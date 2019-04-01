Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

СЕГОДНЯ 21:42 2019-04-01T21:42:00+03:00

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В понедельник, 1 апреля, президент Украины Петр Порошенко пообщался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, как заявили в администрации главы незалежной, в ходе состоявшегося разговора председатель немецкого правительства поздравила действующего украинского лидера с выходом во второй тур выборов.

«Ангела Меркель поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании. Была отмечена честность и состязательность избирательного процесса на Украине», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента соседнего государства.

Кроме того, Порошенко и Меркель обсудили «дальнейшие шаги», в том числе в рамках нормандского формата, реализацию минских договоренностей и идею развертывания миротворческой миссии под эгидой ООН на территории Донбасса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов. При этом никто из кандидатов не набрал необходимых 50% голосов, поэтому 21 апреля в стране состоится второй тур выборов, в котором сойдутся Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700638" frameborder="0"></iframe> «Шоколадный король» Порошенко еще поборется за кресло президента.21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента. В нем встретятся нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU