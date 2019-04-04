Раздетая Вера Брежнева идеальной фигурой затмила подругу-модель

Вера Брежнева опубликовала довольно смелое видео. Певица и ее подруга-модель Елена Перминова предстали в лифчиках, трусах, черных колготках и туфлях на шпильках. Иногда девушки заворачивались в плащи.

"Весна шепчет", - подписала видео Вера Брежнева. Бывшая участница группы "ВИА Гра" и многодетная мама Елена Перминова позировали в объятиях друг друга. Яркие блондинки то жарко обнимались, то принимали откровенные позы.

ververa Весна шепчет

Брежнева всегда старается продемонстрировать своим поклонникам безупречное чувство стиля. Ни для кого также не секрет, что 37-летняя исполнительница красотой затмит любую фотомодель. Певица знает, как выгодно подчеркнуть свою точеную фигуру и при этом выглядеть по-королевски роскошно.

Лена Перминова также разместила в своем блоге видео, на которой она и Вера стоят в боди, явив поклонникам длинные ноги.

lenaperminova Много классных моментов осталось за кадром

Поклонники при виде красивых девушек совсем лишились покоя. Они горячо откликнулись на видео и засыпали подруг восторженными комментариями. Причем не у всех хватило слов, чтобы передать нахлынувшие чувства. Особенно фанатов впечатлили кадры, на которых Брежнева и Перминова раздеты.

"Ухтыышки", "Wow, девочки!.. Это просто огненная съемка", "Какие ноги", "На это можно смотреть вечно", "Сногсшибательные красотки", "Просто космические!..Обожаю!", "Велик и могуч русский язык. Но не хватает слов, чтобы выразить, как ты шикарно тут получилась!", "Куколки", "Девочки, вы божественны", "Прекрасные", "Слов нет, одни слюни", "Классные", "Этой красотой можно любоваться вечно", "Изумительно хороши", - не унимаются фолловеры.

Особенно тяжело пришлось мужчинам. Они откровенно страдали: "Вот я лопух... Не успел...", "Хочется нюююю", "Вы, как всегда, очаровательны", "Виагра!", "Доктора мне... Сердце же не железное", "Ну вы разошлись", "Буду честен и краток. Вера прекраснее всех", "Девушка-бомба!", "Вы сногсшибательны".