Кориковой отомстил влиятельный любовник

Елена Корикова сделала неожиданное признание. Как заявила звезда сериала "Бедная Настя", ей отомстил бывший любовник.

Елене Кориковой часто пишут поклонницы. Из-за занятости в театре актриса не всегда успевает отвечать подписчикам ее блога. Но в этот раз звезда нашла время и написала сообщение. Елена ответила на отзыв подписчицы, которая посмотрела программу "Кто там", в которой Корикова рассказывала о личной жизни. После этой передачи, по словам знаменитости, все поменялось.

korikova_official Елена Корикова сделала неожиданное признание

"Мне захотелось ответить на это письмо... Когда-то один брошенный мною мужчина пообещал, что всю свою жизнь положит на уничтожение меня и как актрисы, и как женщины. Тогда я не придала значения его словам и много лет жила в гармонии и счастье с другим...", - начала свою исповедь звезда.

Но вскоре все изменилось: "То интервью, о котором Вы говорите, наверное, было одним из последних, когда я делилась своей жизнью от первого лица. Дальше за меня это делали другие. Я долго не понимала, за что на меня ополчилась пресса. Ведь я всегда была так искренна с ними. Пока один журналист не признался по секрету, что это заказ. Сказал чей. И что будет это теперь регулярно, так как уплачено вперед".

По словам актрисы, после этого ее жизнь поделили на две. В одной она оставалась собой, другая же "понеслась по его четко прописанному сценарию".

Но Елена никого не винит и не унывает. "Я даже благодарна за эти испытания. Они закалили меня. Сделали сильнее духом. Еще больше укрепили веру. Так что, спасибо Богу за все! Время все и всех расставит по своим местам, ибо сказано: «Бойся слез обиженного тобой человека.Ведь он будет просить о помощи и я помогу!»", - заключила Корикова.