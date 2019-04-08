Барановская показала видео времен жизни с Аршaвиным

Юлия Барановская показала видео времен жизни с Андреем Аршавиным. Запись была сделана семь лет назад.

Юлия Барановская обнародовала видеозапись своей жизни в Англии. В те годы Юля жила в Лондоне со своим супругом футболистом Андреем Аршавиным и двумя старшими детьми. Спортсмен тогда выступал за команду "Арсенал". Пара была счастлива и о расставании речи еще не шло. Барановская была беременна третьим ребенком.

baranovskaya_tv Артем и Яна семь лет назад

"Артем и Янка семь лет назад. Лондон... Я снимаю и еле сдерживаюсь от смеха. Арсений уже с нами, но пока у меня в животе", - подписала ролик известная телеведущая.

На видео старший сын Барановской и Аршавина роется в шкафах, а затем дочка звезды примеривает туфли на высоком каблуке с помощью брата. Затем Яна начинает дефилировать по квартире. Рядом с ней идет Артем и дает советы.

В какой-то момент дочь Барановской теряет равновесие и падает. На этом ролик прерывается. Видимо, Юля поспешила на помощь ребенку. Именно Барановская делала видеозапись. Слышно, как она еле сдерживает смех.

Отметим, семь лет назад в 2012 году незадолго до рождения третьего ребенка Юлия Барановская и Андрей Аршавин неожиданно для многих расстались. Беременная звезда была вынуждена сменить престижный четырехэтажный особняк на скромный дом в районе Хэмпстед. Первое время финансово помогали друзья, но вскоре Барановская нашла работу в Москве. Телеведущей было очень трудно не только организовать переезд, но и просто решиться на этот смелый шаг. Дети учились в престижных школах. Однако Яна и Артем поддержали маму, сказав в один голос: "Мы с тобой в Москву, без разговоров". В результате в российской столице все утроилось как нельзя лучше.