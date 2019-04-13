Смерть Началовой подорвала здоровье близких певицы

Три человека, близких певице Юлии Началовой, одновременно заявили о внезапных проблемах со здоровьем. Вероятно, недомогания связаны со стрессом.

"Известность... оказывается это бремя. Тяжелое бремя... Вот сегодня я лежу с валидолом. Плохо с сердцем и менеджеру Юли. Ее любимая домохозяйка отлежала всю прошлую неделю в больнице. Всех нас я сватаю к лучшим кардиологам", - сообщила в своем блоге помощница Юлии Началовой.

По словам Анны Исаевой, она пытается восстановить пошатнувшееся здоровье. "Я думаю, весь спектр чувств, который вызывают известные люди у малоизвестных, не стоит их здоровья. Да, невозможно спрятать талант, запереть его на замок. Но возможно жить, просто жить. И улыбаться. Я ловлю себя на мысли, что совсем перестала улыбаться...", добавила она.

Исаева также вспомнила недавний разговор с Владимиром Пресняковым-младшим. Тот сказал пиар-директору Юлии Началовой: "Анчоус, как же плохо умирать. Нельзя умирать, такое потом происходит! Такое наваливается!".

Как писал сайт kp.ru, Юлия Началова умерла 16 марта в Москве. Она скончалась в одной из столичных клиник. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. 38-летней артистке сделали операцию, но спасти не смогли. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Смерть Юлии Началовой стала настоящим шоком для поклонников, друзей и коллег певицы.