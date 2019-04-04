Сияющая Лопырева впервые показала лицо любимого мужчины

"Мисс-Россия" Виктория Лопырева впервые показала лицо гражданского мужа Игоря Булатова. Влюбленные перестали прятаться. Они отмечают праздник: бизнесмену исполнилось 36 лет.

"Happy Bday my LОVE", - подписала снимок звезда, указав, что любимому сегодня исполнилось 36 лет. На фото 35-летняя модель буквально сияет от счастья. Виктория Лопырева мило улыбается, а Булатов нежно обнимает свою избранницу. Он более сдержан в эмоциях, сохраняя брутальный вид. Надо сказать, что образ мачо ему к лицу. Влюбленные позируют на фоне внушительного букета красных роз.

Проживающие в Майами счастливые родители раньше если и фотографировались вместе, то избранник Лопыревой старался либо отвернуться, либо прикрыть лицо. Так, 18 марта модель выкладывала снимок с Игорем, но тогда он закрылся ладонью.

lopyrevavika Happy Bday my L VE #36

Молодые родители одногодки - оба родились в 1983 году. Но день рождения Лопыревой будет летом.

Поклонники восхитились снимком. Они принялись утверждать, что Виктория и Игорь очень подходят друг другу. "Красивейшая пара! Блонд и брю", "Виктория, очень приятно видеть ваши счастливые глаза", "Невооруженным глазом видно, что так выглядит счастье двух любящих людей", "Виктория, вы супер!!! Вы Лев, а ваш избранник Овен. Это идеально", "Всего вам самого наилучшего и еще маленькую девочку в придачу", "Все ясно, овен. Теперь понятно, какая у вас страсть", - не унимаются подписчики.

lopyrevavika Игорь Булатов и Вика Лопырева счастливы вместе

Как писал сайт kp.ru, Виктория Лопырева стала мамой 5 февраля. Малыш появился на свет в Майами. Молодые родители назвали сына Марк-Лионель в честь знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси.

Пока блондинка не собирается возвращаться в Россию. Ей нравится теплый климат. Молодая мамочка полностью посвящает себя ребенку, а также восстанавливается после родов.