«Довели до слез мать»: Пугачеву первыми поздравили дети

Примадонна российской сцены никогда не скрывала свой возраст.

- Про мой возраст каждый год вспоминают! Открываю какой-нибудь журнал, а там написано в скобках - 70 лет. Хоть ты лопни! Все знают! Точнее, ничего не знают, кроме возраста!

Первыми «женщину, которая поёт» поздравили ее младшие дети 5-летние Гарри и Лиза Галкины. Малыши вручили маме, которая вышла к ним в зеленой пижаме, открытки, сделанные своими руками.

- Довели мать с утра до слез! - растрогалась Алла Борисовна.

А Максим Галкин подарил супруге красивый букет и загадочный свёрток, в котором, видимо, лежало ювелирное украшение для любимой жены.

maxgalkinru Пугачеву первыми поздравили дети

- Теперь я дорогая женщина. Максим мне дарит бриллианты, придётся носить, хотя я никогда не надевала такие вещи, - рассказывала журналистам о подарках мужа Алла Пугачева.

Напомним: весь день звезда проведёт на репетиции своего грядущего сольника в Кремлевском дворце, который отгремит на главной российской сцене 17 апреля. А 20 апреля певица отметит юбилей в подмосковном ресторане, куда позвала 150 гостей.

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