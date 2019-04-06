Отец и брат Заворотнюк умерли один за другим

Актриса Анастасия Завортнюк наслаждается радостями материнства. В октябре артистка в третий раз стала мамой. Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" живет в элитном поселке в 20 минутах езды от Москвы. Трехэтажный дом стоимостью два миллиона долларов знаменитость приобрела ради ради отца.

Анастасия Заворотнюк переехала за город в 2015 году. Она живет в поселке Крекшино. В просторном коттедже площадью в 900 квадратных метров артистка с мужем любят собирать всю семью. Старшие дети звезды совсем взрослые и живут отдельно. Однако в доме мамы у каждого из них есть собственная комната.

"Мне хотелось купить дом, чтоб мой папа успел сюда прийти. Хотелось, чтоб папа пожил именно в том доме, собрать семью... Папа - это человек, который меня сделал. Он всегда был предельно честен со мной", - поделилась Анастасия Заворотнюк в программе "Однажды" на НТВ.

a_zavorotnyuk Петр Чернышев во всем поддерживает любимую женщину

Папа известной актрисы работал режиссером. Заворотнюк отмечала, что у нее с отцом были особые отношения. Именно папе Анастасия первому рассказала, что хочет стать актрисой, а потом всю жизнь оглядывалась на него, чтобы узнать мнение.

Артистка заплакала, когда стала рассказывать об отце. Она до сих пор не смирилась с потерей близкого человека. Юрий Андреевич Заворотнюк скончался четыре года назад от продолжительной болезни. Похоронили его недалеко от дома, где живет Анастасия. "Он недалеко: рядом кладбище. Мы часто ездим к нему", - рассказала Заворотнюк.

Еще одним ударом для звезды стала смерть старшего брата. 52-летний мужчина умер в прошлом году от перитонита. Он работал режиссером монтажа в Астрахани. "Старший брат Слава... Так получилось, что он умер вслед за отцом. Так за четыре года я лишилась близких мне людей", - поведала с горечью артистка.

Рядом с Настей не только ее муж - фигурист Петр Чернышев, но и ее мама. "Это безумно тяжело, но я не могла плакать, чтобы не огорчать близких, я держалась. Ушел муж, ушел сын, но я осталась, значит, у меня есть долг", - рассказала Валентина Заворотнюк.

Отвлекает женщин от грустных мыслей маленькая Мила. Заворотнюк подчеркнула, что дом будто стал принадлежать малышке: повсюду игрушки, пеленки, кроватки пятимесячной Милы, появление на свет которой Анастасия и ее супруг, с которым она вместе вот уже 11 лет, долго держали в тайне.

a_zavorotnyuk Счастье - это когда рядом все самые главные. Моя дорогая мамочка, самый лучший муж, мои такие разные и бесконечно любимые дети

Анастасия Заворотнюк не скрывает, что именно с появлением детей нашла смысл жизни. Старшие дети поддерживают звездную маму во всем. Ане 23 года, она окончила вуз в Нью-Йорке и работает продюсером. Мише, которого называют Майком на американский манер, - 18, он изучает право в МГИМО, но хочет стать актером.

Актриса родила своего третьего ребенка Милу в 47 лет и не афишировала беременность, так как очень боялась, что ее начнут все жалеть, если что-то пойдет не так. Теперь воспитанием девочки занимается вся большая и дружная семья.

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"Знакомьтесь, Мила Чернышева", - прокомментировала Анастасия Заворотнюк прибавление на личной странице в Сети. Также она разместила в микроблоге трогательный семейный портрет. (подробности)