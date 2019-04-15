«Довели до слез мать»: Пугачеву первыми поздравили дети
Примадонна российской сцены никогда не скрывала свой возраст.
- Про мой возраст каждый год вспоминают! Открываю какой-нибудь журнал, а там написано в скобках - 70 лет. Хоть ты лопни! Все знают! Точнее, ничего не знают, кроме возраста!
Первыми «женщину, которая поёт» поздравили ее младшие дети 5-летние Гарри и Лиза Галкины. Малыши вручили маме, которая вышла к ним в зеленой пижаме, открытки, сделанные своими руками.
- Довели мать с утра до слез! - растрогалась Алла Борисовна.
А Максим Галкин подарил супруге красивый букет и загадочный свёрток, в котором, видимо, лежало ювелирное украшение для любимой жены.
- Теперь я дорогая женщина. Максим мне дарит бриллианты, придётся носить, хотя я никогда не надевала такие вещи, - рассказывала журналистам о подарках мужа Алла Пугачева.
Напомним: весь день звезда проведёт на репетиции своего грядущего сольника в Кремлевском дворце, который отгремит на главной российской сцене 17 апреля. А 20 апреля певица отметит юбилей в подмосковном ресторане, куда позвала 150 гостей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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