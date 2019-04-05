"Змея в шоколаде": Собчак заставила подписчиков жалеть Волочкову

Вторые сутки не утихают разговоры о скандальном интервью Ксении Собчак с Анастасией Волочковой. Так раскрыть душу балерины, как это сделала телеведущая, - это надо уметь. И если обычно злопыхатели критикуют Анастасию Волочкову, то на сей раз публика встала на сторону униженной танцовщицы, а Собчак получила нагоняй за свой цинизм.

Сложно сказать, какие истинные цели ставила перед собой Ксения Собчак, когда делала интервью со своей заклятой подругой Анастасией Волочковой. Интервью - это сеанс саморазоблачения его героя. Не секрет, что много лет назад блондинки дружили, а потом между ними случился разлад. Но совершенно ясно одно - положительным героем этого интервью стала Волочкова, тогда как Собчак выступила в роли антогониста. Именно Волочковой сочувствует публика, жалеет ее, даже, наверное, в какие-то моменты любит. Собчак же практически ненавидят за цинизм. Она, как умелый хирург, вскрыла Волочкову, надавила на все ее болевые точки, умело использовала все ее слабости. И получила за сутки более 1,2 млн просмотров.

Не зря Ксюша ходила брать уроки хайпа у Амирана Сардарова. Сработало. Наверное, это одно из лучших ее интервью. "Ну что, Амиран, видишь, до чего ты меня довел Парюсь теперь с Волочковой в бане и переодеваю ее... Все ради хайпа", - подписала Собчак анонс видео, которое разместила в своем блоге.

Волочкова рассказала Собчак, как фирменный шпагат помогает ей в сексе.

Но, как известно, у каждой медали две стороны. Теперь Собчак придется пожинать плоды триумфа.

"Какой же беспросветный мрак и ужас - это шоу "Осторожно: Собчак!" И впрямь - осторожно, не влезай - убьет! Она приехала к очередной своей жертве Анастасии Волочковой с букетом и бутылкой вина ("с бухлом, - говорит, идя к дому. - Настенька это любит"). Приехала, чтобы якобы помириться после многолетней размолвки", - начала свой гневный пост в Facebook журналистка Ирина Петровская.

xenia_sobchak Не зря Ксюша ходила брать уроки хайпа у Амирана Сардарова

По ее словам, на протяжении всего выпуска Ксения Собчак открыто издевалась над танцовщицей, старалась показать героиню интервью в худшем свете. Вместо того чтобы вернуть дружеские отношения, ради которых и было задумано интервью, по словам самой же Собчак, циничная теледива ходила по дому и открыто глумилась над интерьером и нарядами звезды: "Троллит героиню, доводя ее до слез. Поит вином, выставляя на переднем плане свой бокал практически не тронутым, а Настенькин - практическим пустым".

43-летняя Анастасия принимает все за чистую монету и делится с Ксюшей сокровенным. "В качестве эксперта по лексическим и визуальным унижениям у Собчак выступил Глеб Пьяных - ведущий передачи "Скандалы. Интриги. Расследования". Они вместе просто помирают от хохота. Я не поклонница Волочковой, но так садистски издеваться над ней - все равно что издеваться над простодушным, мягко говоря, ребенком, который, увы, часто не ведает, что творит и несет", - написала телекритик.

Она напомнила, что когда-то Собчак прославилась в шоу "Блондинка в шоколаде". "Этот ее новый опус можно было бы назвать "Змея в шоколаде"... Точно по смыслу происходящего в кадре", - отметила Петровская.

В ответ Собчак иронично заметила: "Что такое настоящий успех в YouTube. Нет, не пятое место в трендах, а когда тебя любит Ирина Петровская! Даже опытные телекритики постмодерн, постправду и постиронию принимают за чистую монету".

volochkova_art Люди, ну как же так... Пустила я в свой дом Собчак для съемки по ее просьбе. А в ответ получила беспринципную, бессовестную пакость и мерзость. Этот человек готов на все ради пиара и лайков...

Меж тем зрители оставили тысячи комментариев под видео. В основном обсуждают момент, когда пронырливая ведущая побежала исследовать спальню Анастасии, пока хозяйку дома готовили к съемке. Ксения попыталась найти следы пребывания мужчины в жизни балерины, стала копаться в ее вещах, но обнаружила лишь одиноко лежащий на полу топор.

"Стыдно было смотреть, как над Настей издевалась Собчак. Слов нет. Как будто надо мной постебалась", "Гнать эту Собчак поганой метлой из дома Волочковой!", "За Собчак диз! Мерзкая, противная и завистливая! Волочкова молодец, надо было Собчак по ... заехать!", "Настя молодец. Какая бы она ни была, достойно вышла из этого интервью", "Рыться в шкафах, вещах? Фу-фу !!! Мерзко! Жалость вызывает Ксения,бедняга!", "Ксения, ради такого хайпа вы свою мать и сына Платона променятете на раз. Вы стали похожи на женщину с низкой социальной ответственностью... Вы не Настю опозорили, а себя. Можно иметь пять высших образований, полученных в Европе, но совести от этого не прибавляется...", "Как можно было так поступить? Ксения, вы пришли к ней в дом с примирением, в итоге выставили ее еще в худшем состоянии. Посмотрев, можно сделать выводы что вы любите добивать людей, попрыгать на их косточках", - высказались возмущенные зрители о Ксении Собчак.

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