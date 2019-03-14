Неизлечимо больны: Началова попала в компанию к Кардашьян и Гаге
Звезды тоже люди, им свойственно болеть и страдать. Порой, их страшные болезни вызывают настоящий шок. Ведь все привыкли видеть знаменитостей цветущими и счастливыми. Но за красивой обложкой часто скрывается настоящая человеческая трагедия.
Юлия Началова
Которые сутки имя певицы не сходит с обложек газет и журналов. Неизлечимый коктейль из болячек отнимает жизненные силы у Юли Началовой. У популярной исполнительницы нашли целый букет неизлечимых заболеваний. Примерно восемь лет назад у певицы обнаружили подагру. Через четыре года после этого диагностировали системную красную волчанку. Совсем недавно артистку ошарашили - у нее сахарный диабет. А после казалось бы безобидной ссадины на ноге, которая вызвала ужасные последствия, Юля находится в коме.
Ким Кардашьян
Светская львица и просто красавица призналась, что у нее псориаз. Ким Кардашьян рассказала, что пыталась избавиться от проблем с кожей всеми возможными способами, но ничего не помогло. Как признавалась многодетная мама, она даже ягодицы увеличила исключительно с целью побороть псориаз. По словам Ким, врач также посоветовал "уколы красоты", потому что дозы кортизона могли уменьшить боль и разгладить кожу. Скрыть красные пятна и добиться ровного тона кожи ей помогает автозагар. Причины возникновения псориаза до конца не изучены, но эксперты говорят, что генетика играет важную роль. Специалисты отмечают, что своевременное и адекватное лечение лишь повышает качество жизни, но не устраняет само заболевание. В периоды обострения наблюдается даже утрата трудоспособности. При отсутствии адекватной медицинской помощи может привести к инвалидности, пугают врачи. Обострение заболевания случается, в том числе, и на нервной почве.
Холли Берри
В 1989 году обладательнице шикарной фигуры и прекрасной актрисе поставили диагноз - диабет. На тот момент звезде фильмов "Готика" и "Женщина-кошка" было 22 года. О своем диагнозе Холли Берри узнала, когда потеряла сознание во время съемок шоу Living Dolls и на неделю впала в диабетическую кому. Для юной девушки диагноз звучал как приговор, но довольно быстро актриса научилась жить вместе с болезнью.
Леди Гага
У артистки аутоиммунное заболевание, поражающее соединительные ткани. Певица впервые узнала о положительной реакции на волчанку в 2010 году. Леди Гага тогда сообщила, что ее тетя умерла от этой неизлечимой болезни. Артистку преследуют хроническая усталость, мышечная боль, резкая смена температуры тела и сыпь на щеках. Как известно, при волчанке иммунитет человека начинает атаковать здоровые клетки - организм поедает сам себя. Болезнь вылечить невозможно, но состояние облегчить вполне реально с помощью специальной гормональной терапии. Главная задача гормонов - ослабить иммунитет больного. Делается это для того, чтобы организм перестал атаковать свои же здоровые клетки.
Селена Гомес
После того как певица отменила значительную часть своего турне, появились слухи о том, что знаменитость попала в реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков. Однако правда оказалась не менее ужасной, чем домыслы. Селена Гомес взял тайм-аут, чтобы пройти терапию из-за системной красной волчанки. При поддержке друзей Тэйлор Свифт и Деми Ловато она продолжает сражаться с этим заболеванием. "Мне был поставлен диагноз волчанки, и я прошла через химиотерапию. Это истинная причина моего перерыва. У меня мог случиться инсульт", - признавалась звезда в октябре 2015 года. Хотя химиотерапия является самым известным способом лечения рака, она также используется и при волчанке. Препараты, как правило, применяют в намного меньших дозах, чем при онкологии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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