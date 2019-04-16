Пожар в Соборе Парижской Богоматери довел знаменитостей до слез

Страшная трагедия потрясла Францию. Пожар в Соборе Парижской Богоматери для сотен тысяч французов стал национальной болью. Потрясены случившимся политики. Не остались в стороне и знаменитости, в том числе и российские. Многие из них не скрывают слез.

"Было бы правильно восстановить Нотр-Дам де Пари усилиями всего мира. Как символ единения человечества", - написал российский телеведущий Владимир Соловьев в Twitter.

"В соборе Нотр-Дам де Пари страшный пожар. Пожарные занимаются тушением огня. Мы все на месте", - написала в Twitter мэр Парижа Анн Идальго.

"Нотр-Дам де Пари в огне. Вся нация переживает. Подумаем о всех католиках и о всех французах. Как и всем соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как горит эта часть нас", - написал в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон.

Премьер Испании Педро Санчес назвал пожар в Соборе Парижской Богоматери катастрофой для всей Европы. "Пожар в Нотр-Даме - это катастрофа для Франции, а также для Испании и для всей Европы.Будет сложно это забыть", - написал политик в своем Twitter.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал "душераздирающим" зрелище пожара в соборе Парижской богоматери. "Наши мысли с теми, кто спасает великий символ европейской культуры, и с народом Франции", - добавил он.

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе в своем Twitter опубликовал фотографию горящего собора. Он добавил к этому посту плачущую иконку.

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева стала свидетельницей страшного пожара. Путешествуя по Европе, она остановилась в Париже как раз в тот день, когда загорелась крыша 850-летнего собора. "Нет крыши, все обвалилось. Здесь очень много людей, все грустят, снимают", - говорит дрожащим голосом Ивлеева в сториз своего Instagram, демонстрируя полыхающий собор.

alisakhazanova Ужас... Сейчас большой огонь уже потушили. У всех шок

volochkova_art Такая трагедия в Париже! Собор Парижской Богоматери...

_m_simonyan_ Просто разбивает сердце

victoriabonya Плохое это знамение. Куда же мы катимся, что же будет дальше?! За 50 лет так уничтожить культуру... И от осознания этого всего на душе становится тяжко

sergeiminaev Там ничего не останется. И еще неизвестно, затронуто ли подземное хранилище под собором...

То что произошло в Париже - это архитектурное, культурологическое и историческое горе. Вот почему звезды не могут сдержать слез.

Отрадно то, что реликвии собора находятся в безопасности. "Все священные предметы находятся в ризнице, нет никакого риска, что они сгорят", - приводит слова представителя собора Андре Фено Le Figaro.

Меж тем прокуратура начала расследование в связи с возгоранием. Крупный пожар в Сборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. В результате пожара никто не пострадал. Собор закрылся для посетителей примерно за пять минут до начала пожара.

Однако шансы, что от архитектурного памятника останутся хотя бы стены, близки к нулю. Все деревянные интерьеры собора оказались охвачены огнем. Представители церкви и местных властей полагают, что большая часть здания уничтожена. "Все в огне. От конструкции, одна часть которой датируется XIX веком, а другая — XIII веком, ничего не останется", - уточнил Фено.

При пожаре полностью обрушились крыша здания и шпиль, установленный в XIX веке. Он был сооружен из дерева и свинцовых плит. В соборе также обрушились колонны. Огонь успел перекинуться на левую башню фасада.

Строительство Нотр-Дам де Пари началось в 1163 году и закончилось в XIV веке. Он является кафедральным собором архиепархии Парижа и одной из главных достопримечательностей столицы Франции. В соборе проводились коронации французских монархов, в том числе и Наполеона Бонапарта.

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