума упростит закупки в сфере культуры
В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам
Пуск «Союза» с космодрома Куру отложили на полчаса
Зонд "Хаябуса-2" грядущей ночью взорвет астероид Рюгю
Два американских самолета провели разведку у российских границ
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино в Москве
Зеленский пригласил Тимошенко стать «независимым арбитром» на дебатах с Порошенко
Учительница из Барнаула будет вести рубрику о здоровом образе жизни в соцсетях издательства «Просвещение»
НАТО согласовала меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море
Грузовой корабль «Прогресс МС-11» долетел до МКС за рекордное время
Прощание с Алексеем Булдаковым пройдет в Доме кино
Захарова прокомментировала использование в японских учебниках Южных Курил
Международные резервы России увеличились до $489,5 млрд
Ушаков: Путин и Нетаньяху «обстоятельно» обсудили тему Сирии
В работе сервисов «Яндекс» произошел сбой в работе
Научным сотрудникам в России повысят зарплату
В Киеве переименовали улицу Героя СССР Ивана Кудри в улицу сенатора Маккейна
Суд продлил арест полковнику Захарченко
Помпео: в эпоху соперничества с Россией НАТО продолжит добиваться мира силой
Чижов заявил, что газовая директива ЕС не мешает строительству «Северного потока - 2»
Порошенко согласился пройти тест на алкоголь и наркотики перед дебатами