2019-04-15T11:32:42+03:00
Звезды

«Довели до слез мать»: Пугачеву первыми поздравили дети

Алла Борисовна сегодня отмечает 70-летие
Игорь ПОЛЯКОВ
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Первыми «женщину, которая поёт» поздравили ее младшие детиПервыми «женщину, которая поёт» поздравили ее младшие детиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Примадонна российской сцены никогда не скрывала свой возраст.

- Про мой возраст каждый год вспоминают! Открываю какой-нибудь журнал, а там написано в скобках - 70 лет. Хоть ты лопни! Все знают! Точнее, ничего не знают, кроме возраста!

Первыми «женщину, которая поёт» поздравили ее младшие дети 5-летние Гарри и Лиза Галкины. Малыши вручили маме, которая вышла к ним в зеленой пижаме, открытки, сделанные своими руками.

- Довели мать с утра до слез! - растрогалась Алла Борисовна.

А Максим Галкин подарил супруге красивый букет и загадочный свёрток, в котором, видимо, лежало ювелирное украшение для любимой жены.

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Пугачеву первыми поздравили дети
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- Теперь я дорогая женщина. Максим мне дарит бриллианты, придётся носить, хотя я никогда не надевала такие вещи, - рассказывала журналистам о подарках мужа Алла Пугачева.

Напомним: весь день звезда проведёт на репетиции своего грядущего сольника в Кремлевском дворце, который отгремит на главной российской сцене 17 апреля. А 20 апреля певица отметит юбилей в подмосковном ресторане, куда позвала 150 гостей.

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15 апреля Алле Пугачевой исполняется 70 лет. Артистка не особо готовится к банкету, который 20 апреля соберет в одном из подмосковных ресторанов весь цвет шоу-бизнеса. Эти хлопоты легли на плечи ее друзей - они подарят имениннице красивое застолье (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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