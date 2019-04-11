Полмиллиона для водителя: на суде над Кокориным и Мамаевым дело дошло до денег

Внезапный перерыв, связанный с сообщением о заложенной бомбе и эвакуацией, завершился. Эксперты, собаки и все кому это положено проверили здание суда за пару часов, и взрывных устройств не нашли. Все вернулись в зал. Суд идет дальше, и добрался до извинений.

Кокорин: «В «Макдаке» поели и обратно!»

Удивительно все-таки, как все привыкли к сообщениям о возможных бомбах. Эвакуация из суда получилась прогулочной. Все, в том числе подсудимые, не торопясь выходили на воздух, щурились на ласковое апрельское солнышко, и задавались ровно одним вопросом – надолго ли закрыли суд. Как оказалось, часа на три. И с пользой это дело провели только подсудимые. Они куда-то ездили в автозаке.

- В «Макдаке» поели и обратно! – весело доложил Александр Кокорин, возвращаясь в зал судебного заседания.

- Ну что, разминировали? - поинтересовался Павел Мамаев.

А дальше начались суровые вопросы адвокатов. Они вернулись к допросу потерпевшего водителя Соловчука.

Его спрашивали про разные. И тут уже каждый из адвокатов сражался не в общем строю, а за своих подзащитных. Все они поочередно доставали водителя одинаковыми вопросами, вроде таких «Вы точно помните сколько вас, как и куда вас ударил Александр Кокорин (Кирилл Кокорин, Протасовицкий, Мамаев – нужно поставить по смыслу)». Потерпевший перечислял поминутно кто бил сколько раз и куда.

- В область тела, - говорил он.

- В какую именно? – настаивали адвокаты – У вас эта область большая.

А потом интересовались, как так получилось, что били водителя в область тела, а медиками зафиксированы только повреждения лица.

В Сбербанке водитель может забрать 500 тысяч от МамаеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Защитник Кирилла Кокорина пытался сравнить габариты водителя с габаритами своего подзащитного.

- Вы бы чувствовали опасность от Кирилла, если бы встретились один на один? – спрашивал он.

- В том то и дело, что мы были не в ситуации «один на один», а «один против четверых».

Кажется, Кириллу после такого вопроса стало только хуже.

В общем, водитель стоял на своем: он никого не оскорблял, никого «петухами» не называл, вышел из машины узнать, кто бросил в сторону автомобиля, и нарвался на агрессивную компания. Он тогда не заявлял, что «Готов ответить за свои слова», не бил первым Мамаева, а только отмахивался от него. Но адвокаты давили и давили вопросами по новой.

В Сбербанке водитель может забрать 500 тысяч от Мамаева

А все уже ждали следующего эпизода. Потому что после адвокатов свои вопросы задают подсудимые. Было интересно послушать, что хотят от потерпевшего узнать сами Кокорин и Мамаев. Они подолгу пристально смотрели на Соловчука. И если таким же взгядом они прожигали его 8 октября, то странно, почему экстренно водитель не уехал.

Но прежде адвокат Павла напомнил, что Мамаев открыл счет на имя Соловчука в банке.

- Готовы ли принять компенсацию?

- Не готов. Ни тогда, ни сейчас. Лечение не закончено.

- А сколько уже потратили?

- В районе 400 тысяч.

- Там была компенсация на 500 тысяч рублей. Вы можете ее получить в любой момент, обратившись в Сбербанк. Вы за ней обратитесь?

- Я еще не определился.

После эвакуации все вернулись в зал заседаний, где трое подсудимых извинились, кроме Кокорина-страшегоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И дальше опять все свелось, какой именно ущерб здоровью водителю был причинен. Кажется, у защитников есть сомнения, так ли было все ужасно. И они впрямую заявляли о том, что ждут от потерпевшего гражданский иск с требованием огромной компенсации. Но это будет в следующей серии.

Работал ли регистратор в машине

Но плотнее всего на водителя насели, когда стало понятно: разговор с девушкой внутри машины регистратор не записал, а все остальное записал. То есть произносил ли потерпевший легендарную фразу «Я петухов не вожу», не известно. Жаль – отличный был был рингтон.

Трое извинились, Кокорин-старший – нет.

А тем временем братья Кокорины подготовились. У них в руках были блокноты с вопросами, которые они задавали потерпевшему. И таким активным Александр на судах еще не был.

- Я вам задаю конкретные вопросы, а вы не можете мне ответить! – повышал голос Кокорин-старший на потерпевшего. И все пытался понять, куда он бил потерпевшего.

- Вы помните, как вы назвали меня п….? – задавал свой вопрос Протасовицкий.

- Нет, у меня все в крови было, я и говорить то не мог.

- Тем не менее, прошу извинения за то, что не сдержавшись в ответ на ваши оскорбления, не сдержался, и нанес два удара, - обратился Протасовицкий.

Мамаев тоже приносил извинения:

- Обещал компенсировать все расходы на операцию. Хочу обратиться к Виталию - может, уже на основе видео, он хорошо вспомнил и сказал правдивые показания. Кокорин Александр по большому счету на протяжении всего конфликта пытался его погасить.

Извинился и Кирилл КокоринФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот это уже было неплохо: Мамаев пытался выгородить своего друга, и впервые за три дня что-то выглядело достойно.

Извинился и Кирилл Кокорин. И только Александр в адрес Соловчука не сказал ничего примирительного – и он, и адвокаты настаивают, что Кокорин-старший не трогал водителя.

Когда же все-таки будут видеозаписи?

«Ты никогда не добьешься Кокорина!»

Ну а закончилось все показаниями еще одного свидетеля – официанта «Кофемании» Рината Токтарова. Он рассказывал примерно все, что уже было известно, но несколько деталей заслуживают внимания.

- Было непристойное поведение? – задала свой любимый вопрос про «Кофеманию» прокурор.

- Да, со стороны девушки, - засмущался свидетель. – Ей Мамаев часто говорил: «Никогда ты не добьешься Александра Кокорина! И не надо даже приставать! Девушка лезла целоваться к Александру. Она садилась на него сверху. И она была за другим столом. И она нагнулась как-то в область паха.

Но вот на словах про «не добьешься», пожалуй впервые за эти дни заулыбалась Дарья Валитова – подруга Кокорина, сидящая в зале обычно с каменным лицом.

И как-то много было сегодня улыбок. Кажется, весь суд идет по сценарию защиты.

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