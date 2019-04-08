Дарья Сагалова стала многодетной мамой, а Лиза Боярская впервые показала старшего сына

Известные артисты привыкли радоваться вместе с тысячами поклонников главными событиями в своей жизни. На минувших выходных звездные мамы и папы публиковали в соцсетях трогательные снимки своих малышей.

Самое первое фото в жизни третьего малыша опубликовала 33-летняя актриса театра и кино Дарья Сагалова. Исполнительница роли Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе» приятно удивила своих фанатов и даже друзей новостью о том, что стала мамой в третий раз.

dariasagalova Друзья! Сейчас для очень многих будет очень неожиданная новость!!!!

- Друзья! Сейчас для очень многих будет очень неожиданная новость! 1 апреля 2019 года в нашей жизни произошло чудо! К нам наконец долетел наш ангел, наш долгожданный пирожок испекся! Мы бесконечно счастливы! Вселенная, я люблю тебя! Я самая счастливая многодетная мать на свете! Кто бы мог подумать? У нас все хорошо. Мы уже давно дома, обживаемся, налаживаем режим. Очень многие ждали этого. Еще больше людей были вообще не в курсе дел, - написала многодетная актриса в Инстаграм.

dariasagalova Смотрю ленту... Не смогла все-таки не присоединиться ко всеобщим поздравлениям))

Дарья Сагалова сделала тайну из важнейшего события в жизни не впервые.

За отца троих детей актриса также выходила в обстановке строжайшей секретности. С будущим мужем звезду «Счастливы вместе» познакомил актер Алексей Чадов. 37-летний бизнесмен Константин Масленников и Дарья Сагалова поженились в январе 2011 года. Их старшей дочери Елизавете 8 лет, дочери Стефании 3 года, пол третьего ребенка актриса пока не раскрывает.

Сергей Безруков еще несколько лет назад был очень закрыт от публики в вопросах личной жизни. Но второй брак его изменил. 45-летний актер перестал скрывать свою семью. Вторая жена актера 35-летняя режиссер Анна Матисон два года назад родила ему дочь Марию, о чем Безруков поделился со своими фанатами спустя несколько часов после родов. В ноябре 2018-го у двухлетней Маши появился братик, которого назвали Степаном.

s_bezrukov Хорошо,когда выходной....))))) Скорее бы ЛЕТОООООО) Да?)

- Хорошо, когда выходной. Скорее бы лето. Да? Всем прекрасного, энергичного настроения! - прокомментировал актер фото семейной идиллии.

На прогулку они отправились вчетвером. Лицо малыша Степы пара пока не показывает.

У Сергея Безрукова четверо детей. Дочь Александру (9 лет) и сына Ивана (7 лет) актеру родила 35-летняя петербургская актриса Кристина Смирнова. Первой женой артиста была его коллега Ирина Безрукова, через 15 лет брака они развелись.

s_bezrukov Дорогие мои,Хоррошие!!!!! На апрель и май на моих ЭНЕРГИЧНЫХ уже билетов нет....

Елизавета Боярская совсем недавно стала мамой во второй раз. В конце 2018 года актриса за пару недель до своего 33-летия родила второго ребенка 36-летнему супругу Максиму Матвееву. Мальчика назвали Григорием. Зато старшего сына Андрея поздравили с 7-летием на всю страну. Актриса, в отличие от мужа, впервые показывает лицо мальчика в своей соцсети.

lizavetabo Сегодня ровно 7 лет,как я поняла для чего я родилась

- Сегодня ровно 7 лет, как я поняла для чего я родилась. Для того, чтобы быть мамой! Максим, спасибо тебе, моя любовь! - написала под фото счастливая мама.

lizavetabo С Новым Годом!!! Happy new year!!!!

Напомним, Максим Матвеев стал членом знаменитого семейства Боярских в конце июля 2010 года. Прежде Матвеев состоял в браке с Яной Сексте, детей у них не было.

Анастасия Заворотнюк также в первые деньки апреля осчастливила публику откровениями о том, как она живет со своей большой семьей. Месяц назад актриса театра и кино огорошила поклонников тем, что снова стала матерью. В 47 лет Заворотнюк родила первенца 48-летнему мужу фигуристу Петру Чернышеву. Дочь они назвали Милой, ей пять месяцев.

a_zavorotnyuk Счастье - это когда рядом все самые главные.

Недавно Анастасии исполнилось 48 лет. Многодетная мама решилась показать журналистам дом, где они живут вместе с двумя ее старшими детьми и новорожденной. 22-летняя Анна и 18-летний Майкл родили в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. В 2008 году Заворотнюк вышла замуж за спортсмена Петра Чернышева, дочь Мила — его первый ребенок.

a_zavorotnyuk Знакомьтесь, Мила Чернышева А журнал в продаже завтра)

32-летняя грузинская и российская певица Кети Топурия известна не только своим сильным вокалом, но и любовью к модным экспериментам. Солистка «А-Студио» считается едва ли не главной модницей на эстраде. И, судя по всему, ее малышка-дочь идет по маминым стопам с малых лет. Артистка уже вовлекла 3-летнюю Оливию в модельный бизнес. Девочка во всю рекламирует мамину линию одежды, не взирая на то, что размер большеват.

keti_one_official А вот такие у нас новые sweatshirts

Оливия родилась в браке Кети с 44-летним бизнесменом Львом Гейхманом. Они развелись около двух лет назад.