Неизлечимо больны: Началова попала в компанию к Кардашьян и Гаге

Звезды тоже люди, им свойственно болеть и страдать. Порой, их страшные болезни вызывают настоящий шок. Ведь все привыкли видеть знаменитостей цветущими и счастливыми. Но за красивой обложкой часто скрывается настоящая человеческая трагедия.

Юлия Началова

julianachalova У Юли Началовой нашли подагру, волчанку и сахарный диабет

Которые сутки имя певицы не сходит с обложек газет и журналов. Неизлечимый коктейль из болячек отнимает жизненные силы у Юли Началовой. У популярной исполнительницы нашли целый букет неизлечимых заболеваний. Примерно восемь лет назад у певицы обнаружили подагру. Через четыре года после этого диагностировали системную красную волчанку. Совсем недавно артистку ошарашили - у нее сахарный диабет. А после казалось бы безобидной ссадины на ноге, которая вызвала ужасные последствия, Юля находится в коме.

Ким Кардашьян

kimkardashian Ким Кардашьян замазывает прыщи и следы псориаза тональным кремом

Светская львица и просто красавица призналась, что у нее псориаз. Ким Кардашьян рассказала, что пыталась избавиться от проблем с кожей всеми возможными способами, но ничего не помогло. Как признавалась многодетная мама, она даже ягодицы увеличила исключительно с целью побороть псориаз. По словам Ким, врач также посоветовал "уколы красоты", потому что дозы кортизона могли уменьшить боль и разгладить кожу. Скрыть красные пятна и добиться ровного тона кожи ей помогает автозагар. Причины возникновения псориаза до конца не изучены, но эксперты говорят, что генетика играет важную роль. Специалисты отмечают, что своевременное и адекватное лечение лишь повышает качество жизни, но не устраняет само заболевание. В периоды обострения наблюдается даже утрата трудоспособности. При отсутствии адекватной медицинской помощи может привести к инвалидности, пугают врачи. Обострение заболевания случается, в том числе, и на нервной почве.

Холли Берри

halleberry У Холли Берри диабет

В 1989 году обладательнице шикарной фигуры и прекрасной актрисе поставили диагноз - диабет. На тот момент звезде фильмов "Готика" и "Женщина-кошка" было 22 года. О своем диагнозе Холли Берри узнала, когда потеряла сознание во время съемок шоу Living Dolls и на неделю впала в диабетическую кому. Для юной девушки диагноз звучал как приговор, но довольно быстро актриса научилась жить вместе с болезнью.

Леди Гага

ladygaga Леди Гага узнала страшном диагнозе - волчанка - девять лет назад

У артистки аутоиммунное заболевание, поражающее соединительные ткани. Певица впервые узнала о положительной реакции на волчанку в 2010 году. Леди Гага тогда сообщила, что ее тетя умерла от этой неизлечимой болезни. Артистку преследуют хроническая усталость, мышечная боль, резкая смена температуры тела и сыпь на щеках. Как известно, при волчанке иммунитет человека начинает атаковать здоровые клетки - организм поедает сам себя. Болезнь вылечить невозможно, но состояние облегчить вполне реально с помощью специальной гормональной терапии. Главная задача гормонов - ослабить иммунитет больного. Делается это для того, чтобы организм перестал атаковать свои же здоровые клетки.

Селена Гомес

selenagomez Селена Гомес лечится от системной красной волчанки

После того как певица отменила значительную часть своего турне, появились слухи о том, что знаменитость попала в реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков. Однако правда оказалась не менее ужасной, чем домыслы. Селена Гомес взял тайм-аут, чтобы пройти терапию из-за системной красной волчанки. При поддержке друзей Тэйлор Свифт и Деми Ловато она продолжает сражаться с этим заболеванием. "Мне был поставлен диагноз волчанки, и я прошла через химиотерапию. Это истинная причина моего перерыва. У меня мог случиться инсульт", - признавалась звезда в октябре 2015 года. Хотя химиотерапия является самым известным способом лечения рака, она также используется и при волчанке. Препараты, как правило, применяют в намного меньших дозах, чем при онкологии.