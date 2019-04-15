Отец Дмитрий Смирнов - о пожаре Собора Парижской Богоматери: «Мир сдвигается к самоуничтожению»

Во Франции горит Собор Парижской Богоматери. Эту великую трагедию для всех христиан прокомментировал «КП» протоиерей отец Дмитрий Смирнов.

– Горит христианский центр в Европе. В этом может быть для нас всех знак?

– Тут ещё есть один момент, над которым стоит поразмышлять. Начало Страстной седмицы у западных христиан. А собор парижской Богоматери - хранитель венца Господня, тернового, в котором он шёл на крестную смерть. Это явное знамение. Это только для христиан.

– Мы как Содом и Гоморра сейчас живем?

– Приближается. Господь предупреждает. Нам всем нужно менять уклад жизни. Сказать, что это великая трагедия, теперь уже ничего не сказать.

– Люди поймут, что это всем нам был знак?

– Нет, не поймут. Кто-то из христиан поймёт.

– Некоторые сейчас стали отпускать глупые шутки про визит Порошенко и Зеленского во Францию. Для Господа это же мелочь и суета.

– Конечно. Есть вещи более страшные. Это всеобщая ложь. А князь лжи - дьяков. Мы можем расценивать это как наказание для нас. Наказ - это урок. Это наглядное пособие нашей жизни. К сожалению, это так. Мир сдвигается к самоуничтожению. Нам остаётся молиться и трудиться.

«Весь Париж стоит на площадях и плачет...» Очевидец рассказывает, что происходит возле Собора Парижской Богоматери 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="320" src="https://www.kp.ru/video/embed/703384" frameborder="0"></iframe> Парижане молятся о Соборе Парижской Богоматери.Андрей ВОВК

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