«Если дети цапаются, Лиза, как и я в отношениях с Максом, уступает» : Пугачева рассказала, на кого похожи их с Галкиным двойняшки

Алла Борисовна редкий гость на скандальных ток-шоу. Однако в свой юбилей певица сделала исключение, согласилась стать гостьей программы Дмитрия Борисова «Пусть говорят».

Артистку в студии поддерживала вся семья: дочь Кристина Орбакайте с детьми, Максим Галкин с 5-летними двойняшками Гарри и Лизой. А из коллег звезду приехали поприветствовать поэт Илья Резник, певец Николай Басков, композитор Игорь Николаев.

Пугачева вышла к Борисову в платье, похожим на школьную форму. Видимо, этот наряд напомнил АБ золотые дни, когда она в юности работала учителем музыки.

Свою телевизионную исповедь Алла Борисовна начала со своих младших детей Гарри и Лизы Галкиных.

- Эти дети - наши с Максом клоны. Гарри — вылитый Макс. А Лиза — это я. Если дети цапаются, то Лиза, как и я в отношениях с Максимом, уступает. Немножко у нее, конечно же, перебор с нарядами. Модница она у меня. Я думала, что Гарик сурово относится к Лизе. А когда она ножку поранила, ее отвезли в больницу, сын вещи собрал и расплакался: «Мама, хочу к Лизе!».

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