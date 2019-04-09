Георгия Данелию похоронили рядом с Говорухиным и Табаковым

Георгий Данелия умер 4 апреля от эмфиземы легких. Ему было 88 лет. В Доме кино прошла гражданская панихида. Сотни москвичей несли цветы в Большой зрительный зал, где когда-то с триумфом проходили премьеры фильмов Георгия Николаевича.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702068" frameborder="0"></iframe> В Доме кино прощаются с Георгием Данелией.

Пришли проститься с режиссером его коллеги кинематографисты. В зале знакомые лица: Карен Шахназаров, Александр Адабашьян, Константин Эрнст, Евгений Стеблов, Вадим Абдрашитов… Для некоторых из них Данелия был крестным отцом и авторитетом в кино. И без сомнения он оказал влияние на каждого.

Карен ШахназаровФото: Михаил ФРОЛОВ

На экране ретроспективно шли фрагменты из его фильмов: «Сережа», «Путь к причалу», «Я шагаю по Москве», «Не горюй!», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза», «Фортуна», «Ку! Кин-дза-дза»... Его режиссерский почерк, самобытный взгляд на мир и его систему образов легко было узнать по нескольким кадрам. В этом мире были и праведники и грешники, добропорядочные граждане и воры, была верность и предательство. И все это перетоплено данелиевской любовью к своим героям и к зрителям.

Евгений СтебловФото: Михаил ФРОЛОВ

Его творческий лозунг легко сформулировать: кино должно быть добрым. Кино Георгия Данелия было не только добрым, оно дарило людям надежду. Как будто бы режиссер брал зрителя за руку и переводил через сумрак ночи. Как раз в подтверждении этой мысли во время прощания зазвучали стихи Геннадия Шпаликова «Друзей теряют только раз». Они задали камертон траурной церемонии. «А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит», - из динамика звучал мягкий баритон Георгия Николаевича. Эту песню на музыку Гии Канчели он записал, когда работал над трагикомедией «Слезы капали».

Сегодня Москва простилась с великим режиссеромФото: Михаил ФРОЛОВ

Сценарист и художник Александр Адабашьян назвал Георгия Данелию человеком эпохи Возрождения. Помимо того, что Георгий Николаевич был великий кинорежиссер, он был очень хорошим художником, не зря закончил архитектурный институт. Еще он прекрасно пел, даже при отсутствии музыкального образования. Как бывает абсолютный слух, так у него было абсолютное чувство юмора.

Михаил ШвыдкойФото: Михаил ФРОЛОВ

Юрий Рост, давний друг и сосед Данелии, рассказал, что последний свой сценарий Георгий Николаевич написал в январе этого года. А в феврале попал в больницу, откуда уже не вышел.

Карен Шахназаров с горечью констатировал, что с уходом Георгия Николаевича закрылась целая эпоха: Гайдай, Рязанов, Данелия. Великие комедиографы, хотя это слово применительно к себе Георгий Николаевич не любил. Его картины были совершенно разные по жанру. Он создал мир нежности и обаяния. В его фильмах много смешного, но много и трагического. Но света все-таки больше, потому что Георгий Данелия в каждом видел человека и помогал другим увидеть вокруг себя людей.

Картины Данелии любили на всем постсоветском пространствеФото: Михаил ФРОЛОВ

Картины Данелии любили на всем постсоветском пространстве. Поэтому в Дом кино шли слова соболезнования из бывших союзных республик. Вспоминали, что Данелия мечтал наладились отношения между родной Грузией и такой же родной для него Россией.

Сотни москвичей несли цветы в Большой зрительный залФото: Михаил ФРОЛОВ

Вахтанг Кикабидзе отправил Георгию Николаевича прощальное письмо: «Спасибо, тебе, за 50 лет дружбы. Эти замечательные дни навсегда останутся со мной».

Данелия воспринимал смерть как часть жизни и шутил на эту тему. Он и себе желал легкой смерти, но близкие видели, с каким стоическим терпением и достоинством он прощался со своим умирающим телом, как будто бы по-режиссерски наблюдая за собой со стороны. Вспомнили, как он пришел на студии, где снимался его анимационный фильм «Ку! Кин-дза-дза» через несколько дней после шунтирования на сердце. И начал работать так, что на его белой рубашке выступила кровь — разошлись швы.

Жизнь настоящего творца продолжается и после его ухода - в фильмах, в книгах. Придуманные Данелией герои будут жить долго и мы еще долго будем смеяться и плакать вместе с ними.

После гражданской панихиды траурная церемония направилась в сторону Новодевичьего монастыря, где в храме Успения Пресвятой Богородицы прошло отпевание.

После гражданской панихиды траурная церемония направилась в сторону Новодевичьего монастыряФото: Михаил ФРОЛОВ

Похоронили Георгия Данелию на центральной аллее Новодевичьего кладбища. Ему выбрали место рядом с могилами режиссера Станислава Говорухина и народного артиста СССР Олега Табакова.

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