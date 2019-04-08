2019-04-08T17:37:51+03:00
Общество

На решение Мосгорсуда не повлияли 5 миллионов от семьи Ишаевых

Апелляционную жалобу судья отклонил, домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края признан законным
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Виктора Ишаева подозревают в мошенничестве и хищении 5 000 744 рублей у "Роснефти". Фото Сергей Бобылев/ТАССВиктора Ишаева подозревают в мошенничестве и хищении 5 000 744 рублей у "Роснефти". Фото Сергей Бобылев/ТАСС
Изменить размер текста:

Суд рассмотрел апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Судья апелляционную жалобу отклонил, а домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края признал законным. До мая перемещение экс-чиновника будет ограничено стенами его квартиры.

Судья не принял во внимание плохое здоровье обвиняемого, а также то, что дочь Ишаева, совершила платеж на счет ПАО НК "Роснефть" на основании возмещения возможного ущерба отца на сумму 5 000 744 рублей. До вынесения решения, адвокат обвиняемого попросил суд приобщить к материалам дела платежное поручение Юлии Ишаевой.

Напомним, Виктора Ишаева подозревают в мошенничестве и хищении 5 000 744 рублей у "Роснефти".

"Следствие полагает, что в 2014-2017 годах в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании Ишаев обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией", - говорится в материалах дела.

Экс- губернатор Хабаровского края называет эти обвинения их «абсурдом».

В ТЕМУ

Виктор Ишаев будет отбывать домашний арест в своей московской квартире с женой

Посещать его могут все ближайшие родственники. А вот прогулки и любой другой вход из дома категорически запрещен (подробности)

Задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.Не успела страна обсудить арест экс-министра Абызова, как задержали ещё более крупного политика - бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева. Вероятно, подозревают в махинациях с лесом

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Виктор Ишаев: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
«Пришел с косичкой и серьгой в ухе» - как Михаил Абызов из юного неформала превратился в миллиардера
Когда будущему министру был 21 год, он пришел устраиваться помощником к депутату Госдумы Ивану Старикову. О том, как это было, Иван Валентинович рассказал «КП»-Новосибирск»
Арестован задержанный в Ростове-на-Дону бизнесмен, выступавший посредником при взятках полковника-миллиардера Захарченко
По версии следствия, Василий Критинин был доверенным лицом экс-замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ при получении денег за «решение вопросов»
Новости 24
На Украине хотят переименовать «популяризующие» Российскую империю бренды
США решили внести элитные части ВС Ирана в список террористических организаций
Волжский бульвар в Москве перекрыли до 11 апреля
В Москве школьница узнала о беременности во время родов
Учитель, не умеющий читать и писать, работал в школе Лондона
Аэропорт Триполи отменил все рейсы
Качество еды в российских школах начнут проверять с 1 мая
Путин назвал приоритетной поставку в Турцию систем С-400 «Триумф»
Проезд по платным трассам вырастет на 40 рублей
В США выпустят почтовую марку с изображением Буша-старшего
Минтруду предложили больше денег тратить на детские пособия
Путин призвал отменить ограничения в торговле с Турцией
В России банки стали чаще отказывать в кредитах
Кикабидзе рассказал, почему не приедет на похороны Данелии
Умерла актриса Надя Регин - еще одна девушка Бонда
В Москве грабитель избил таксиста ради 2800 рублей и забыл в такси свой айфон
Одесский губернатор отказался покидать свой пост по указу Порошенко
Суд признал законным продление ареста Рауфу Арашукову