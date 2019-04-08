На решение Мосгорсуда не повлияли 5 миллионов от семьи Ишаевых

Суд рассмотрел апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Судья апелляционную жалобу отклонил, а домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края признал законным. До мая перемещение экс-чиновника будет ограничено стенами его квартиры.

Судья не принял во внимание плохое здоровье обвиняемого, а также то, что дочь Ишаева, совершила платеж на счет ПАО НК "Роснефть" на основании возмещения возможного ущерба отца на сумму 5 000 744 рублей. До вынесения решения, адвокат обвиняемого попросил суд приобщить к материалам дела платежное поручение Юлии Ишаевой.

Напомним, Виктора Ишаева подозревают в мошенничестве и хищении 5 000 744 рублей у "Роснефти".

"Следствие полагает, что в 2014-2017 годах в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании Ишаев обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией", - говорится в материалах дела.

Экс- губернатор Хабаровского края называет эти обвинения их «абсурдом».

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