Преподаватель йоги в СИЗО Алексей Меркулов - богослову Дворкину: "Я не могу понять, где вы черпаете знания про йогу? Все же совсем не так"

Начиная с сентября 2018 года в экспериментальном режиме в двух следственных изоляторах Москвы — женском (СИЗО №6) и «Бутырке» раз в неделю проходят классы по йоге. Точнее проходили.

- Примерно две недели назад мне позвонили и сказали не приезжать, уроки пока отменили. Идет проверка прокуратуры, - сообщил "КП" преподаватель йоги Алексей Меркулов.

- Вас вызывали для дачи объяснений?

- Нет.

- Расскажите, как проходят занятия и большой ли к ним интерес у арестантов?

- Раз в неделю по полтора — два часа примерно. Интерес очень большой. Многие не пропускают занятий, очень благодарят, говорят, что им впервые полегчало, и стало проще переносить весь этот стресс. Цель любой практики йоги - научиться управлять собой. Кундалини — это такой вид, который помогает очень быстро достичь прогресса и найти внутренние силы. Потому она настолько эффективна. Я сам на себе это испытал, так как был в сильной зависимости когда-то, в отчаянии и стрессе. Занялся йогой и мне это очень помогло.

- Это то, о чем говорит Дворкин, что для вас теперь ваша йога — это наркотик?

- Вы знаете, я воспринял такую критику, как комплимент. Это как если писателю скажут, что ручка — его наркотик, или биатлонисту, что лыжи — его зависимость. Я же считаю, что мало йоги в моей жизни и надо еще больше.

- Расскажите для тех, кто не знаком с такой практикой, как выглядит занятия по кундалини?

- Это довольно динамичные упражнения. Еще дыхательные практики. Выглядит, как гимнастика , но любой вид йоги, и кундалини в том числе, работает в первую очередь с энергией. И перенаправляет ее в нужное русло. Что касается обвинений в высвобождении сексуальной энергии, то она как раз не высвобождается, а перераспределяется. Все люди, что находятся в СИЗО, взрослые и у них есть определенные желания, это нормально, правда? И вот если эти сексуальные (или любые другие, которых переизбыток) энергии не перераспределять, то и будет то, чего так боится богослов. Но их же можно трансформировать в терпение и смирение. Кстати, в традициях йоги как раз есть такое понятие, как самоизоляция. Это когда практики специально отстраняются от всего мира (и от противоположного пола в том числе) и все энергии свои используют для самопознания. Так что все опасения богослова абсолютно напрасны.

- Как вы вообще восприняли весь этот скандал?

- Нормально. Даже хорошо, что в обществе заговорили о проблеме тюрем. Это как лакмусовая бумажка, которая показывает в каком состоянии сейчас находится многое в нашей стране, в том числе и пенитенциарная система. Что идут изменения, которые так необходимы. В тюрьмах сейчас мало что создано для исправления личностей, а в основном все построено на страхах и запрете. И здесь, конечно, богослов прав. Я где-то читал в СМИ, что он опасается, что из-за занятий йогой люди перестанут испытывать страх и бояться. Наверное перестанут, но они тем самым исправятся. Человек может жить либо в страхе, либо в любви, третьего не дано.

- Как вам работать с такой аудиторией?

- Очень хорошо. Там такие же абсолютно люди, как и в мирной жизни. Но в отличие от тех, кто на свободе, арестанты больше стараются. Я очень этим вдохновлен. За все 9 месяцев был только один маленький, неприятный инцидент — две женщины приходили несколько раз и не занимались, просто сидели. А потом я недосчитался двух пледов (Алексей купил их сам специально для создания более комфортных условий для занятий, в женском изоляторе они проходят в сыром и холодном подвале - ред.). Но это мелочи. Людей я там встречал абсолютно разных. В «Бутырке», например, есть интеллигентнейший профессор МГУ. В в женском изоляторе такие милые и беззащитные женщины встречаются, который вот меньше всего ожидаешь увидеть в тюрьме. Я надеюсь весь этот скандал скоро разрешится и мы продолжим занятия.

- У вас была возможность лично пообщаться в богословом Дворкиным?

- Нет пока еще, но надеюсь представиться. Я бы хотел у него спросить, что он знает про йогу и где черпает информацию. Судя по выводам, которые он сделал, у него какие-то ложные источники.

Кстати, руководство ФСИН РФ против того, чтобы запрещать занятия. Замруководителя Валерий Максименко ранее заявил, что сотрудники видят положительный эффект от йоги и даже подумывают о том, чтобы ввести занятия в тюрьмах по всей стране.

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