2019-04-15T18:18:08+03:00
Звезды

«Картина от Сафронова, сумка от дизайнера Гуляева»: Пугачева распаковывает первые подарки

Алла Борисовна отмечает юбилей в своём подмосковном замке
Игорь ПОЛЯКОВ
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Гарри и Лиза одними из первых поздравили именинницу с праздником.Гарри и Лиза одними из первых поздравили именинницу с праздником.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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«Женщина, которая поёт» не стала устраивать в день своего юбилея пышных торжеств. Свой личный праздник артистка провела в кругу семьи в своей загородной резиденции в деревне Грязь.

Алла Борисовна признается, что не любит отмечать день рождения. Мол, ей каждый раз хочется спрятаться от шумихи вокруг ее имени и бесконечной череды поздравлений.

Ранее певица планировала провести день рождения на репетиции своего грядущего сольника в Кремлевском дворце, который отгремит на главной российской сцене 17 апреля. Но потом АБ перенесла репетицию на вторник, чтобы в день рождения побыть с семьей.

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С днем рождения!
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Правда с утра к артистке заехал на огонёк ее стилист Алишер.

АБ выбирала наряды к предстоящему сольнику и к 20 апреля, к праздничному банкету, на который Пугачева пригласила в подмосковный ресторан 150 гостей.

Ну, а пока Алла Борисовна распаковывает первые подарки от друзей.

Так знаменитый художник и давний друг именинницы Никас Сафронов сделал очередной портрет звезды.

На картине юбилярша изображена в пору расцвета своей карьеры, ещё когда ее улыбку выделяла фирменная щербинка.

А дизайнер Игорь Гуляев передал для певицы объемную сумку-шоппер, с которой АБ сможет не только ходить за покупками, но и на пляж.

Сумка от Игоря Гуляева.

Сумка от Игоря Гуляева.

- Это сумка из моей последней коллекции, представленной на Неделе моды. На сумке изображена 12-летняя ученица музыкальной школы Алла Пугачева. За основу мы взяли фото из семейного альбома певицы, раскрасив его неоновыми оттенками. Надеюсь, Алле Борисовне понравился подарок, - рассказал «КП» кутюрье Гуляев.

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- Про мой возраст каждый год вспоминают! Открываю какой-нибудь журнал, а там написано в скобках - 70 лет. Хоть ты лопни! Все знают! Точнее, ничего не знают, кроме возраста!

Первыми «женщину, которая поёт» поздравили ее младшие дети 5-летние Гарри и Лиза Галкины. Малыши вручили маме, которая вышла к ним в зеленой пижаме, открытки, сделанные своими руками. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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