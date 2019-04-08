Сайт Сбербанка заработал после сбоя

Буквально несколько мгновений назад, в 18 часов с минутами удалось пробиться на сайт Сбербанка. Для пробы корреспондент КП зашел в личный кабинет и перекинул сотню-другую с карты на карту, да еще и со счета со свободным остатком. Все работает — быстро, как и до аварии. Однако мобильное приложение по-прежнему не дает соединения.

Напомним, сегодня с утра сайт крупнейшего банка был заблокирован. Что это — чья-то кибер-атака или технический сбой, специалисты еще будут разбираться. Примерно в 11 утра пресс-служба Сбербанка сообщила о технических проблемах, из-за которых «ряд клиентов могут испытывать затруднения при проведении операций платежей и переводов в "Сбербанк Онлайн" и через устройства самообслуживания банка».

«Неполадки будут устранены в ближайшее время", - пообещали в пресс-службе, однако по крайней мере до 17.30 сайт висел. Более того, пока сайт не работал, автоответчик оптимистично заявлял, что «неполадки устранены».

«Сайт висел по всей стране, - сообщили мне в группе поддержки. - Кто-то может войти, кто-то нет, но операции выполнить ни у кого не получается…»

А вот в банкоматах, во всяком случае, московских, операции в течение дня выполнялись, правда иногда с задержкой.