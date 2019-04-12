Беременная жена Венсана Касселя снялась без одежды

Беременная жена Венсана Касселя снялась полностью обнаженной для глянцевого журнала. 21-летняя модель скромно прикрывает грудь руками.

У Тины Кунаки теперь есть "беременная обложка", как у актрисы Деми Мур. Юная супруга бывшего мужа Моники Белуччи не постеснялась раздеться для одного из глянцевых изданий.

На фото будущая мамочка позирует боком. "Вышла", - коротко подписала публикацию модель. Она также поблагодарила всех причастных к съемке за работу.

tinakunakey 21-летняя модель скромно прикрывает грудь руками

Восхищенный комментарий оставил под фото супруги Венсан Кассель. "Святой Господь, Мария Джозефина!", - написал актер.

Комментаторы пожелали беременой Кунаки легких родов и говорят о том, как повезло ее 52-летнему мужу. Голливудские звезды не остались в стороне и тоже отметили красоту и очарование юной модели. Приятные слова в адрес Тины сказали ангел Victoria’s Secret Эльза Хоск, модель и актриса Эмили Ратаковски и другие манекенщицы.

Напомним, Венсан Кассель встретил будущую супругу во время отдыха на Ибице. Девушке на тот момент было 19 лет. В 2016 году они впервые вышли в свет. А в 2018 году актер женился на Тине Кунаки.

Сразу после наступления Нового года модель подтвердила слухи о своей беременности. Она опубликовала снимок, на котором позирует в бикини на пляже, прикрывая соломенной шляпкой заметно округлившийся живот. В то же время прославленный артист разместил в своем блоге видео, сделанное там же, на берегу моря. В кадре Венсан обнимает молодую супругу и целует ее в живот.

tinakunakey Будущий ребенок станет первенцем для Тины

Будущий ребенок станет первенцем для Тины. У Касселя уже есть двое детей от Моники Белуччи - 14-летняя Дева и 8-летняя Леони. Девочки живут с мамой. Актеры прожили вместе 14 лет и развелись в 2013 году.