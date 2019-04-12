2019-04-12T16:32:12+03:00
Звезды

Последние слова Юлии Началовой перед смертью в реанимации поразили родных

Перед тем как впасть в кому певица отправила родителям и дочке несколько трогательных голосовых сообщений
Ольга ЛИБГАРДТ
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38-летняя Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца38-летняя Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердцаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Юлия Началова перед смертью успела отправить сообщения, которые поразили ее родных. Однако мама и папа скончавшейся 16 марта певицы точное содержание последних слов любимой дочери раскрывать не спешат. Во всяком случае пока.

"Передавать прессе содержание этих посланий, отправленных при помощи сервиса WhatsApp семья пока не планирует, тем более сейчас, до истечения 40 дней, пока душа Юли ходит по земле. А если и будем это делать, то позже, в рамках какого-нибудь художественного фильма о Юле", - цитируют Дни.Ру помощницу усопшей звезды Анну Исаеву.

По словам пресс-секретаря, по этим сообщениям можно понять, о чем думала, чего хотела и о чем просила Юля, находясь последние дни жизни в Боткинской больнице. Это слишком личное и слишком дорогое для ее близких. Сообщения так поразили родных, что они хранят в памяти телефона те самые важные слова, которые произнесла певица.

Меж тем, прямо сейчас ведутся съемки документального фильма о Началовой. Ранее Исаева рассказывала, что родители Юли против фильма. Однако певица и ее наследие стали народным достоянием. Именно это и стало главным аргументом для съемок.

Как писал сайт kp.ru, 38-летняя Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца. 21 марта исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Место на престижном погосте стоит больше миллиона рублей. Но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы, и при активном содействии друзей Началовой траурный зал и участок для певицы выделили безвозмездно. У артистки осталась 12-летняя дочь Вера. Девочка живет с бабушкой и дедушкой - родителями Юли. Отец ребенка - футболист Евгениий Алдонин всегда принимал активное участие в жизни дочки. По его словам, благополучие и душевное состояние Веры для него превыше всего.

В Москве простились с Юлией Началовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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