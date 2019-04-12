Успенская разрывается между работой и больной дочерью

Любовь Успенская поделилась своей радостью. Певица провела три дня с дочерью Татьяной Плаксиной в Словении. Наследница артистки до сих пор не восстановилась после жуткой травмы, поэтому королева шансона при любой возможности все свое свободное время проводит подле больной дочки.

"И снова три счастливых дня было у меня. Завтра возвращаюсь в Москву, чтобы выступить с концертом в ресторане и сразу обратно к моей доченьке", - написала Любовь Успенская в своем блоге. Певица буквально разрывается между работой и ребенком. Но бросить концертную деятельность она не может - ее график расписан на месяцы вперед.

Королева шансона опубликовала фото, на котором она целуется с Татьяной. В настоящий момент девушка, увлекающаяся живописью, проходит реабилитацию в одной из клиник Словении.

uspenskayalubov_official После двойного перелома и потери нескольких зубов Татьяне была проведена операция, которая, как оказалось, прошла неудачно

Поклонники порадовались за кумира и ее дочь, которая постепенно идет на поправку. Татьяна Плаксина выглядит намного лучше. Кроме того, 29-летняя девушка вернулась к творчеству и активно пишет новые картины.

Любовь Успенская на шоу "Ты не поверишь!" на НТВ откровенно рассказывала о том, что за несчастье случилось с ее дочерью Татьяной Плаксиной. Дочь певицы давно живет в Коста-Рике. Родительница сняла для Татьяны роскошную виллу Мэла Гибсона стоимостью несколько десятков миллионов рублей, куда девушка отправилась за вдохновением. Дочь артистки рисует картины. Кроме того, Татьяна играет на фортепиано, увлекается духовными практиками и йогой.

Как рассказала сама артистка, катаясь на велосипеде, 11 сентября 2018 года Плаксина наехала на ветку и упала. Дочь Успенской сильно покалечилась, ударившись лицом об асфальт. "Два зуба у нее сразу были выбиты. И перелом двусторонний челюсти...", - поведала Любовь Успенская.

pacha_tati Сейчас Татьяна Плаксина чувствует себя лучше

После двойного перелома и потери нескольких зубов Татьяне была проведена операция, которая, как оказалось, прошла неудачно. У девушки началось заражение крови. Тогда Любовь Успенская решила перевезти дочь в Швейцарию.

"Дошло до того, что у нее могла быть гангрена. Три зуба нижних ушли на три миллиметра вниз. Их пришлось вырывать и вырезать эту десну, потому что начался абсцесс", - рассказала королева шансона.

С целью побыстрее забыть этот кошмар артистка даже обрила дочь налысо. Процесс радикальной стрижки певица опубликовала в своем блоге. "Освободишься от прошлого, которое никогда больше не повторится", - причитала Успенская сидящей в кресле дочери.