После крестин сына Мария Порошина получила постоянную работу

Через неделю сыну Марии Порошиной исполнится 3 месяца. Актриса уже крестила своего пятого ребенка сына Андрея, в крестные мальчику Мария выбрала близких друзей. Порошина - многодетная мама, которая самостоятельно обеспечивает трех дочек-школьниц и новорожденного сына (старшая наследница актрисы живет самостоятельно). Большую семью надо кормить, поэтому актриса в декрете не сидела - Мария гастролирует с антрепризными постановками по стране (ближайшие спектакли 7 и 8 апреля в Волгограде и Саратове). За эту работу получает в среднем 300 тыс.руб. за спектакль.

А теперь Порошиной повезло - она получила постоянную работу: начались съемки продолжения сериала «Родители». Премьера комедийного проекта о жизни многодетной семьи была еще пять лет назад, теперь решили запустить продолжение. Мужа Марии Порошиной играет актер Александр Самойленко, в новом сезоне их дети уже подрастут и начнутся новые приключения. Сериал покажут на канале «Супер» этим летом.

Мария на выписке из роддома с мамой и всеми своими детьми.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мария Порошина - опытная мама: дочкам она тоже сцеживала и замораживала грудное молоко, чтобы кормить пока она на гастролях и съемках. Глашу актриса начала брать с собой на съемки, когда девочки исполнилось шесть месяцев. Так что Андрей немного подрастет и сможет не расставаться с мамой. А пока актрисе помогают няни. С 13-летней Серафимой, 8-летней Аграфеной, 3-летней Глафирой и малышом Андреем управляются три няни, которые на постоянной связи с главой семейства - Марией Порошиной.

Актриса в разговорах с подругами откровенничает: мол, конечно, легче рожать в 20 лет, чем после 40. Но 45-летняя Мария Порошина считает, что важнее настрой женщины: одни уже в 30 лет из поликлиник не вылезают и не хотят рожать больше одного ребенка, находя массу отговорок. А Порошина мечтала о многодетной семье - хотела иметь пять детей, а роды по ее мнению прекрасно тонизируют: организм включает скрытые ресурсы и появляется энергия, чтобы все успевать. Мария, как опытная мама, теперь умело совмещает съемки в сериале и контроль за детьми. Хотя многим кажется удивительным: как она успевает контролировать уроки и секции, справляться с переходным возрастом и ночными кормлениями...

Порошина со старшей дочерью Полиной и ее отцом Гошей Куценко, который поддерживает многодетную мать.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что сейчас Мария Порошина обустроила дом, в котором живет с четырьмя младшими детьми и их нянями. С мужем актером Ильей Древновым Марии развелась через 2 месяца после того, как узнала, что ждет пятого ребенка. Кто отец сына Порошиной? Сама артистка скрывает. Об этом не знают даже ее подруги. Одни предполагают, что им может быть Илья Древнов, другие придерживаются официальной версии, которую озвучила Мария Порошина, третьи уверены - Маша скрывает любимого, так как они не оформили отношения. Отметим, что мало кто верит в разговоры об «иностранном принце». Однако Мария Порошина «держит оборону», утверждая, что отец ее сына живет заграницей: «В моей жизни на сегодняшний день, за исключением вынужденного развода с Ильёй Древновым всё просто и желанно. Увы, не было мне оставлено в прошлой жизни и как жене, и как матери возможности сохранить очаг, не взирая на все мои многолетние усилия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый мужчина Марии Порошиной: актрису «окольцевал» друг

Недавно 45-летняя Мария Порошина вновь стала появляться на мероприятиях с кольцом на безымянном пальце правой руки. Многие тут же решили, что избранник актрисы тот самый таинственный иностранец, о котором говорили Порошина и ее мать (подробности)

Бывший муж мстит Марии Порошиной: актер через суд решил узнать, от кого она родила сына

41-летний Илья Древнов теперь мало востребован в кино и театре. В апреле у него один спектакль в «Современнике», а также два выхода на сцену в антрепризе «Идеальная жена» - в этой постановке Древнов задействован с экс-супругой Марией Порошиной. Порошина действительно была ему идеальной женой: актеры прожили в браке 17 лет и стали родителями трех дочерей (подробности)