Помощница показала Началову за полгода до смерти певицы

Помощница Юлии Началовой опубликовала видео, сделанное за несколько месяцев до смерти певицы. Артистка очень любила свою работу и отдавалась ей без остатка. Она хотела выглядеть эффектно в кадре и часто советовалась с Анной Исаевой, насколько ей удался тот или иной образ.

После смерти Юлии Началовой многие близкие артистки рассказывали, что она всегда улыбалась и шикарно выглядела, несмотря на проблемы со здоровьем. На видео, которое обнародовала Исаева, певица готовится к выступлению в одной из телепрограмм.

"Еще одно закулисье. Теперь вот с Юлей... Наткнулась на репетицию перед сьемкой программы на НТВ. Октябрь, 31-е", - гласит подпись к ролику.

isaeva.anya Юля репетирует перед сьемкой

Началова предстала на высоких каблуки и в шикарном мини-платье. Она полна энергии, а улыбка не сходит с ее лица. Юля буквально светится от счастья.

В какой-то момент артистка спрашивает у помощницы, достаточно ли она стильно выглядит и хватит ли освещения в студии, чтобы сделать хороший кадр. Запись, как утверждает Анна, была сделана осенью 2018 года.

А несколько дней назад Исаева рассказала о том, что перед смертью певица успела отправить своим родным трогательные голосовые сообщения. Близкие могут обнародовать эти записи, когда пройдет 40 дней со дня смерти Юлии. Возможно, эти личные и такие важные слова Началовой в адрес самых близких людей будут включены в фильм об исполнительнице.

Как писал сайт kp.ru, Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет в одной из московских клиник 16 марта. По словам отца артистки, причиной смерти стала остановка сердца. Звезду похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.