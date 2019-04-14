2019-04-14T02:29:24+03:00
Выборы президента Украины 2019

«Черный пиарщик» на Украине: Против Зеленского снимают фильм-компромат про наркотики

Для этого подкуплена стюардесса частной авиации. Она должна рассказать, как актер и его команда из «Квартала 95» во время полета употребляли кокаин
Дина КАРПИЦКАЯ
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Кандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийКандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Доказать, что Зеленский — наркоман, похоже главная надежда Порошенко в последние дни перед вторым туром выборов. Сначала были странные ролики в официальном телеграм-канале действующего президента. На первом его главного конкурента Зеленского якобы сбивает грузовик, после чего на экране появляется «дорога» из белого порошка. На втором Зеленского вовсе обсыпают с ног до головы белым порошком.

Предполагалось, видимо, что избирателям такие ассоциации должны намекнуть на «пагубные пристрастия конкурента».

Порошенко опубликовал видео, где фура сбивает Зеленского.

Но, похоже, это еще не все. Как утверждает известный украинский блогер Анатолий Шарий, скоро страна увидит фильм-компромат, призванный выставить Зеленского наркоманом.

- Уже неделю все руководство Госохраны Украины занято тем, что следит за Зеленским и его соратниками, - рассказал «КП» Шарий. - Задача максимум — найти в его рядах человека, который бы был замазан с наркотиками (имел судимости, приводы по таким статьям), выловить его и угрозами заставить пронести в штаб Зеленского дозу. А еще лучше — подкинуть ее прямо Зеленскому. Ну а после провести показательные задержания.

Но, как утверждает блогер, готовится и еще один компромат.

- Сейчас идут переговоры с некой стюардессой, ее имя мне не известно, которая обслуживала «Квартал 95» во время полетов на частном самолете. И вот, спустя столько лет она должна вдруг захотеть рассказать о том, чем занимались во время полета Зеленский и компания — нюхали кокаин. Сейчас лучшие люди в аппарате президента Украины монтируют под ее рассказ фильм. Ролик обещает быть качественным и мало похожим на фейк. Такую грязную бомбу готовит Порошенко и его штаб. Это все уже совсем ниже плинтуса.

- Когда появится фильм?

- В самое ближайшее время, на днях. До выборов-то совсем чуть-чуть. Конечно, Зеленскому некогда сейчас будет разбираться со всей этой клеветой. Уверен, после выборов стюардесса или откажется от своих слов или с ней что-нибудь случится. Разработать эту тему с наркотиками, уверен, идея «черного политтехнолога» Моше Клюгхафта, которого нанял штаб Порошенко. Это его почерк. Так же примерно он строил пиар и в Австрии, где «помогал» одному из кандидатов в канцлеры. Только там его ходов люди не поняли.

- На Украине поймут?

- Не уверен. Все понимают, что вся эта грязь — последняя агония действующего президента. Ему уже ничего не остается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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