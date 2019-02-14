«Надеюсь, что жена увидит»: Павел Мамаев сколотил команды из сокамерников и забил в «Бутырском матче» 7 голов

Павел Мамаев, фигурант нашумевшего «дела футболистов», возобновил свою спортивную карьеру. Правда, пока только в составе сборной Бутырки. В самом известном российском СИЗО прошел матч с участием подследственных. Его проведения Мамаев добивался несколько месяцев. А сидит он в изоляторе, напомним, с октября 2018 года. Сейчас он - обвиняемый по статьям «побои» и «хулиганство, совершенно группой лиц по предварительному сговору». Ну вы помните: подгулявшая в ночном клубе компания Мамаева, братьев Кокориных и общего друга Александра Протасовицкого устроила дебош в кофейне (чиновник Пак получил стулом), а до этого руками и ногами по голове получил водитель Виталий Соловчук...

О матче в Бутырке говорили еще с декабря. Несколько раз даже предварительные даты назывались, пару раз появлялись сообщения, что матча не будет. Но он в итоге все-таки состоялся.

Площадка - клочок утрамбованного снегом асфальта 30 на 15 метров. Чуть меньше стандартной мини-футбольной площадкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Футбольный матч Павла Мамаева в СИЗО Бутырской тюрьмы: прямая онлайн-трансляция.

ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ

Изначально хотели, чтобы сборная Бутырки сыграла против команды сотрудников ФСИН. Но в регламентах про такие встречи ничего не написано. Решили не рисковать. Еще и форвард «Зенита» Кокорин отказался, у него старая травма колена. Поэтому Мамаев, которого недавно из двухместной перевели в 12-местную, сыграл со своими сокамерниками, поделив их на две команды. Все ребята молодые, физически крепкие.

- Я беседовал с сокамерниками Мамаева, - рассказал «КП» перед матчем ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. - Все в футбол играют. Там есть человек, который занимался около десяти лет. Кстати, все сокамерники - подследственные по делам небольшой тяжести. Это люди, которых обвиняют в финансовых преступлениях, мошенничестве, распространении наркотиков.

Оказывается, никогда раньше сидящие в СИЗО подследственные в футбол вот так не игралиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, замначальника ФСИН России Валерий Максименко совершенно официально назвал этот матч «первым в истории России»... Оказывается, никогда раньше сидящие в СИЗО подследственные в футбол вот так не играли. В колониях заключенные мяч гоняют. В изоляторах - нет. Чаще всего, потому что площадок таких нет. Многих даже на прогулку выводят не во двор, а на крышу. Из-за недостатка площадей.

ЛЕГЕНДА НОМЕР 17

Площадка - клочок утрамбованного снегом асфальта 30 на 15 метров. Чуть меньше стандартной мини-футбольной площадки. Зато остальное все по-взрослому - настоящие ворота, разметка красной краской по снегу. И судья - сотрудник ФСИН в ушанке со свистком.

Павел Мамаев, фигурант нашумевшего «дела футболистов», возобновил свою спортивную карьеруФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый тайм Мамаев сыграл за команду в оранжевых манишках. Он, кстати, единственный, у кого сзади красовался номер (17 - как в «Краснодаре») и фамилия. Личности остальных участников «матча века» держали в секрете.

По числу приехавших видеокамер - зуб даю - матч сборной Бутырки даст фору любой топовой игре российского чемпионата. Штук тридцать съемочных групп, еще столько же фотографов.

На воротах в команде желтых отжигал настоящий легионер - темнокожий парень с модной бородой.

- Ты откуда, парень? - спрашивали его перед матчем.

- Вот? (Что? - англ.)

- Вэр ю фром, бро? (Ты откуда, братец?)

- Я местный! - с акцентом ответил африканец, натягивая перчатки.

Поначалу на площадке полная неразбериха. Оранжевые стараются играть на Мамаева, но тот после почти пяти месячного перерыва смотрится не лучше остальных. Но потихоньку ситуация меняется. Бамс! - бьет точно в угол. Потом еще несколько раз. К перерыву счет на табло 5:1 в пользу оранжевых, три гола на счету Мамаева.

По числу приехавших видеокамер матч сборной Бутырки даст фору любой топовой игре российского чемпионатаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«НАДЕЮСЬ, ЖЕНА УВИДИТ»

Во втором тайме полузащитник «Краснодара» переходит в другую команду. И вот тут уже показывает себя во всей красе. Несколько раз бьет издалека, раздает пасы. И продолжает забивать.

На площадку выходят окна одного из корпусов Бутырки. Я насчитал 12 камер - из каждой на улицу выглядывают мужики. Что-то кричат, болеют.

В самой концовке Мамаев в очередной срывает аплодисменты - подача с фланга и игрок сборной России в акробатическом прыжке через себя укладывает мяч в угол. Ну что тут скажешь, уровень!

Итоговый счет - 8:7 в пользу оранжевых. Мамев в общей сложности отгрузил 7 голов.

- Неописуемые ощущения! - Мамаев после финального свистка не скрывал эмоций.

Замглавы ФСИН РФ Максименко на всякий случай напомнил, что дату матча - 14 февраля, День Святого Валентина - выбрал сам Мамаев. Этот матч и голы футболист посвящает супруге. Мы много раз писали, что у парочки сейчас непростой период. Алана Мамаева несколько раз публично обвиняла мужа в изменах. Говорила, что и с водителем Соловчуком-то он подрался из-за «одной из этих баб».

- Надеюсь, жена по телевизору этот матч увидит, - мечтательно улыбнулся Мамаев.

Был на поле даже настоящий легионерФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

alana_mamaeva Игра продолжается

ВОПРОС - РЕБРОМ

Будет ли футболист смотреть матч своего «Краснодара»?

Кабы не та октябрьская история, вечером в четверг Павел Мамаев почти наверняка вышел бы на поле плей-офф Лиги Европы, в матче «Краснодар» - «Байер» (Ливеркузен, Германия). Но он в изоляторе. Будет ли смотреть эту игру по телевизору? - у него ведь в камере есть ТВ.

Мамаев объяснил правозащитникам, что увидит только первый тайм. Игра начнется в 21:00, а в 22:00 в СИЗО - отбой, телевизоры заставят выключить.

- Таков порядок, - говорит член ОНК Москвы Иван Мельников. - Тут даже заявление на имя начальника изолятора не поможет. Все арестанты должны быть в равных условиях. Иначе будет бардак. Кто-то за «Спартак» более и будет просить дать ему возможность смотреть матчи «Спартака», кто-то - за «Зенит». Послабления по отбою были только во время чемпионата мира по футболу летом прошлого года. Тогда в камерах разрешали смотреть все матчи.

КСТАТИ

25 февраля в Мосгорсуде будут рассматривать апелляции адвокатов братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого - защита просит отпустить их из-под ареста. Само расследование, напомним, закончено еще 25 декабря.

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