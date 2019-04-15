2019-04-16T00:00:07+03:00
В мире

Отец Дмитрий Смирнов - о пожаре Собора Парижской Богоматери: «Мир сдвигается к самоуничтожению»

Священник объяснил «КП»: эта трагедия - знак от Господа всему человечеству
Роман ГОЛОВАНОВ
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Протоиерей отец Дмитрий Смирнов.Протоиерей отец Дмитрий Смирнов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во Франции горит Собор Парижской Богоматери. Эту великую трагедию для всех христиан прокомментировал «КП» протоиерей отец Дмитрий Смирнов.

– Горит христианский центр в Европе. В этом может быть для нас всех знак?

– Тут ещё есть один момент, над которым стоит поразмышлять. Начало Страстной седмицы у западных христиан. А собор парижской Богоматери - хранитель венца Господня, тернового, в котором он шёл на крестную смерть. Это явное знамение. Это только для христиан.

– Мы как Содом и Гоморра сейчас живем?

– Приближается. Господь предупреждает. Нам всем нужно менять уклад жизни. Сказать, что это великая трагедия, теперь уже ничего не сказать.

– Люди поймут, что это всем нам был знак?

– Нет, не поймут. Кто-то из христиан поймёт.

– Некоторые сейчас стали отпускать глупые шутки про визит Порошенко и Зеленского во Францию. Для Господа это же мелочь и суета.

– Конечно. Есть вещи более страшные. Это всеобщая ложь. А князь лжи - дьяков. Мы можем расценивать это как наказание для нас. Наказ - это урок. Это наглядное пособие нашей жизни. К сожалению, это так. Мир сдвигается к самоуничтожению. Нам остаётся молиться и трудиться.

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Собор Парижской Богоматери чуть не погиб еще в XVIII веке

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ИСТОЧНИК KP.RU

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