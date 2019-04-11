2019-04-11T19:15:44+03:00
Звезды

Меган Маркл и принц Гарри отказались сообщать о рождении первенца

Принц Гарри и герцогиня Сассекская выступили с неожиданным заявлением
Ольга ЛИБГАРДТ
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Такой поворот событий означает, что Меган нарушит очередную традицию, введенную принцессой ДианойТакой поворот событий означает, что Меган нарушит очередную традицию, введенную принцессой ДианойФото: REUTERS
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Меган Маркл и принц Гарри выступили с официальным заявлением. Супруги сообщили, что не станут объявлять о рождении первенца.

"Герцог и герцогиня Сассекские очень благодарны за добрые пожелания, которые они получили от жителей Соединенного королевства, а также от поклонников со всего мира в связи с грядущим пополнением в семействе. Их королевские высочества приняли решение хранить информацию о рождении своего первенца в тайне. Герцог и герцогиня с нетерпением ждут случая поделиться волнующей новостью со всеми, но сделают это после того, как у них будет возможность отпраздновать важное событие в качестве новой семьи", - гласит объявление, обнародованное Букингемским дворцом.

mrsmeghanmarklemrsmeghanmarkle
Меган Маркл и принц Гарри выступили с заявлением
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Такой поворот событий означает, что Меган нарушит очередную традицию, введенную принцессой Дианой, которая гордо показывала принцев Уильяма и Гарри у порога госпиталя Святой Марии в Лондоне.Так же поступала и Кейт Миддлтон, когда на свет появились ее трое детей - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Светские хроникеры, освещающие жизнь королевских персон в Британии, отмечают, что, скорее всего, публичная фотосессия с малышом Меган и Гарри будет через пару дней после рождения первенца пары. Также ожидается, что герцог и герцогиня Сассекские разместят собственные фотографии с ребенком в своем блоге.

Меган Маркл и принц Гарри ждут появления на свет их первого ребенка к концу апреля. Ранее сообщалось, что герцогиня отказалась рожать в крыле Линдо больницы Святой Марии, где обычно это делали дамы из королевской семьи. Друзья Маркл говорили, что она бы хотела родить дома по примеру королевы Елизаветы II.

mrsmeghanmarklemrsmeghanmarkle
Меган нарушит очередную королевскую традицию
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Меж тем будущий ребенок герцога и герцогини Сассекских буквально свел весь мир с ума. Безумные букмекерских ставки с приближением срока родов Меган Маркл бьют все рекорды.

Рождение любого другого королевского ребенка, включая детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон, не производили такого ажиотажа. На сегодня ставки в букмекерских конторах превышают сумму в девять миллионов евро. Ставят на пол ребенка, имя и точное время рождения. Для сравнения, ставки на имена до рождения принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи составили три миллиона евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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