Главные скандалы будущего «Евровидения»: Мадонна за гонорар $1,5 миллиона намерена спеть о политике Штатов

На первый взгляд кажется, что в этом году после скандала с «самострелом» Украины на конкурсе все затихло. Но если покопаться в израильских газетах, то прямо диву даешься - столько сложностей и выяснения отношений мы не не можем припомнить.

Конкурс может остаться без еды

Да, организаторы конкурса обещают круглосуточное веселье. Но на данный момент велика угроза остаться со зрелищами, но без хлеба. Сотни предприятий общественного питания в едином порыве начинают угрожать закрытием на время фестиваля, несмотря на серьезные убытки и упущенную прибыль от голодных зрителей. Так они выступают против новых поборов со стороны израильского министерства финансов и наловогой службы, которые решили обложить налогом чаевые официантов. Плюс дополнительные деньги придется заплатить за нанятых мигрантов. Момент для бунта, безусловно, удачный - власти будут вынуждены вступить в переговоры, чтобы не оставить тысячи гостей конкурса без хумуса и фалафеля.

А где охрана?

31 марта гендиректор израильской телекомпании «КАН», которая будет транслировать конкурс, обратился в министерство внутренней безопасности с требованием возобновить проверку оборудования и строительных работ на площадках, где пройдет «Евровидение-2019». Как оказалось, министерство приостановило работу полиции по обеспечению безопасности участников и гостей конкурса. Это, конечно, очень странно для страны, где бомбы падают в 17 километрах от места проведения международного музыкального смотра. Израильские СМИ пишут, что все дело в деньгах - правительство страны просто не выделяет деньги и не берет на себя ответственности за обеспечение безопасности мероприятия национального масштаба (как они сами и заявляли). Руководители «Евровидения» направили премьер-министру срочное письмо, предупреждая, что ситуация ставит под угрозу проведение конкурса. Все надеются, что договоренность будет достигнута и деньги на безопасность найдутся.

Пока израильские солдаты думают, как защитить гостей «Евровидения», отели Тель-Авива предлагают им выложить за визит на конкурс целое состояние.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оскорбление меньшинств

Мусульманин, выдающий себя за гея, отправляется на «Евровидение» от Франции. Его преследуют возмущенные джихадисты, а Моссад подозревает в связях с террористической группировкой. Это краткий сюжет израильского сериала «12 баллов». Ирония судьбы в том, что его сценарий практически повторяет жизнь - представитель ЛГБТ-сообщества Билал Хассани действительно едет в этом году от Франции на конкурс. «12 баллов» должен был выйти незадолго до «Евровидения», но французский «радужный» мир взвился до небес, заявив о провокации. А Европейский вещательный союз счел, что показ сериала во время конкурса будет иметь «существенные последствия для безопасности и политики», поэтому его покажут после смотра.

Билал Хассани, представляющий на конкурсе Францию, невольно обзавелся сериальным близнецом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ценовой рекорд

Активные фанаты «Евровидения» и журналисты уже привыкли к тому, что им приходится переплачивать за жилье в стране, которая принимает конкурс. Но Израиль тут впереди планеты всей. Даже местная пресса приводит ошеломляющие цифры: цена за номер на время проведения конкурса во многих гостиницах повысилась на 90 процентов. На 10 дней снять обычный номер стоит в среднем 200 000 рублей. Для небогатых поклонников сначала хотели построить палаточный городок со всеми удобствами недалеко от места проведения конкурса, но в итоге от этой идеи отказались по соображениям безопасности.

Отели Тель-Авива предлагают гостям выложить за визит на конкурс целое состояние.

Политика стучится в дверь

Интересная ситуация и с Мадонной. Канадско-израильский бизнесмен Сильван Адамс заплатил диве около полутора миллионов долларов за выступление на конкурсе в качестве приглашенной гостьи, певица уже пакует вещички и составляет трек-лист для своего выступления. Судя по всему, артистка решила презентовать на конкурсе свою новую песню, что понятно - такая «жирная» площадка для премьеры! Но продюсеры шоу, ознакомившись с композицией, нашли в ней политический подтекст - речь в песне идет о политике США, что противоречит мирному посылу шоу, и потребовали исключить ее из программы. Мадонна встала на дыбы и пригрозила отменить приезд, если ей будут диктовать условия. Пока ситуация ничем не разрешилась.

А в это время Роджер Уотерс, известный всему миру как один из главных участников Pink Floyd, попытался заставить представителя Португалии Конана Осириса бойкотировать конкурс. Почему именно его, Уотерс не объяснил, но в своей соцсети призвал Конана «встать плечом к плечу рядом со своими братьями и сестрами в Палестине и отказаться от выступления для «сегрегированной» аудитории в Тель-Авиве». Ответа от португальца, по словам Роджера, пока не последовало. Но Уотерс надеется, что среди 42 финалистов один-то борец за права Палестины да найдется. Дорогой Уотерс, не волнуйся, группа Hatari из Исландии открыто заявляет о том, что использует свое выступление на «Евровидении» для того, чтобы рассказать всему миру о нарушении прав человека в Израиле. И что бы ни говорили организаторы, в последние годы политика уже не просто тихонько стучится в дверь конкурса, а с ноги ее открывает. Достаточно вспомнить победительницу от Украины Джамалу.

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