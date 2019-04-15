Подложный Ленин, Горбачев и Ванька-Каин, необыкновенный концерт Пугачевой и грубые немцы

Поимка Ассанжа в эквадорском посольстве в Лондоне, когда джентльмены на службе Ее Величества произвели арестование прямо на территории миссии (что прежде считалось неприличным, ну так прежде много считалось) породило немного нареканий по поводу британского правительства. Похоже все свыклись с его ролью американского пуделя, а от пуделя невозможно требовать то, чего требуют от человека.

Основные претензии были предъявлены эквадорскому президенту, причем даже не по существу вопроса. "Шотландец (т. е. эквадорец) клятву преступил, за грош Ассанжа он сгубил" – в политике это бывает, и требовать от президента маленькой латиноамериканской страны твердого следования принципам чести, конечно, можно, но проку от таких требований немного.

Главным образом президента упрекали в том, что его имя, записанное в метрическом свидетельстве – Ленин Вольтер Морено. Полагая, что вождь мирового пролетариата, а равно французский просветитель, не являясь, конечно, небесными покровителями Морено, духовными его покровителями все же являются, обличающие Морено отмечали, что его нынешние деяния никак не соответствуют заветам Ильича. А также Вольтера. Тем более, что оба покровителя сами сидели, а также бегали во избежание повторной посадки.

Случай, доказывающий, что гораздо лучше давать младенцу имя, лишенное идеологогической нагрузки. Младенец Сережа, когда вырастет, может стать изрядным мерзавцем, готовым отца родного продать по сходной цене, но критики Сергея не смогут ставить ему в упрек его имя. То же и с прочими качествами. Аполлон Иванович может вырасти физически очень непривлекательным, то же относится и к Харите Сидоровне – тут насмешки злых людей гарантированы.

Неясно, впрочем, есть ли где-нибудь обычай нарекать младенцев Бисмарком или Рузвельтом – тоже было бы интересно. Впрочем, в Индонезии в народные депутаты баллотируется Михаил Горбачев – так в эпоху горбимании родители нарекли сына. Если Горбачев вдруг станет президентом, всяческие шутки и прибаутки ему гарантированы.

Оригинальный М. С. Горбачев также стал жертвой подначки. Или, во всяком случае, жертвой довольно двусмысленного решения организаторов XLI Московского международного кинофестиваля, который будет проходить с 18 по 25 апреля.

Праздник искусства решено заключить в символические скобки. Открываться он будет фильмом Жана-Франсуа Рише "Император Парижа", повествующем о преступнике Эжене Видоке, в начале XIX в. предложившего полиции свои услуги и возглавившего бригаду безопасности из уголовников, возродившихся к новой жизни, а закрываться документальной лентой Вернера Херцога "Встреча с Горбачевым".

Видок замечательно прижился в русской культуре. См. эпиграмму Пушкина на тему "Был бы человек хорошой" –

"Будь жид — и это не беда;

Беда, что ты Видок Фиглярин".

Вероятно, дело в том, что Москва опередила Париж на семьдесят с лишним лет. Еще в 1741 г. по той же модели Ванька Каин предложил свои услуги московскому начальству и возглавил следственную бригаду по особо важным делам. После чего Москва, и до того не бывшая образцом благочиния, превратилась в совершеннейшую малину.

М. С. Горбачев прижился в русской культуре не менее. Россияне до сих пор его вспоминают, а еще в конце 80-х гг. бытовала эпиграмма "Мишка – Каин, Буш – Хозяин". Поэтому символические скобки из Видока, Ваньки-Каина и М. С. Горбачева произведут замечательную культурную синергию.

В конце 80-х гг. бытовала эпиграмма "Мишка – Каин, Буш – Хозяин"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подобную синергию, а равно симбиоз решила явить и народная артистка СССР А. Б. Пугачева, готовящаяся поразить город и мир своим концертом в Кремлевском Дворце Съездов. Отчасти она уже поразила: цена на билеты простирается от 16 т. р. на галерке до 400 т. р. в партере. И это еще при щедрой помощи отечественных вертолетостроителей. Если бы не создатели винтокрылов, страшно даже и представить, сколько стоили бы билеты. Очевидно, человек, купивший билет (тем более в партер) будет volens-nolens восхищаться концертом, поскольку иначе ему придется признать, что он издержал 5 тыс. евро с гаком не пойми на что.

Но феерическими будут не только цены, но и режиссерские находки. А. Б. Пугачева открылась в том, что в период домашнего ареста режиссера К. С. Серебренникова она тайно (но впрочем, как она сообщила, с ведома органов) встречалась с ним и обсуждала, как устроить концерт наиболее красочно. А гонимый режиссер оплодотворял ее эстетически.

Если А. Б. Пугачева по заветам режиссера наполнит грядущую феерию томными гомосексуальными темами и голыми задницами, на фоне которых она будет блистать – это дело хорошее и прогрессивное. Смущает лишь то, что целевая аудитория К. С. Серебренникова – весьма утонченная, а целевая аудитория А. Б. Пугачевой – более простодушная. Сопряжение столь разных стилей в единую дивную гармонию потребует большого искусства.

Хотя мы живем в эпоху сплошной синкретической феерии – чего стоит борьба за сердца братских украинских избирателей, приведшая к сильным дрязгам по поводу анализов крови и мочи. Сторонники обоих кандидатов утверждают, что кандидат противной стороны подложный и моча у него подложная.

Тут следует призвать на помощь Г. М. Родченкова и проф. Макларена, которые сразу разберутся в анализах мочи, а допинг-редактор немецкого канала ARD Хайо Зеппельт сделает фильм, где под тревожную музыку разоблачит всех, кого надо. Сроки, конечно, сжатые, надо успеть до 21 апреля, когда второй тур, но за тройную цену сделают все в лучшем виде, тем более, что про борцов с подложной мочой все уже подзабыли и деньги им сейчас будут очень кстати.

Единственная проблема – как поведут себя немцы с их телевидением. Депутат Рады Борислав Бляхер-Береза сообщает, что в ПАСЕ "представители Германии высказались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации". В общем-то ничего удивительного. Еще у Гете, когда креативный Бакалавр совершенно некорректно отзывается о лысине Мефистофеля, бес замечает: "Ты, верно, сам, дружок, не сознаешь, как груб ты", а Бакалавр парирует: "Вежлива у немцев только ложь!".

Так что руководитель немецкой делегации в ПАСЕ герр Андреас Ник беседовал с украинскими депутатами со всей прямотой и искренностью.

Тут вызывает интерес другое. То ли немцы-собеседники в видах правдивости уже вполне овладели русской матерной скороговоркой, то ли Бляхер-Береза и его товарищи знают по-немецки. То есть когда немецкий депутат угрюмо вылаивает: "Verdammte Scheisse! Ein Scheissdreck werde ich tun!" ("Проклятая фекалия! Ни говна я тебе не сделаю!") украинские союзники сразу понимают доверительное сообщение.