Джоли довела Брэда Питта до нервного срыва

Мать Брэда Питта не может простить бывшую невестку. По ее словам, Анджелина Джоли разрушила жизнь ее сына и довела его до нервного срыва.

Джейн Питт довольно долго хранила молчание, предпочитая не вмешиваться в сложную семейную ситуацию знаменитостей. Но женщине все труднее контролировать эмоции в связи с постоянными скандалами, которые учиняет Джоли. "Брэд с трудом сдерживает мать, чтобы та не приехала к Анджелине и лично не высказала все, что о ней думает", - утверждает осведомленный источник.

Родительница Питта негативно высказалась по поводу поведения бывшей невестки. Женщина уверена, что Энджи специально распространяет слухи о Брэде, чтобы обелить собственную репутацию, передает Radar Online.

angelinajolieofficial Анджелина и Брэд продолжают спорить по поводу права опеки над детьми

По словам инсайдера, мама Питта уверена в корыстных намерениях 43-летней актрисы, которая может специально манипулировать общественным мнением, чтобы окончательно испортить карьеру бывшему мужу. "Я никогда не прощу Анджелину за то, что она разрушила семью и довела Брэда до нервного срыва", - заявила Джейн.

Джоли подала на развод с Брэдом Питтом более двух лет назад. За это время всплыло немало подробностей о личной жизни звезд. Актриса обвиняла мужа в рукоприкладстве и алкоголизме, а Питт шел на постоянные уступки ради возможности нормально видеться с детьми. Анджелина и Брэд продолжают спорить по поводу права опеки. Рассмотрение дела находится на финальной стадии.

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